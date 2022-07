અમદાવાદ: સતત બે દિવસથી જે અતિ ભારે વરસાદ હતો તેના પગલે અમદાવાદના ઘણા (Underpass condition In Ahmedabad) બધા રસ્તાઓમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા અને અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારોમાં આવેલા અંડર પાસમાં પણ પાણી ભરાઈ જવાના કારણે તમામ (Underpass condition In Ahmedabad after rain break) અંડર પાસને બંધ કરવામાં આવ્ચા હતા, પરંતુ હવે જ્યારે વરસાદ વિરામ લીધો છે અને તંત્ર એ પણ તમામ અંદર પાસોની સફાઈ કામગીરી શરૂ (hmedabad after rain break Update) કરીને અત્યારે ખુલી દેવામાં આવ્યા છે. હવે અંડર પાસ ખુલી ગયા બાદ ETV ભારતે રાહદારીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી અને તમામ લોકોના મંતવ્યો (Review Of Underpass Condition In Ahmedabad) જાણ્યા હતા કે, અંડરપાસ ખુલી ગયા બાદ અને તે દરમિયાન લોકોને કેવી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો.

લોકોને હાલાકીનો સામનો: નવજીવન પાસે જે અંડર પાસે આવેલ (Ahmedabad Underpass) છે તેમાં હજુ પણ પાણી ભરાયેલું હોવાથી વાહન વ્યવહાર અને લોકોને મુશ્કેલી પડી રહી છે, પરંતુ મહત્વનું છે કે પાણી ઘણું બધું ઓસરી જવાના લીધે ફરીથી વાહન વ્યવહાર ચાલુ થઈ ગયો છે, પરંતુ તેમ છતાં પણ લોકોને અત્યારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

સરકાર અને તંત્રનો આભાર: ઈકબાલભાઈ એ વાત કરતા (Ahmedabad Underpass Condition) જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે જે અંડર પાસ ખોલી દેવામાં આવ્યો છે, તેના લીધે હવે વાહનોને આવા જવામાં મુશ્કેલી નથી પડી રહી, પરંતુ જ્યારે ખૂબ જ વરસાદ હતો ત્યારે ખૂબ જ તકલીફ પડી રહી હતી અને રસ્તાઓ બંધ થઈ જવાના કારણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવામાં પણ તકલીફ પડી રહી હતી. સંતોષભાઈએ પોતાનું મંતવ્ય જણાવ્યું હતું કે, હવે તેઓ સરકાર અને તંત્રનો આભાર માને છે કે, તેમણે સરખી રીતે કામગીરી કરી અને અંડર પાસ ખોલી દેવામાં આવતા હવે વાહન અને લોકોને કોઈ તકલીફ પડી રહી નથી.

લોકોના વાહનો બંધ પડી ગયા હતા: મનીષભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, પાણી ભરાઈ જવાના કારણે એટલી બધી મુશ્કેલી પડી હતી કે, રસ્તા વચ્ચે જ લોકોના વાહનો બંધ પડી ગયા હતા અને વાહનો મૂકીને ઘરે જતું રહેવું પડ્યું હતું, પરંતુ હવે જ્યારે અંડરપાસ ખુલી ગયા છે, ત્યારે તેમને હાસકારાનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. પરિમલ અંડર પાસે નજીકની સોસાયટીમાં રહેતા શારદાબેનને વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, તેમને આ રસ્તો બંધ થઈ જવાના કારણે પાંચ મિનિટનો રસ્તો હતો એ 15 મિનિટ સુધી ફરી ફરીને આવો પડતુ હતુ પરંતુ જ્યારે હવે અંડર પાસ ખુલી ગયો છે, તો સામાન્ય રીતે પહેલાની જેમ જ અવરજવર કરી શકે છે.

નોકરી પર આવી શક્યા ન હતા: અંડર પાસ નજીકની કંપનીમાં કામે આવેલા આશિષભાઈએ પોતાની વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, પાણી એટલા બધા ભરાઈ ગયા હતા કે, તેમ તેઓ બે દિવસ સુધી પોતાની નોકરી પર આવી શક્યા ન હતા. જેના લીધે તેમનો પગાર પણ કપાઈ ગયો હતો. પરંતુ હવે જ્યારે પાણી અહીંથી સાફ થઈ ગયું છે, તો તેના લીધે તેઓ ફરીથી સામાન્ય મુજબ જનજીવન શરૂ થઈ ગયું છે.

રાહદારીઓના મંતવ્ય પણ લીધા: Etv ભારતે અમદાવાદના મુખ્ય કહી શકાય એવા તમામ વિસ્તારોના અંડરપાસ પાસે જઈને તેની તમામ સ્થિતિ જાણી હતી અને રાહદારીઓના મંતવ્ય પણ લીધા હતા કે હવે જે તમામ મંડળ પાસે ચાલુ થઈ ગયા છે તેના લીધે ફરીથી વાહન વ્યવહાર સામાન્ય રીતે શરૂ થઈ ગયો છે અને લોકોને પણ તકલીફોનો ઓછો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.