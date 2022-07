અમદાવાદ : વિશ્વનું સૌથી મોટું લિખિત બંધારણ આપણા દેશને મળ્યું છે. જેમાં દેશના દરેક નાગરિક હક આપેલા છે. પરંતુ આજના સમયમાં બંધારણ પાયા સિદ્ધાંતો (Fundamentals of the Constitution) ભૂલાઈ રહ્યા છે. જેને લઇ અમદાવાદના સામાજિક કાર્યકર્તા માર્ટિન મેકવાને બંધારણને એક મકાનની (The Constitution House) રીતે તૈયાર કરીને દેશના લોકોને બંધારણને સમજાવવાનો પ્રયત્ન (Explains the principles of constitution) કર્યો છે.

ભેટમાં આપી શકાય એવા આ બંધારણના મકાન મહાનુભાવો સહિત અનેક લોકોએ લીધાં છે

કઇ રીતે બંધારણને બનાવ્યું મકાન રૂપે - સામાજિક કાર્યકર્તા માર્ટિન મેકવાને (Martin Macwan ) ઈટીવી ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે ઘણા સમયથી સમાજના કામ કરી રહ્યો છું. જેમાં અનેક લોકોના મુખેથી સાંભળ્યું કે દેશનું સંવિધાન બચાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આજના સમયમાં યુવાનોને સંવિધાન મુખ્ય બાબત છે તેનાથી અજાણ હોય છે. વકીલ IPC કલમ વિશે જાણતા હોય છે. પણ બંધારણના પાયાના સિદ્ધાંતથી અજાણ હોય છે. બંધારણ સમજવા માટે અનેક સેમિનાર કરવામાં આવે છે પરંતુ બંધારણને સમજવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. જેનાથી બંધારણને એક મકાનના ભાગ રૂપે (The Constitution House) આજના યુવાનોને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

બંધારણ સમજવા સ્કેન કોડ પણ મુકવામાં આવ્યો -વધુમાં તેમણે (Martin Macwan ) જણાવ્યું હતું કે આ મકાનમાં (The Constitution House) એક સ્કેન કોડ મુકવામાં આવ્યો છે.જેમાં અંગ્રેજી, હિન્દી,ગુજરાતી, મરાઠીમાં 15 મિનિટનો વીડિયોના માધ્યમથી સમજાવવામાં આવ્યું છે. દેશના દરેક લોકોને સમાનતાનો હક બંધારણે આપ્યો છે.જેના કારણે આજના સમયમાં બંધારણ જાણવું ખુબ જ જરૂરી છે. બંધારણે આપણે સ્વતંત્રતા અને બંધુતા આપી છે. જેવી રીતે મકાનમાં બારી હવા ઉજાસનું કામ કરે છે તેવી રીતે બંધારણ દરેકને ધર્મ,વાણી, સમાનતા, અશ્પૃશ્યતા અને દેશમાં દરેક જગ્યાએ ફરવા અને ધંધો કરવાની મંજૂરી ( Fundamentals of the Constitution ) આપે છે.

100 ગ્રામનું આ બંધારણીય મકાન -લાકડામાંથી બનાવવામાં આવેલા મકાનના (The Constitution House) વજનનું વેટ કરવામાં આવે તો તે માત્ર 100 ગ્રામ વજન છે. જે 6×8 બનાવવામાં આવેલું છે. જેમાં દરેક ધર્મ,બંધારણે આપેલા હકો,પાયાના સિદ્ધાંતો દર્શાવામાં આવ્યા છે. જો આની કિંમતની વાત કરવામાં આવે તો માત્ર 150 રૂપિયાની કિંમત થાય છે.

15 ભાષામાં તૈયાર કરવામાં આવ્યું- આ મકાન ગુજરાતી,હિન્દી,મરાઠી,અંગ્રેજી,તેલગુ, બંગાળી, પંજાબી, તમિલ સહિતની કુલ 15 જેટલી ભાષામાં બનાવવામાં આવ્યું છે. અત્યાર સુધી અંદાજિત 5000 જેટલા લોકોને ભેટ આપવામાં આવ્યું છે.જેમાં ગુજરાતના સચિવ,કલેકટર, લો કોલેજ વિદ્યાર્થીને પણ આપવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને ફ્રાન્સના ચીફ જસ્ટિસ (Chief Justice of France) પણ આ બંધારણીય મકાન ઓનલાઇન જોતા તેમણે પણ આ મકાન (The Constitution House) મગાવ્યું હતું.

યુવા પેઢીને સરળતાથી બંધારણના સિદ્ધાંતો સમજાવે છે આ મકાનની રચના

બાળકો ભારતનો ઇતિહાસ જાણી શકે તેવું એક પેજનું મકાન- માર્ટિન મેકવાને (Martin Macwan ) વધુમાં જણાવ્યું હતું કે બાળકો ભારતના ઇતિહાસથી અજાણ હોય છે. જેના કારણે એક પેજમાં ખાસ ડિઝાઇન બનાવીને મકાન બનાવવામાં આવ્યું છે. જેમાં ભારતના સ્વાતંત્ર્યવીરોના નામ અને તેમની કામગીરી વિશે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત કયા બંધારણીય હક દરેકને મળે છે તેની વિગતો દર્શાવતું મકાન (The Constitution House) બનાવ્યું છે.