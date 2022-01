અમદાવાદઃ રાજ્યમાં વધી રહેલા કોરોનાના કેસને ધ્યાને રાખી રાજ્ય સરકાર તમામ પ્રકારના પગલાં લેવા તત્પર બની છે તો બીજી તરફ ઓમિક્રોના વેરિએન્ટના કારણે કેસોમાં આવેલા ઉછાળાને પગલે કોરોનાથી બચવાનું સૌથી પ્રથમ કવચ માસ્ક જ છે. ત્યારે વૈજ્ઞાનિકો અને નિષ્ણાતો કહે છે કે કાપડના માસ્ક (cloth mask use in covid 19) વાયરસથી સંપૂર્ણ રીતે (Which Mask is Proper for covid 19) બચાવી શકતા નથી, જેથી M95 અને સર્જીકલ થ્રી લેયર માસ્ક પહેરવું ખૂબ હિતાવહ છે (Doctor advice on masks) તેવું જણાવ્યું છે.

કોવિડ 19 સામે લડવા માટે માસ્કની સુંદરતા નહીં અસરકારકતા જોજો

ડોક્ટરની સલાહ

રાજ્યમાં વધતા જતા કોરોનાના કેસો વચ્ચે સતર્કતા રાખવી જરૂરી છે. હાલ રાજ્યમાં વધી રહેલા કોરોના સામે રક્ષણ આપી રહેલા માસ્કને કેવી રીતે પહેરવું (Which Mask is Proper for covid 19) જે અંગે જ્યારે સિનિયર ડોક્ટર સાથે વાત થઈ ત્યારે તેમને જણાવ્યું કે મેડિકલક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા તમામ લોકોએ M95 માસ્ક પહેરવું જોઈએ. તો બીજી તરફ સામાન્ય લોકો કે જેઓ M95 માસ્ક ખરીદી શકતા ન હોય તેઓએ સર્જીકલ થ્રી લેયર માસ્ક પહેરવું જોઈએ. જે માત્ર એક દિવસમાં વપરાશ કરી તેના ટૂકડા કરી ફેંકી દેવું જોઈએ તો બીજી તરફ કાપડના ફેન્સી માસ્ક પહેરવાનું હિતાવહ નથી (Doctor advice on masks) તેવું જણાવ્યું હતું.

M95 માસ્ક

રાજ્યમાં વધી રહેલા કોરોનાથી બચવા M95 માસ્ક પહેરવું ખુબજ હિતાવહ છે. પરંતુ M95 માસ્ક મોંઘુ હોવાથી લોકો પહેરવાનું પસંદ નથી (Which Mask is Proper for covid 19) કરતાં. જો.કે ઘરમાં કોરોના વાઈરસનો દર્દી હોય તો તેમને તો M95 માસ્ક અને પ્રયત્ન કરવો કે ઘરના તમામ લોકો M95 માસ્ક જ પહેરતાં હોય. કારણ કે તેનાથી સંક્રમણનું પ્રમાણ ઓછું જોવા મળે છે. મેડિકલ અને કોરોનામાં કામ કરતા તમામ લોકોએ તો M95 માસ્ક જ પહેરવું જોઈએ. M95 માસ્ક 7થી8 કલાક જ પહેરવાનું હોય તો તેને માત્ર બેથીત્રણ દિવસ સુધી જ પહેરી રખાય છે. તો બીજી તરફ જો તમે M95 માસ્ક ન પહેરી શકો તો સામાન્ય લોકોએ સર્જીકલ થ્રી લેયર (Which Mask is Proper for covid 19)માસ્ક પહેરવું જોઈએ, જેમાં માસ્ક પહેરતા પહેલા હાથને સેનીટાઇઝ કરીને (Doctor advice on masks) ત્યારબાદ જ માસ્ક પહેરવું જોઈએે.

કાપડના માસ્ક

સિનિયર ડોક્ટરનું જણાવવું છે કે કાપડનું માસ્ક (cloth mask use in covid 19) પહેરવું સહેજ પણ યોગ્ય નથી, હાલની પરિસ્થિતિમાં લોકો ફેન્સી માસ્ક પહેરતા હોય છે. પરંતુ તે કોરોના વાઈરસને આમંત્રણ આપી શકે છે. જો તમારે ફેન્સી માસ્ક પહેરવું જ હોય તો થ્રી લેયર માસ્કની ઉપર ફેન્સી માસ્ક (Doctor advice on masks)પહેરવું જોઈએ જેથી કોરોના ચેપ લગાવવાનો ચાન્સ નહિવત રહે છે.

માસ્કને ક્યારેય ધોઈને ન પહેરવું જોઈએ

માસ્કને ધોઈને પહેરતાં લોકો પણ હવે ચેતી જજો. કારણ કે ધોઈને પહેરતા માસ્ક બિલકુલ હિતાવહ નથી. હાલ લોકો માસ્કને ધોઈને પહેરી (cloth mask use in covid 19) રહ્યાં છે. જેથી વાઈરસને પકડવાની અથવા વાઈરસ નાશ કરવાની ક્ષમતા ઘટી જાય છે. તેથી આ પ્રકારે માસ્કને ક્યારે ન પહેરવું જોઈએ. તો બીજી તરફ માસ્ક ભીનું થાય ત્યારે તરત તેને ફેંકી (Doctor advice on masks) દેવું જોઈએ, કારણ કે તેવા માસ્કમાંથી ફંગસ મ્યુકોર થવાના ચાન્સ વધી જાય છે.

માસ્ક પહેરવામાં શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ

કોરોના સામે રક્ષણ આપી રહેલ માસ્ક પહેરતા કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું (Which Mask is Proper for covid 19) જરૂરી છે. માસ્કને પહેરતા પહેલા બન્ને હાથ સેનીટાઇઝ કરી દેવા જોઈએ. જેથી હાથ પર રહેલા બેક્ટેરિયા માસ્ક પર લાગે નહીં. તો બીજી તરફ માસ્ક નાકની ઉપરના ભાગેથી મોંની દાઢીના નીચેના ભાગ સુધી આવી જાય તે પ્રકારે જ પહેરવું (Doctor advice on masks) જોઈએ જેથી આપણી સામે ઉભેલી વ્યક્તિ સાથે વાતચીત દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારનો ચેપ લાગવાના ચાન્સ ઓછા હોય છે.

માસ્ક ઉતાર્યા બાદ અચૂક હાથ ધોવા અને સેનીટાઇઝ કરવા

જ્યારે તમારું માસ્ક પરસેવા, લાળ, મેકઅપ અથવા અન્ય રીતે ભીનો અથવા ગંદો થાય તેવા માસ્કને તરત કાતરથી ટૂકડા કરી ફેંકી દેવો જોઈએ, જો તમે ઘરની બહાર ખાવાપીવા માટે માસ્ક ઉતારો ત્યારે તેને સ્વચ્છ રાખવા માટે તમારા ખિસ્સા, પર્સ અથવા પેપરબેગ જેવી સુરક્ષિત જગ્યાએ મૂકી શકો છો, તો બીજી તરફ માસ્ક માત્ર 7 થી 8 કલાક (Doctor advice on masks) સુધી જ પહેરવું જોઈએ ત્યારબાદ તેને કચરામાં ફેંકી દેવું જોઈએ, માસ્ક ઉતાર્યા પછી અચૂક હાથ ધોવા અથવા સેનીટાઇઝર કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે.

