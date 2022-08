ભાવનગર રાજ્યમાં કોરોના જેમ માણસો માટે ઘાતક બન્યો છે તે જ રીતે લમ્પી વાઈરસ પણ પશુઓ માટે જીવલેણ સાબિત થયો છે. તેવામાં ભાવનગર જિલ્લાએ પશુઓનું 100 ટકા રસીકરણ કરીને એક નવી જ સિદ્ધિ હાંસલ (Cattle Vaccination in Bhavnagar) કરી છે. જિલ્લાએ આ બધું ડોક્ટરોની ઘટ (Shortage of doctors in Bhavnagar) અને લમ્પી વાઈરસના પડકાર વચ્ચે (Lumpy virus cases in Bhavnagar) પણ આ કામ કરીને સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રથમ જિલ્લો બન્યો છે. જ્યાં 100 ટકા રસીકરણ પૂર્ણ થયું છે.

ખાલી જગ્યા પૂરાય તો મળશે તાત્કાલિક સારવાર

ખાલી જગ્યા પૂરાય તો મળશે તાત્કાલિક સારવાર જોકે, અહીં પશુઓનું રસીકરણ (Cattle Vaccination in Bhavnagar) કર્યા પછી નવા કેસો સામે પહોંચી વળવા ટીમની ક્ષમતા રહી નથી. જો સરકાર ખાલી જગ્યા પૂરે તો પશુઓને તાત્કાલિક સારવાર મળી શકે.

10 તાલુકામાં લમ્પીનો આતંક જિલ્લામાં લમ્પી વાઈરસે (Lumpy virus cases in Bhavnagar) 10 તાલુકાને ભરડામાં લઈ લીધા છે. સૌથી વધુ 3 તાલુકામાં લમ્પીનો રોગ જોવા મળી રહ્યો છે. એક તરફ પશુપાલન વિભાગ 100 ટકા રસીકરણ કરવામાં સફળ (Cattle Vaccination in Bhavnagar) રહ્યું છે. પરિસ્થિતિ વણસતી જાય છે અને મહેકમ ઓછું છે. સરકારની ભરતી પ્રક્રિયા નહી થવાથી ગાયોની માથે મોત તોળાઈ રહ્યું છે.

જિલ્લામાં પશુધન અને લમ્પી વાઈરસ ભાવનગર જિલ્લામાં 2.26 લાખ ગાયો છે. ગાયોના વર્ગમાં જ લમ્પી વાઈરસ (Lumpy virus cases in Bhavnagar) મળી આવ્યો છે. ત્યારે 2.26 લાખમાંથી 2,576 ગાયો હાલમાં લમ્પીથી બીમાર છે. જ્યારે 255 ગાયોના મૃત્યુ થઈ ચૂક્યા છે. 316 ગામમાં જિલ્લામાં લમ્પીના કેસ (Lumpy virus cases in Bhavnagar) નોંધાયા છે. જિલ્લામાં ગાય, ભેંસ, ઘેટાં અને બકરા જેવા મળીને કુલ 7.60 લાખ પશુઓ છે, પરંતુ લમ્પી માત્ર ગાય વર્ગના એટલે વાછરડા, ખૂટમાં ફેલાઈ રહ્યો છે.

પશુપાલન વિભાગ ભરતીના અભાવે પાંગળુ

લમ્પીની અસર અને રસીકરણ જિલ્લાના તાલુકાઓમાં જોઈએ તો, સૌથી વધુ ગારિયાધાર, ઉમરાળા અને સિહોર તાલુકાનો સમાવેશ થાય છે. જિલ્લામાં લમ્પી વાયરસની (Lumpy virus cases in Bhavnagar) રસી 2-3 અઠવાડિયા પહેલા આવતા 2.26 લાખ ગાય વર્ગ પૈકી 2,27,387 પશુઓનું રસીકરણ (Cattle Vaccination in Bhavnagar) થયું છે.

પશુપાલન વિભાગ ભરતીના અભાવે પાંગળુ ભાવનગરમાં જિલ્લા પંચાયતમાં 10 તાલુકામાં 28 પશુ ડોક્ટરની જગ્યાએ માત્ર 10 ડોક્ટરો છે. તેવી રીતે સંપૂર્ણ પશુપાલનનું મહેકમ 75 ટકા ખાલી છે, જેને ઈન્ચાર્જના પૈડાંથી સરકાર ચલાવી રહી છે. પશુપાલન ડોક્ટરે જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં ટોલ ફ્રી નંબર આપવામાં આવ્યો છે, જેથી પશુપાલકો ફોન કરી જાણ (Shortage of doctors in Bhavnagar) પણ કરી રહ્યા છે, પરંતુ ડોકટર ન હોવાથી હાલમાં હાજર ટીમથી પહોંચાય તેટલી જગ્યાએ ટીમ (Cattle Vaccination in Bhavnagar) કામ કરી રહી છે.