અમદાવાદઃ જિલ્લામાં આવેલા I-Create (International Centre for Entrepreneurship and Technology) ખાતે કેન્દ્રિય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ અને મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ સમક્ષ ગીફ્ટ સિટીના વિકાસ કાર્યોનું પ્રેઝન્ટેશન પ્રસ્તુત (Presentation of Gift City development works) કરવામાં આવ્યું હતું.

ગિફ્ટ સિટીના ડિરેક્ટરે પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કર્યું - કેન્દ્રિય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ (Amit Shah at I Create) અને મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ સોમવારે સાંજે I Createની (Amit Shah at I Create) મુલાકાત માટે ગયા હતા ત્યારે તેમની સમક્ષ ગિફ્ટ સિટીના મેનેજિંગ ડિરેકટર તપન રેએ પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કર્યું હતું. સાથે જ તેમણે ગિફ્ટ સિટીમાં ચાલી રહેલા વિકાસ કાર્યોની રૂપરેખા આપી હતી. તો આ અવસરે IFSCના ચેરમેન આઈ. શ્રીનિવાસને વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી પ્રેઝન્ટેશન (Gift City Global Financial Hub) રજૂ કરી ગિફ્ટ સિટીને ગ્લોબલ ફાયનાન્સિઅલ હબ તરીકે પ્રસ્થાપિત કરવા માટેના વિવિધ સૂચનો રજૂ કર્યા હતા.

આ મહાનુભાવો પણ રહ્યા ઉપસ્થિત - આ પ્રેઝન્ટેશન સમયે ગુજરાતના મુખ્ય સચિવ પંકજ કુમાર, મુખ્ય અગ્ર સચિવ કે.કૈલાશનાથન, અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી પંકજ જોષી સહિતના ઉચ્ચ અધિકારી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.