ગાંધીનગર ગુજરાત ચૂંટણીની અસર રાજકીય પક્ષોમાં જોવા મળી રહી છે. ગુજરાતની ચૂંટણીમાં ( Gujarat Assembly Election ) ત્રીજો પક્ષ સફળ ક્યારેય થતો નથી. પરંતુ આ વર્ષે (Gujarat Assembly Election 2022 ) ઇતિહાસ સર્જાશે કે ત્રિપાખીયો જંગ ખેલાવા જઇ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં 27 વર્ષના શાસનમાં ત્રીજો પક્ષ મજબૂત રીતે આવતા ભાજપ એક્શનમાં છે. ભાવનગરમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 29 તારીખે આવી રહ્યા છે. પીએમ મોદીનો ભાવનગરમાં રોડ શો ( PM Modi Road Show in Bhavnagar ) હોવાથી અનેક અટકળો ઉભી થઇ છે. રાજકીય વિશ્લેષકો સાથે ETV BHARAT એ ખાસ વાતચીત ( Expert Opinion on PM Modi Road Show in Bhavnagar ) કરી હતી. જાણીએ તારણો.

ભાવનગરના પીઢ પત્રકાર જયેશ શુકલે પીએમના રોડ શોને લઇ ખાસ વાત કરી હતી

વડાપ્રધાનનું આગમન રોડ શોથી બાદમાં અન્ય કાર્યક્રમ ભાવનગર શહેરમાં વડાપ્રધાન 19 મે 2021માં એરપોર્ટ આવ્યા હતાં. તૌકતે વાવાઝોડામાં નિરીક્ષણ કરવા ભાવનગર એરપોર્ટ સ્ટેન્ડ લેવામાં આવ્યું હતું. હવે શહેરમાં 29 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ એરપોર્ટથી જ રોડ શો ( PM Modi Road Show in Bhavnagar )કરીને લોકો સાથે સીધો સવાંદ કરીને પ્રવેશ કરવાના છે. શહેરમાં લોકર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત વડાપ્રધાનના હસ્તે કરવામાં આવશે. આ સાથે વડાપ્રધાન ત્રણ જિલ્લાના કાર્યકર્તાઓ સાથે પણ સવાંદ કરવાના છે. એક દિવસના કાર્યક્રમની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે.

ભાવનગરમાં પીએમ મોદીના રોડ શો પર નિષ્ણાતનો મત ભાવનગર શહેરમાં વડાપ્રધાનના રોડ શોને ( PM Modi Road Show in Bhavnagar )પગલે ETV BHARAT એ રાજકીય વિશ્લેષક અને પીઢ પત્રકાર જયેશ શુક્લ સાથે વાતચીત ( Expert Opinion on PM Modi Road Show in Bhavnagar ) કરી હતી. જયેશ શુક્લે જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન મોદી મુખ્યપ્રધાન હતા ત્યારથી તેમની વિશેષતા રહી છે કે તેઓ લોકો સાથે સીધો સવાંદ કરતા આવ્યા છે. આ વર્ષે ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 (Gujarat Assembly Election 2022 )ના ત્રિપાંખિયા જંગમાં ત્રીજો પક્ષ જે રીતે ગુજરાતમાં એન્ટ્રી કરી ચુક્યો છે ત્યારે ભાવનગરમાં આમ આદમી પાર્ટીની જમીની હકીકતને જાતે નિરીક્ષણ કરવા મોદી હમેશા પ્રજા વચ્ચે જાય છે. પ્રજામાં ક્યાંય થોડી નારાજગી હોઈ તો તેને ખાળવાનો પણ એક પ્રયાસ રોડ શોથી થાય છે.

મોદીની વિશેષતા રોડ શોની અને ત્રીજા પક્ષના વારને ખાળવાનો પ્રયાસ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2014 માં 2019માં જ્યારે પણ ચૂંટણી આવે રોડ શો કરીને પ્રજા વચ્ચે સીધો સવાંદ કરીને ઉમેદવારને જીતાડવા પ્રયાસ કર્યા છે. પરંતુ ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 ની (Gujarat Assembly Election 2022 ) ચૂંટણીની જાહેરાત પહેલાં પીએમ મોદીનો ભાવનગરમાં રોડ શો, પ્રથમ રોડ શો ( PM Modi Road Show in Bhavnagar )ભાવનગરથી થયો છે. જેનું કારણ ત્રિપાંખિયો જંગ માની શકાય છે. ભાવનગરમાં આમ આદમી પાર્ટીનું મૂળીયું નાખવા આમ આદમી પાર્ટીના કેજરીવાલ ( Aam Adami Party in Bhavnagar) બે વખત ભાવનગરની મુલાકાત લઈ ચુક્યા છે અને ગુજરાતના શિક્ષણ તંત્ર પર શિક્ષણપ્રધાન વિસ્તારમાં સીધો પ્રહાર કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે વડાપ્રધાનની રોડ શો કરવાની નીતિ નારાજગી દૂર કરવાનો પ્રયાસ ( Expert Opinion on PM Modi Road Show in Bhavnagar ) જરૂર કહી શકાય છે.

ત્રણ જિલ્લાના નેતાઓની શક્તિનું પરીક્ષણ વડાપ્રધાન કરશે વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમમાં 2 લાખ લોકો એકત્રિત કરવાનું તંત્ર અને નેતાઓ જાહેર કરી ચુક્યા છે. સ્થાનિક ભાવનગરની પરિસ્થિતિ શું છે તે જાણવાનો ક્યાંક એક પ્રયાસ વડાપ્રધાનનો માની શકાય તેમ કહેવામાં ખોટું નથી. નારાજગી અને મોંઘવારી વચ્ચે લોકોની માનસિકતા ચકાસવા (Gujarat Assembly Election 2022 ) રોડ શો અને કાર્યક્રમોમાં લોકોને એકત્રિત કરવા સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે નેતાઓને ટાર્ગેટ સંખ્યા કરવા આપી દેવામાં આવી છે. જાહેર કાર્યક્રમો અને બાદમાં કાર્યકરોના કાર્યક્રમોમાં સવાંદ સ્થાનીય નેતાઓની ક્ષમતા ( Bhavnagar BJP Candidate selection ) વડાપ્રધાન ક્યાંક નરી આંખે નિહાળવાના છે. ત્યારે એવું કહેવામાં ખોટું નથી નથી કેપીએમ મોદીનો ભાવનગરમાં રોડ શો ( PM Modi Road Show in Bhavnagar )ક્યાંક નેતાઓ માટે અગ્નિપરીક્ષા ( Expert Opinion on PM Modi Road Show in Bhavnagar ) છે.

જિલ્લાની 7 બેઠકોમાં 6માં ભાજપ તો ભાજપના ગઢમાં રોડ શો પીએમ મોદીના ભાવનગર આગમને એરપોર્ટથી રોડ શો ( PM Modi Road Show in Bhavnagar ) કરવાના છે તે ભાવનગર 104 પૂર્વ વિધાનસભા બેઠક છે. વર્ષોથી ભાજપનો ગઢ રહ્યો છે ત્યારે ભાવનગર ભાજપ ઉમેદવાર પસંદગીની તૈયારીઓ પણ આમાં જોવાશે. પૂર્વ શિક્ષણપ્રધાન વિભાવરીબેન દવે હાલમાં ધારાસભ્ય છે. જેઓ 2017 માં 22 હજાર મતોથી જીત્યા હતાં. ત્યારે 2012માં વિભાવરીબેન 39,905 મતથી જીત્યા હતાં એટલે માર્જિન ઘટવા પામ્યું છે. તેવામાં હાલની સ્થિતિમાં પીએમ મોદી રોડ શો કરીને નેતા અને પ્રજાની સ્થિતિથી ક્યાંક વાકેફ થવાની કોશિશ ( Bhavnagar BJP Candidate selection ) કરશે તેમ કહી શકાય છે. જિલ્લામાં કુલ 7 બેઠકોમાં 6 માં ભાજપ છે. જ્યારે કોંગ્રેસ એક માત્ર તળાજામાં બેઠક પામી હતી. આ વર્ષે ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 (Gujarat Assembly Election 2022 ) માં ત્રિપાંખિયા જંગમાં ચૂંટણી લડવાની પદ્ધતિ અને ઉમેદવારોની પસંદગી ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત અલગ ( Expert Opinion on PM Modi Road Show in Bhavnagar ) જોવા મળશે.