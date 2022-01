અમદાવાદ : ઉતરાયણ પુર્વે પોલીસ કમિશનરે જાહેરનામું બહાર(Notice to Police Commissioner of before kite festival) પાડયું છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ઉતરાયણ ઉપર કોઇ પણ વ્યકિત ચાઇનીઝ દોરીના વેચાણ ઉપર પ્રતિબંધ(Ban on sale of Chinese cords) લગાવવમાં આવ્યો છે તેમજ તુક્કલ પણ હવામાં ન મૂકવા વગેરે વાંધા જનક બાબતો પર રોક લગાવવામાં આવ્યો છે. આ બાબત પર પોલીસ હવે કામે લાગી છે તેવું જોવા મળી રહ્યું છે, આજે ખોખરા પોલીસે બાતમીના આધારે શહેર માંથી ચાઇનીઝ દોરીનો વેપાર કરતા વિશાલ પટેલ નામના યુવકને ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી ચાઇનીઝ દોરીનો જથ્થો વેચવા જતો હતો તે દરમિયાન પોલીસે તેને રંગે પકડી પાડ્યો હતો, પોલીસે આરોપી પાસેથી મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો હતો.

અમદાવાદમાં ચાઇનીઝ દોરીના જથ્થા સાથે એકની કરાઇ ધરપકડ, ડબલ ભાવે કરતો હતો વેચાણ

ઉતરાયણ બાબતે પોલીસ કમિશનરનું જાહેરનામું

ઉત્તરાયણ દરમિયાન અકસ્માત, મારામારી, ઘર્ષણ જેવા બનાવો સામે આવતા પોલીસ કમિશનરે ઉતરાયણ ઉપર નિયમો બનાવીને જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે, જેમા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, તમામ લોકોએ પતંગ ચગાવવા કે દોરીનો ઉપયોગ કરવા સુધીના નિયમો પાળવાના રહેશે. કોરોના મહામારી હોવાથી પોલીસ ધાબે જઈને ચેકીંગ પણ કરી શકે છે, જેથી લોકોએ મહેમાન કે મોટી સંખ્યામાં આસપાસના લોકોને ભેગા નહિ કરવા, તમામ લોકોએ માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત રહેશે.

આ પણ વાંચો : Uttarayan 2022 Jamnagar: પતંગ અને દોરીમાં ભાવ વધારાથી ખુદ વેપારીઓ અકળાયા, લગાવ્યા બેનર

આ પણ વાંચો : Corona Effect on Kite Industry : કોરોના વધતાં બહારના ઓર્ડરો કેન્સલ, સુરતના પતંગ વ્યવસાયકારો ચિંતામાં