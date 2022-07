અમદાવાદઃ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર દેશની સૌપ્રથમ સી પ્લેન સુવિધા (first sea plane facility of Country) શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ સુવિધા અમદાવાદથી કેવડિયા સુધીની હતી. જોકે, અમદાવાદમાંથી સી પ્લેનને મેઈન્ટેનન્સ માટે માલદીવ મોકલવામાં (Sea Plane at Maldives for Maintanance) આવ્યું હતું, જે હજી સુધી પરત આવ્યું નથી.

NSUIનો અનોખો વિરોધ - વલ્લભ સદન ખાતે NSUIના કાર્યકર્તાઓએ વિમાનના બલૂન લાવીને તેને પાણીમાં તરતા મૂકી વિરોધ (NSUI Protest for Sea Plane) કર્યો હતો. આપને જણાવી દઈએ કે, ગયા વર્ષે સી પ્લેનને મેઈન્ટેનન્સના નામે માલદીવ મોકલવામાં (Sea Plane at Maldives for Maintanance) આવ્યું હતું. તેમ છતાં હજી સુધી સી પ્લેન પરત ન આવતા NSUIના કાર્યકર્તાઓએ સી પ્લેનની સુવિધાને ફરી શરૂ કરવા (NSUI demands to start Sea Plane Scheme) વિરોધ કર્યો હતો. NSUIએ જણાવ્યું હતું કે, સી પ્લેનની જગ્યાએ તે રકમ દેશના વિકાસ માટે ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ, પરંતુ સરકારની નવા સી પ્લેન લાવવાની યોજના પણ હજી સુધી કાગળ પર જ છે.

PM મોદીએ શરૂ કરાવ્યો હતો સીપ્લેન પ્રોજેક્ટ - ઉલ્લેખનીય છે કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શરૂ કરાવેલો સી પ્લેનનો આ પ્રોજેક્ટ (PM Modi launched Sea Plane Project) 8 મહિનાથી બંધ છે. જોકે, અહીં દરરોજ નહીં પરંતુ તહેવારોના સમયમાં સી પ્લેનને સારો પ્રતિસાદ મળતો હતો. ત્યારે હવે ફરી સી પ્લેન શરૂ કરવાની માગ (NSUI demands to start Sea Plane Scheme) ઉગ્ર બની છે.