અમદાવાદઃ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર સ્પાઈસ જેટ એરલાઈન્સની બેદરકારીનો કિસ્સો (Negligence of Spice Jet Airlines) સામે આવ્યો છે. અહીં 26 જુલાઈએ રાત્રે 9.50 વાગ્યે અમદાવાદથી દુબઈની સ્પાઈસ જેટની ફ્લાઈટ (Ahmedabad to Dubai Spice Jet Flight) હતી, જે ટેકનિકલ ખામીના કારણે આવી શકી નહતી.

પ્રવાસીઓની રજૂઆતને કોઈએ ધ્યાનમાં ન લીધી - આ અંગે પ્રવાસીઓએ એરલાઈન્સ અને એરપોર્ટના અધિકારીઓને અનેક રજૂઆત કરી હતી. તેમ છતાં તેમને કોઈ યોગ્ય જવાબ મળ્યો નહતો ને છેવટે પ્રવાસીઓએ આખી રાત એરપોર્ટ પર જ પસાર કરવાનો વારો આવ્યો હતો. તો આ સમયગાળા દરમિયાન સ્પાઈસ જેટ એરલાઈન્સે પ્રવાસીઓને પાણી શુદ્ધાંની (Inconvenience at Ahmedabad airport) પણ પૂછા કરી નહતી.

આ પણ વાંચો- પટના એરપોર્ટ પર ઈન્ડિગો એરક્રાફ્ટની કરવામા આવી તપાસ, નથી મળ્યો બોમ્બ

પ્રવાસીઓએ ઠાલવ્યો ગુસ્સો - આ અંગે એક પ્રવાસીએ જણાવ્યું હતું કે, 26 જુલાઈએ રાત્રે 9.50 વાગ્યે અમદાવાદથી દુબઈ સુધીની તેમની ફ્લાઈટ હતી. તેઓ રાત્રે એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા ત્યારે તેમને જાણ થઈ હતી કે, તેમની ફ્લાઈટ મોડી આવશે. જોકે, આ ફ્લાઈટ એક, બે નહીં પરંતુ પૂરા 12 કલાક મોડી આવી હતી. એટલે કે, આ ફ્લાઈટ સવારે 9 વાગ્યે અમદાવાદથી દુબઈ જવા ઉપડી હતી. જોકે, આ મામલાની જાણ થતાં સવારે પોલીસ પણ એરપોર્ટ પર પહોંચી આવી હતી.

આ પણ વાંચો- ઉડાન ભરતા જ પ્લેનમાં અચાનક લાગી આગ, આ રીતે કરાયું ઈમરજન્સી લેંડિંગ

પ્રવાસીઓ માટે અન્ય કોઈ વ્યવસ્થા ન કરાઈ - આમ, સ્પાઈસ જેટની બેદરકારીના કારણે પ્રવાસીઓ અટવાઈ (Negligence of Spice Jet Airlines) ગયા હતા. તેમ જ તેમને આખી રાત હેરાન થવાનો (Tourists harassed at Ahmedabad airport) વારો આવ્યો હતો. જોકે, ફ્લાઈટ મોડી પડી તેમ છતાં સ્પાઈસ જેટ એરલાઈન્સે પ્રવાસીઓ માટે કોઈ યોગ્ય વ્યવસ્થા (Inconvenience at Ahmedabad airport) ન કરતાં પ્રવાસીઓમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. અહીં પ્રવાસીઓએ આખી રાતે હોટેલમાં રહેવા માટેની વ્યવસ્થા કરવા સ્પાઈસ જેટ એરલાઈન્સને જણાવ્યું હતું, પરંતુ તેમને યોગ્ય જવાબ મળ્યો નહતો.