ભાવનગર: શહેરમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસે આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણી (Gujarat assembly election 2022)ના પગલે તૈયારીઓ આદરી દીધી છે. કોંગ્રેસે આગામી ચૂંટણીમાં એક મુદ્દો કોરોના સહાય (Covid ex gratia Gujarat) અને કોરોના મૃતકો (Corona Death In Bhavnagar)નો ઉમેરી લીધો છે અને અધિકારીઓને ચેતવ્યા છે કે, કોરોનાનો આંકડો જે છૂપાવવામાં આવ્યો છે તેમાં ગુનેગાર તો અંતમાં અધિકારીઓ જ થશે. તેથી સત્યની સાથે રહેવા ટકોર પણ કરી દેવામાં આવી છે.

કોંગ્રેસ આગામી ચૂંટણીમાં બીજેપીને કોરોના સહાય અને મૃતકોના મુદ્દા પર ભાજપને ઘેરશે.

મૃતકોના આંકડા ઓછા, સહાય લેનારા વધુ

ભાવનગર શહેરમાં આજે કોંગ્રેસ દ્વારા પોતાના જિલ્લાના એક માત્ર ધારાસભ્ય (Congress MLA Bhavnagar) કનુભાઈ બારૈયા અન્ય નેતાઓ સાથે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી હતી. કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ (Bhavnagar city president Congress) પ્રકાશ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, કોરોનામાં સરકારે સ્વીકાર્યું છે કે આંકડા ઓછા બતાવવામાં આવ્યા અને સહાયનો આંકડો વધી જાય છે એટલે હું અધિકારીઓને એટલું જ કહીશ કે સત્ય હોઈ તેની સાથે રહેજો. આજે તેમની સરકાર છે, કાલ અમારી સરકાર હશે. હું ચીમકી નથી આપતો, પણ અંતે ગુનેગાર તરીકે અધિકારી જ હોઈ છે. ભૂતકાળની ઘટનાઓને જોઈ લ્યો.

કોરોનાથી મૃત્યુ 160 જ, 500 લોકોને ચૂકવવામાં આવી સહાય

સહાય 500 જેટલા લોકોને આપવામાં આવી અને સરકારી ચોપડે મૃત્યુ 160 જ.

તેમણે કહ્યું કે, ભાવનગરમાં જોઈ લ્યો, સહાય 500 જેટલા લોકોને આપવામાં આવી અને સરકારી ચોપડે મૃત્યુ 160 જ હતા. કોરોના મૃતકો અને સહાયનો મુદ્દો ચોક્કસ અમારો મુદ્દો આગામી ચૂંટણીમાં હશે. ભાવનગર શહેરમાં ભાજપે વિધાનસભાની તૈયારીઓ આદરી દીધી છે. 502 જેટલા બૂથો પર મિટિંગો શરૂ કરી દેવાઈ છે.

કોંગ્રેસ પાસે કોઈ મુદ્દા નથી એટલે આક્ષેપો કર્યા કરે છે - ભાજપ

ભાજપે કહ્યું- કોંગ્રેસ પાસે કોઈ મુદ્દા નથી એટલે આક્ષેપો કર્યા કરે છે.

ભાજપ શહેર પ્રમુખ (Bhavnagar city president BJP) રાજીવ પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે, સબકા સાથ સબકા વિકાસ નીચે અમે કામ કરી રહ્યા છીએ અને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારે જે રીતે ગામડાના છેવાડા સુધીના લોકોને કોરોનામાં વેક્સિન (Vaccination In Gujarat) આપી છે, શાળાઓમાં બાળકોને વેક્સિન (Vaccination In Schools In Gujarat) આપવામાં આવી છે ત્યારે કોંગ્રેસ પાસે કોઈ મુદ્દા નથી એટલે આક્ષેપો કર્યા કરે છે. બાકી પ્રજા યોગ્ય સમયે યોગ્ય જવાબ આપશે.

કોંગ્રેસે અધિકારીઓને ચેતવ્યા

કોંગ્રેસે કોરોના મૃતકોના આંકડાની રમતને પકડીને મુદ્દો બનાવ્યો છે. કોંગ્રેસે તો અધિકારીઓને પણ ચેતવી દીધા છે કે, જો સત્યનો સાથ નહીં આપો તો તમારે સહન કરવાનો સમય આવશે. તો ભાજપ પણ કોરોનાનું હકારાત્મક પાસું એટલે કે આંકડાની રમતને ઢાંકવા માટે વેક્સિનને આગામી ચૂંટણીમાં મુદ્દો બનાવશે અને વિકાસના નામે થયેલા કામોને આગળ ધરીને વોટ માંગવા નીકળશે તે સ્પષ્ટ છે.

