અમદાવાદ વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને ભાજપ (Gujarat Assembly Election 2022) ભારે ઉથલપાથલ સામે આવવા લાગ્યું છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકાર હજુ એક વર્ષ પૂરું કરે ત્યાં બે સિનિયર કેબિનેટ પ્રધાનોના ખાતાં પાછા લઇ લેવાયા છે. એક બાજુ બે સિનિયર પ્રધાનોના ખાતામાં ઓચિંતો (Core Committee Members) ફેરફાર કરાયો છે ત્યારે બીજી તરફ, ભાજપ કોર કમિટીમાં ય ફેરફાર કરાયો છે. કોર કમિટીમાં પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણી, પૂર્વ નાયબ મુખ્યપ્રધાન નીતિન પટેલને, રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ ભારતીબેન શિયાળ, પૂર્વ કૃષિપ્રધાન આર.સી.ફળદુ, પૂર્વ પ્રધાન ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને ભરત બોઘરનો સમાવેશ કરાયો છે.

ભાજપના આકરા નિર્ણયો ભાજપે જ્ઞાતિવાદનું સમીકરણ સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. કડવા પાટીદાર નીતિન પટેલ, લેઉવા પાટીદાર આર.સી.ફળદુ , લેઉવા પાટીદાર ભરત બોઘરા, કોળી નેતા ભારતીબેન શિયાળ, ક્ષત્રિય આગેવાન તરીકે ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાની પસંદગી કરાઇ છે. આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં પોતાનો પ્રચાર કરી રહી છે અને તેમની આ કૂચને રોકવા ભાજપે આકરા નિર્ણયો લેવા પડે તેવી સ્થિતિ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતમાં ચૂંટણીને આડે હવે વધુ દિવસો રહ્યા નથી તે સંજોગોમાં સરકાર અને પક્ષની છબિ પર આ પ્રકારનું કલંક લાગે તે પોસાય તેમ નથી.

મતનો દબદબો આ પણ વાંચો ઉલ્લેખનીય છે કે, સાવ નવાં ચહેરાંને લઇને પ્રધાનમંડળ બનાવાયું હોવાં છતાં તેમાં ભ્રષ્ટાચારથી માંડીને સત્તાના દુરુપયોગ જેવાં અંદરખાને લાંછનો લાગવા લાગ્યા હશે. જેને લઈને ભાજપના મોવડીમંડળને આ નિર્ણય લેવો પડ્યો હોય શકે છે. તો બીજી તરફ ગુજરાતમાં હજુ પણ વિજય રૂપાણી, પૂર્વ નાયબ મુખ્યપ્રધાન નીતિન પટેલનો કેટલાક વિસ્તારમાં દબદબો જોવા મળી રહ્યો છે. મત માટે પણ આ પ્રધાનોને પાસેથી ખાતા પાછા લઈને લીઘા હોય શકે છે. આ ઉપરાંત ભાજપમાં ચાલતા આ પરિવર્તનો અંદરખાને પક્ષમાં ઘણી ગતિવિધિ એકસાથે ચાલતી હોવાના સંકેત આપે છે. તો બીજી તરફ કેટલાક નેતાઓની ચૂંટણી લડવાની વાત પર હવે પૂર્ણવિરામ મુકાયું છે તે નક્કી છે.