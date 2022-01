અમદાવાદઃ એક તરફ વિશ્વના દેશોમાં કોરોનાના નવા વેરિયન્ટ ઓમિક્રોનના કેસ સતત (Corona Omicron Case in Gujarat) વધી રહ્યા છે. ઓમિક્રોનના વધી રહેલા સંક્રમણના કારણે કેસોની સંખ્યા પણ (Corona Omicron Case in Gujarat) ઝડપથી વધી રહ્યા છે. જોકે, હાલ ઓમિક્રોનના ત્રણ સબ-લીનિએજ એટલે કે સ્ટ્રેઈન મળી આવતા (Omicron Sub Variant in Gujarat) તંત્રની ઊંઘ ઊડી ગઈ છે, જેમાં BA.1, BA.2 અને BA.3 સામેલ છે. ઓમિક્રોનના કહેર સામે ઝઝૂમી રહેલા યુકેમાં હવે BA.2 સ્ટ્રેઈનના કેસો ઝડપથી વધી રહ્યા હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે.

ગુજરાતમાં એકસાથે આવ્યા 41 કેસ

ઓમિક્રોનના સબ વેરિયન્ટની ગુજરાતમાં (Omicron Sub Variant in Gujarat) એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. ઓમિક્રોનના પેરન્ટ લિનિયેજ અને સબ-લિનિયેજ વેરિઅન્ટની ગુજરાતમાં એન્ટ્રી થઈ છે. રાજ્યમાં એક સાથે ઓમિક્રોનના સબ વેરિઅન્ટના (Omicron Sub Variant in Gujarat) 41 કેસ સામે આવતા વહીવટી તંત્રની ચિંતામાં વધારો થયો છે. તંત્ર દ્વારા ટેસ્ટિંગની સંખ્યામાં વધારો (Corona Testing in Gujarat) કરાયો છે.

ઓમિક્રોન વેરિયન્ટના લક્ષણોની ગંભીરતા ઓછી

સૌથી ઝડપથી ફેલાતા ઓમિક્રોન વેરિયન્ટના લક્ષણોની ગંભીરતા (Omicron Sub Variant in Gujarat) ઓછી છે તેવું નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે. UKHSAએ કહ્યું કે, અમને આશા છે કે, પુખ્ત વયના લોકોમાં ઓમિક્રોનની ગંભીરતા ઓછી છે. બીજી તરફ UKHSA ચેતવણી આપી છે કે, BA.2 સ્ટ્રેઈનમાં 53 સિક્વન્સ છે, જે અત્યંત ચેપી છે. તેમાં કોઈ ચોક્કસ મ્યુટેશન જોવા મળ્યા નથી, જેના કારણે તેને ડેલ્ટા વેરિઅન્ટથી સરળતાથી ઓળખી શકાય છે.