દાણીલીમડામાં યુવકની હત્યા કરનારો આરોપી ઝડપાયો

સામાન્ય બોલાચાલીમાં આરોપી યુવકની હત્યા કરી ફરાર થયો હતો

અમદાવાદ પોલીસે 24 કલાકની અંદર આરોપીને ઝડપી પાડ્યો

દારૂ પીવા દેવી નજીવી બાબતે યુવકનો જીવ ગુમાવ્યો

અમદાવાદઃ બહેરામપુરમાં (Behrampur) સામાન્ય બોલાચાલી (general brawl) બાદ એક યુવકે અન્ય યુવકની હત્યા (Youth killed) કરી નાખી હતી. આરોપીએ ઉશ્કેરાઈને યુવકના પેટમાં છરીના ઘા માર્યા હતા, જેના કારણે યુવકનું મોત થયું હતું. તો આરોપી હત્યા (Youth killed) પછી ફરાર હતો. જોકે, પોલીસે આરોપીને 24 કલાકની અંદર જ ઝડપી પાડ્યો (Police nabbed the accused from Danilimda within 24 hours) છે.

સામાન્ય બોલાચાલીમાં આરોપી યુવકની હત્યા કરી ફરાર થયો હતો

મૃતકે આરોપીને લાફો મારતા આરોપી ઉશ્કેરાયો હતો

બહેરામપુરાના (Behrampur) ખોડીયારનગરમાં (Khodiyarnagar) આરોપી પ્રવીણ (Accused Pravin) અને મૃતક બુદ્ધિલાલા નામના યુવક વચ્ચે દારૂ પીવા બાબતે સામાન્ય બોલાચાલી (general brawl) થઈ હતી. તે દરમિયાન મૃતક યુવકે આરોપીને લાફા માર્યા હતા, જેના કારણે આરોપી ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો અને તેણે મૃતકને છરીના ઘા મારી હત્યા (Youth killed) કરી હતી. જોકે, પોલીસે દાણીલીમડામાંથી (Police nabbed the accused from Danilimda) આરોપીની ધરપકડ કરી છે.

આરોપીએ કયા કારણોસર હત્યા કરી તે દિશામાં તપાસ શરૂ

પોલીસે આરોપીને પકડીને (Police nabbed the accused from Danilimda within 24 hours) વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ત્યારે ખરેખર આરોપીએ કયા કારણોસર મૃતકની હત્યા (Youth killed) કરી તેમ જ અન્ય કોઈ કારણ છે કે, નહીં તે દિશામાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.