અમદાવાદઃ શહેરની ઝોન-1 LCBની ટીમે (Zone One LCB Team) અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી છોટા હાથી વાહનની ચોરી કરતા 2 આરોપીઓની ધરપકડ (Vehicle Thief arrested in Ahmedabad) કરી છે. આરોપીઓ માત્ર છોટા હાથી વાહનને જ ટાર્ગેટ (Arrest of accused for stealing a Chhota Hathi vehicle) બનાવતા હતા. આરોપીઓ (Vehicle Thief arrested in Ahmedabad) આ વાહનની ચોરી કર્યા બાદ તેને મોડિફાઈડ કરતા હતા. ત્યારબાદ આ વાહનોને આઈસ્ક્રિમનો ધંધો કરતા લોકોને ભાડે આપતા હતા. અત્યારે પોલીસે આરોપીઓની ધરપકડ કરીને 4 ગુનાનો ભેદ ઉકેલી કાઢયો હતો.

બંને આરોપી મૂળ રાજસ્થાનના છે

ઝોન-1 LCBની ટીમે (Zone One LCB Team) બાતમીના આધારે, મૂળ રાજસ્થાનના ઉદયરામ જાટ અને ભેરૂલાલ જાટ નામના આરોપીની ધરપકડ (Vehicle Thief arrested in Ahmedabad) કરી હતી. આરોપી પાસેથી પોલીસે ચોરીમાં ગયેલા 4 છોટા હાથી ટેમ્પો (Arrest of accused for stealing a Chhota Hathi vehicle) અને 2 મોબાઈલ એમ કુલ 10.49 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત મળ્યો હતો. વસ્ત્રાપુર, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, સોલા વિસ્તારમાં બનેલ ચાર ચોરીના ગુનાનો ભેદ ઉકેલી કાઢયો હતો.

આરોપીઓ વાહનને ભાડે આપતા હતા

આરોપીઓની પૂછપરછમાં બહાર આવ્યું હતું કે, તેઓ માત્ર છોટા હાથીની ચોરી (Arrest of accused for stealing a Chhota Hathi vehicle) કરતા હતા. કારણ કે, આ વાહનને મોડીફાઈડ કરીને આઈસ્ક્રિમનો ધંધો કરતા લોકોને ભાડે આપતા હતા. ખાસ કરીને આ હેતુથી તેઓ છોટા હાથી વાહનની ચોરી કરતા હતા. આરોપીઓના ગુનાહિત ઈતિહાસની વાત કરીએ તો, ઉદયરામ જાટ નામનો આરોપી અગાઉ રાયપુર અને આમેટ પોલીસ સ્ટેશનના ચોરીના ગુનામાં અને ભેરૂલાલ જાટ પણ 15 વર્ષ પહેલાં મુંબઈમાં જ્વેલર્સમાંથી દાગીનાની ચોરીના ગુનામાં પકડાઈ (Vehicle Thief arrested in Ahmedabad) ચૂક્યા છે.