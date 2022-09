અમદાવાદ વર્લ્ડ ફીઝીયોથેરાપી દિવસ ( World Physiotherapy Day )અંગે વાત કરતા અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ( Ahmedabad Civil Hospital ) સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ડૉક્ટર રાકેશ જોષીના જણાવે છે કે સિવિલ હોસ્પિટલ ઓપીડીમાં વર્ષના 4500 થી 5000 દર્દીઓ ફીઝીયોથેરાપી અંગેની સારવાર અર્થે આવે છે. જ્યારે હોસ્પિટલ સ્ટાફ દ્વારા હોસ્પિટલના અલગ અલગ વિભાગોમાં રોજના 50 થી 60 દર્દીઓને અલગ અલગ પ્રકારની કસરતો અને અન્ય સંલગ્ન ફીઝીયોથેરાપી સારવાર આપવામાં આવે છે. આમ, સિવિલ હોસ્પિટલમાં વર્ષે અંદાજિત 18000 જેટલાં દર્દીઓને ફીઝીયોથેરાપી સાથે સંકળાયેલી સારવાર પૂરી પાડવામાં આવે છે, જે દર્શાવે છે કે ફીઝીયોથેરાપી ટ્રીટમેંન્ટ આજે ખૂબ જ અગત્યની ટ્રીટમેંન્ટ બની રહી છે અને તંદુરસ્ત સ્વાસ્થ્ય માટે ફીઝીયોથેરાપી અને ફીઝીયોથેરાપીસ્ટની જરૂરિયાત આવનારા દિવસોમાં અનેકગણી ( Importance of physiotherapy ) વધવાની છે.

ફીઝિયોથેરાપીનું મહત્વ વર્લ્ડ ફીઝીયોથેરાપી દિવસ નિમિત્તે ઓસ્ટીઓઆર્થરાઈટીસ અને ફીઝિયોથેરાપીનું મહત્વ ( Physiotherapy in Osteoarthritis )સમજાવતા ફીઝીયોથેરાપી ડો. સ્વીટી શાહ જણાવે છે કે આપણે સૌ એવું માનીએ છીએ કે જો આપણને કોઈ બિમારી ન હોય તો આપણે સ્વસ્થ છીએ. પરંતુ હું જો આપને કહું કે આ મિથ્યા છે. WHO એ સ્વાસ્થ્ય માટેની ખૂબ સરસ વ્યાખ્યા આપી છે. “It’s the state of complete mental, social and physical well being; not merely absence of disease.” એટલે કે ફ્કત બિમાર ન હોવુ એ સ્વસ્થ હોવાની નિશાની નથી. તે માટે વ્યકિતની માનસિક, સામાજિક અને શારીરિક તંદુરસ્તીનો સમન્વય હોવો ખૂબ જરૂરી છે.

ફીઝીયોથેરાપીસ્ટના નિર્ણાયક રોલને બિરદાવવાનો હેતુ 1996થી દર વર્ષે 8મી સપ્ટેમ્બરને વર્લ્ડ ફીઝીયોથેરાપી દિવસ ( World Physiotherapy Day )તરીકે દુનિયાભરમાં ઉજવવામાં આવે છે; જેનો હેતુ લોકોને તેઓના શારીરિક સ્વાસ્થ અંગે સજાગ કરવાનો અને લોકોને ચાલતાં ફરતાં, સક્રિય, સ્વસ્થ અને સ્વતંત્ર રાખવા માટે ફીઝીયોથેરાપીસ્ટના નિર્ણાયક રોલને બિરદાવવાનો છે.દર વર્ષે લોકોમા જાગૃતતા લાવવાનાં હેતુસર વિવિધ થીમ હેઠળ વર્લ્ડ ફીઝીયોથેરાપી દિવસ ( Importance of physiotherapy ) ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષની થીમ Osteoarthritis and the role of Physiotherapy in its prevention and management રાખવામાં આવી છે.

ઓસ્ટીઓ આર્થરાઈટીસનો પ્રાથમિક ઈલાજ ઓસ્ટીઓઆર્થરાઈટીસને સામાન્ય ભાષામા સાંધાનો દુખાવો કહી શકાય. આજે લગભગ દરેક માણસ કોઈ ને કોઈ સાંધાના દુખાવાથી પીડાતો જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે આ દુખાવો પગના ઢીંચણ, કોણી કે થાપામાં વધારે જોવા મળતો હોય છે. આવો દુખાવોની માણસની લાઈફ સ્ટાઈલ પર ખાસી અસર કરતો હોય છે. ઓસ્ટીઓ આર્થરાઈટીસનો ( Physiotherapy in Osteoarthritis ) પ્રાથમિક ઈલાજ તો કસરત જ છે અને કસરત માટે એક ફીઝીયોથેરાપીસ્ટ જ યોગ્ય સલાહ અને માર્ગદર્શન આપી શકે છે. વિવિધ પ્રકારની કસરતો પૈકી દર્દીની ઉંમર, ફીઝીકલ કન્ડીશન, અને દુખાવાની સમસ્યાને ધ્યાને લઈને કેવા પ્રકારની અને કેટલી માત્રામા કસરત કરી શકાય તે બાબતોનુ વૈજ્ઞાનિક રીતે પૃથ્થકરણ કરીને ફીઝીયોથેરાપીસ્ટ સારવાર કરતા હોય છે. જેમ કે દોડવાની કસરતમાં કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવુ, કેટલા સમય માટે અને કેટલા પ્રમાણમા તેમજ કેવી સરફેસ પર દોડવાની કસરત કરવી જેવી તમામ બાબતો આવરી લઇને ફીઝીયોથેરાપીસ્ટ સારવાર કરતા હોય છે.

ફિઝિયોથેરાપી એ દવા વગરની સારવાર ફીઝીયોથેરાપી ટ્રીટમેંન્ટ આજની ભાગદોડવાળી લાઈફ સ્ટાઈલના લીધે ખૂબ જ અગત્યની ટ્રીટમેંન્ટ બની રહી છે. નિષ્ણાત ફીઝીયોથેરાપીસ્ટ યોગ્ય સારવાર અને કસરત અંગેના જરૂરી માર્ગદર્શન વડે પેશન્ટની તંદુરસ્તીમાં સુધારો કરવો, શ્વાસની તકલીફ ઓછી કરવી, સ્નાયુની શકિત વધારવી, સંતુલન અને સંકલન વધારવું, તણાવ ઓછો કરવો, વિચારસરણી સુધારવી, આત્મવિશ્વાસ કેળવવો વગેરે જેવા ફાયદા ( Importance of physiotherapy ) કરાવી શકે છે. ફીઝીયોથેરાપી એ દવા વગરની સારવાર છે.

ફીઝીયોથેરાપીસ્ટ જીવનને મૂલ્યવાન બનાવે છે ઘણાંખરાં અંશે એવું જોવા મળે છે કે કોઈ સર્જરી થઈ હોય કે સાંધાનો દુખાવો થયો હોય અને ડોકટરે સૂચવ્યુ હોય તે બાદ જ ફીઝીયોથેરાપીસ્ટની મદદ લેવાય છે. પણ જો આપણે અગમચેતી રૂપે પણ ફીઝીયોથેરાપીસ્ટની સલાહ મુજબ કસરત કરીએ તો ચોક્ક્સપણે આપણે ઓસ્ટીઓ આર્થરાઈટીસથી ( Physiotherapy in Osteoarthritis )મહદ અંશે બચી શકીએ અને ફીટ રહી શકીએ. એટલે જ કહેવાય છે કે ડોકટર જીવ બચાવે છે જયારે ફીઝીયોથેરાપીસ્ટ જીવનને મૂલ્યવાન ( Importance of physiotherapy ) બનાવે છે.