અમદાવાદ સામાન્ય રીતે પ્રોપર્ટી ટેક્ષ (Ahmedabad Property Tax) અંગેની જાણકારી નાગરિકોને હોય છે પરંતુ ઘણીવાર બાકી પ્રોફેશન ટેક્ષ વિષે જાણકારી હોતી નથી. ઘણા કિસ્સાઓમાં અગાઉના ભાડુઆતના પ્રોફેશન ટેક્ષના નાણાં બાકી હોય છે. જે અંગે મિલકત ખરીદનાર નવા માલિકને અજાણ હોવાથી મોટી સમસ્યા ઉભી થયી હોય છે. જેને લઈ કોર્પોરેશનના ટેક્ષ વિભાગ દ્વારા મહત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. (profession tax gujarat)

પ્રોપર્ટી કે અન્ય ટેક્સનું નો ડ્યુ સર્ટિફિકેટ આપશે, નાગરિકો સાથે ઘર્ષણ ટાળવા કાયદેસરનો નિર્ણય

official No due certificate રજૂ કરવાનો આગ્રહ રેવન્યુ કમિટીના ચેરમેન જૈનિક વકીલે જણાવ્યું હતું કે, સામાન્ય નાગરિકને કોઇપણ મિલકતનું ખરીદ વેચાણ કરતી વખતે પ્રોપર્ટી ટેક્ષ તેમજ અન્ય ટેક્ષ સંપૂર્ણ ભરપાઈ થયેલ છે. તેવા સર્ટિફિકેટની જરૂર હોય છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિવિધ ખાતાઓમાં તેમજ અન્ય સંલગ્ન સંસ્થાઓમાં કોઈપણ કામગીરી માટે પ્રોપર્ટી ટેક્ષ તેમજ અન્ય ભરવાપાત્ર ટેક્ષ પુરેપુરો ભરેલો છે. તેવા પુરાવા આપવાની જરૂર હોય છે. ઘણા સરકારી કચેરીઓમાં official No due certificate રજુ કરવા અંગે આગ્રહ કરવામાં આવે છે. આવા પ્રકારની કોઇ સુવિધા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ઉપલબ્ધ ન હોઇ, ઘણીવાર નાગરિકોને મુશ્કેલી પડતી હોય છે. તેમજ સ્ટાફ સાથે બિનજરૂરી ઘર્ષણ થાય છે. જેથી આ એક મહત્વની સુવિધા ઉભી કરવામાં આવી છે. (amc property tax pay online)



કેવી રીતે ટેક્સ બાકી જાણી શકાશે મળતી માહિતી મુજબ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ (property tax information) કોપોરિશન તરફથી પ્રોપર્ટી ટેક્ષ તેમજ પ્રોફેશન ટેક્ષ અંગે કાયદેસર No due Certificate આપવા નક્કી કરેલા છે. જે ટેનામેન્ટ નંબરની વિગત વેબસાઇટ પર લીંકમાં enter કરતા બાકી પ્રોપટી ટેક્ષની સાથે સદર મિલકતમાં બાકી પ્રોફેશન ટેક્ષની વિગત પણ દર્શાવવામાં આવશે. તેમજ જો ટેક્ષ સંપુર્ણપણે ભરેલ હશે તો નિયત ફોર્મમાં No due certificate આપવામાં આવશે.

સર્ટીફિકેટ વિના મુલ્યે ઉપલબ્ધ આ No due certificate જે તે તારીખ સુધી કોઇ પ્રોપર્ટી ટેક્ષ અથવા પ્રોફેશન ટેક્ષની રકમ બાકી ન હોય તે શરતે આપવામાં આવશે. સદર No due certificate કોર્પોરેશનની કચેરીમાં રૂબરૂ આવ્યા સિવાય ફક્ત એક ક્લિકમાં online ઉપલબ્ધ થઇ શકશે. આ સર્ટિફિકેટ વિના મૂલ્યે ઉપલબ્ધ થઇ શકશે. ઇ- ગર્વનન્સ ખાતા તરફથી આ બાબત અંગે આયોજન કરવામાં આવેલા છે. જેથી નાગરિકોને ટુંક સમયમાં આ પ્રકારની સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે. (amc No due certificate)

રાહત આપવાની અપીલ હાલ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કોઇપણ ચેક રીટર્ન થાય તો તેની ઉપર કલમ 138 મુજબ ફરીયાદ નોંધાવાની જોગવાઇ છે. તેમજ જે- તે મિલકતમાં વહીવટી ચાર્જ વસૂલ કરવામાં આવે છે. જેમાં 500 અથવા ચેકની રકમના 5 ટકા બે માંથી જે ઓછી રકમ તે વસુલવામાં આવે છે.

10000 અથવા ચેકની રકમના 5 ટકા આમ પણ બે માંથી જે વધુ રકમ હોય દંડ વસુલવામાં આવે છે. (Ahmedabad Corporation Revenue Committee)

ચેક રીટર્ન થાય તો સજા આવા સંજોગોમાં બિન રહેઠાણની મિલકતોમાં કોઇપણ ટેકનીકલ અથવા અન્ય કારણથી જો ચેક રીટર્ન થાય તો ક્લમ 138ની કાર્યવાહી ઉપરાંત મોટી પેનલ્ટીની રકમ લાગે છે. જે ધ્યાને લેતા હવે પછીથી રેગ્યુલર ટેક્સ ભરનારની કોઇ ક્ષતિને કારણે તેઓને મોટી રકમનો દંડ ન થાય તે હેતુથી બિન રહેઠાણની મિલકતોમાં પણ રહેઠાણની મિલકતોની જેમ ચેક રીટર્ન થાય તો 1000 અથવા ચેકની રકમના 5 ટકા બે માંથી જે ઓછી રકમ હોય તેટલો વહીવટી ચાર્જ લગાવવા મ્યુનિસિપલ કમિશ્ન૨ સાથે પરામર્શ કરવામાં આવશે. જેથી કરદાતાઓને વધારાની પેનલ્ટીથી રકમમાં રાહત મળી શકશે.(Ahmedabad Non Residential Property)