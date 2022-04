અમદાવાદઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (PM Modi in Dahod) દ્વારા દાહોદમાં 20 હજાર કરોડના ખર્ચે રેલવેના ઇલેટ્રિક લોકોમોટિવ એન્જીનના નિર્માણ કરતા યુનિટનું પ્રતિષ્ઠાન (Establishment of Railway Electric Locomotive Engine Unit at Dahod) કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગમાં ઉપસ્થિત રહેવા ગુજરાત આવેલા રેલવે પ્રધાન અશ્વિની વૈષ્ણવ અને રેલ્વે રાજ્ય પ્રધાન દર્શના જરદોશ (Union Rail Minister in Ahmedabad) દ્વારા અમદાવાદ સ્ટેશનનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું.

કેન્દ્રિય રેલવે પ્રધાને રેલવે અધિકારીઓ સાથે કરી ચર્ચા

કેન્દ્રિય રેલવે પ્રધાને રેલવે અધિકારીઓ સાથે કરી ચર્ચા- પશ્ચિમ રેલવેના દાહોદ વર્કશોપમાં (PM Modi in Dahod) વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા રેલવે પ્રધાન અશ્વિની વૈષ્ણવ અને રેલ્વે રાજ્ય પ્રધાન દર્શના જરદોશ આવ્યાં હતાં. અમદાવાદ સ્ટેશનના પુનઃવિકાસ અંગે તેમણે રેલવે અધિકારીઓ સાથે વિગતવાર ચર્ચા (Ashwini Vaishnav visits Ahmedabad Railway Station ) કરી હતી. ઐતિહાસિક વારસાના ટાવરની જાળવણી તેમ જ રેલવે સ્ટેશન અને ટ્રોલીઓને શ્રેષ્ઠ દેખાવ આપવા NID દ્વારા કરાયેલા પ્રેઝન્ટેશનનું નિરીક્ષણ (Inspection from Ahmedabad station to Dahod) કર્યું હતું.

વન સ્ટેશન વન પ્રોડક્ટને પ્રોત્સાહન

વન સ્ટેશન વન પ્રોડક્ટને પ્રોત્સાહન - આ અંગે માહિતી આપતા વિભાગીય રેલવે પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, દિલ્હીથી દાહોદના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા આવેલા રેલ્વે પ્રધાન અને રેલવે રાજ્ય પ્રધાને અમદાવાદ સ્ટેશનનું નિરીક્ષણ (Inspection from Ahmedabad station to Dahod) કર્યું હતું. સાથે જ પ્રવાસીઓ સાથે ચર્ચા કરી હતી. સ્ટેશનના પુનઃવિકાસ માટે રેલવે અધિકારીઓને કહ્યું હતું કે, 'વન સ્ટેશન વન પ્રોડક્ટ' (One station one product) અંતર્ગત ભારતમાં સ્વદેશી અને હસ્ત કળાના વેચાણને પ્રોત્સાહિત કરી શકાય છે. આ પ્રસંગે પશ્ચિમ રેલવેના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.