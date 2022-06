ભાવનગર: સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સો(trend of social media) આજકાલ ખાદ્યપદાર્થોની બનાવટ અને તેની પોસ્ટ સૌથી વઘુ અપલોડ કરતા હોય છે. આજે વાનગીઓનો ખુબજ ટ્રેન્ડ વધી રહ્યો(Viral videos of recipes) છે. કેટલીક વાનગીઓ એવી હોય છે જેનો સ્વાદ આપણે (People who love to eat and drink) ચાખવા માંગતા હોઈએ છીએ. અત્યારે ભાવનગરમાં એક અલગ જ પ્રકારની સેન્ડવીચ બજારમાં (HEART SHAPED SANDWICH) જોવા મળી રહી છે. ભાવનગરના હિતેશભાઈની દિલવાળી સેન્ડવીચ હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ ધૂમ મચાવી રહી (Heart Shaped Sandwich In Bhavnagar) છે. હિતેશ સેન્ડવીચનો વિડિયો એક ગીત સાથે બનાવી સોશિયલ મીડિયામાં મુકવામાં આવતા બધી બાજુથી તેને ખૂબ આવકાર મળી રહ્યો છે.

Hitesh sandwich In Bhavnagar

દિલવાળી સેન્ડવીચની ધૂમ: ભાવનગરના ઘોઘાસર્કલ પાસે 26 વર્ષ પહેલાં હિતેશ સેન્ડવીચ શરૂ કરનાર હિતેશભાઈ ઠક્કર આજે આશરે 50 વર્ષની ઉંમરે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ઝળકી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયામાં તેમની દિલવાળી સેન્ડવીચ ખૂબ ધૂમ મચાવી (Famous Sandwich In bhavnagar) રહી છે. ETV BHARAT એ તેમની મુલાકાત લીધી અને ત્યાં આવેલા લોકોએ તેમની દિલવાળી સેન્ડવીચના ખૂબ વખાણ કર્યા છે. મુંબઇથી સાળંગપુર હનુમાનજીના દર્શનાર્થે આવેલા પ્રવાસી સાળંગપૂરથી 70 KM દૂર ભાવનગર સ્પેશ્યિલ હિતેશની સેન્ડવીચનો ટેસ્ટ લેવા આવ્યા હતા અને રોલ તેમજ દિલવાળી સેન્ડવીચનો સ્વાદ માણ્યો હતો.

ભાવેણાવાસીઓને ખૂબ ભાવી: હિતેશ ઠક્કરે જણાવ્યું હતું કે, સ્વાદમાં મીડીયમ મીઠુ હોવાથી આજે ભાવેણાવાસીઓને ખૂબ ભાવી રહી છે. પહેલા હાર્ટ શેપમાં મોટી બ્રેડને કાપવામાં આવે છે પછી તે બ્રેડ પર ચોકોબાર, બટર અને ચોકલેટ જેવી સામગ્રી દ્વારા આ સેન્ડવિચને બનાવવામાં આવે છે, બાદમાં આ સેન્ડવીચ બન્યા પછી તેના પર નાના શેપનુ હાર્ટ બનાવી તેને ગાર્નીશ કરવામાં આવે છે. હાર્ટ શેપ અને ટેસ્ટી હોવાથી લોકોને તે ખૂબ પસંદ આવી રહી છે.

વીડિયો થયો વાયરલ - વીડિયોમાં આપણે જોઇ શકીએ છીએ કે, એક શેરીમાં વિક્રેતા સફેદ બ્રેડને હાર્ટના આકારમાં કાપતો જોવા મળી રહ્યો છે. આ વાયરલ ટ્રેન્ડે જમ્મુ-કાશ્મીરના પ્રધાન ઓમર અબ્દુલ્લાને પણ ચોંકાવી દીધા હતા. વિડિયો શેર કરતાં તેણે લખ્યું, "આ સેન્ડવીચ એ મારું મન મોહી લિધું છે, મને ગુજરાતી ફૂડ ગમે છે.” વિક્રેતાનું નામ 'હિતેશ સેન્ડવીચ વાળા' છે.