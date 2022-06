અમદાવાદઃ રાજ્યમાં એક તરફ ગરમીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. તો બીજી તરફ કેરળમાં ચોમાસું (Monsoon 2022) બેસી ગયા બાદ તેની આગળ વધવાની ઝડપ ઘટી છે. આ જ કારણે રાજ્યમાં ચોમાસાનું આગમન મોડું થઈ શકે છે. હાલ કોઈ સિસ્ટમ સક્રિય ન હોવાથી રાજ્યમાં પ્રી-મોન્સૂન માટે પણ (Weather Update in Gujarat ) રાહ જોવી પડી શકે છે. સામાન્ય રીતે કેરળમાં વરસાદના આગમન બાદ 15થી 18 દિવસમાં ચોમાસાનું આગમન થતું હોય છે. આ વર્ષે કેરળમાં 29મી મેના રોજ વિધિવત રીતે ચોમાસાનું આગમન થયું છે. એ રીતે ગુજરાતમાં 15 જૂનની આસપાસ વરસાદ પડવાની શરૂઆત (Monsoon activity is likely to start on June 8 in Gujarat) થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ગરમીનો પારો સતત વધતો જઇ રહ્યો છે- દિવસે રસ્તે જતા લોકોની સંખ્યા આ ગરમીના કારણે ખૂબ જ ઘટી ગઇ છે. ત્યારે ગરમીથી કંટાળી ગયેલા લોકો માટે એક સારા (Monsoon 2022) સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. મળી રહેલી માહિતી અનુસાર રાજ્યમાં 8 જૂનથી પ્રિ-મોનસૂન એક્ટિવિટીનો પ્રારંભ (Monsoon activity is likely to start on June 8 in Gujarat) થવાની સંભાવના છે. રાજ્યમાં લોકો છેલ્લા ઘણા સમયથી ચોસામાની રાહ (Weather Update in Gujarat ) જોઇ રહ્યા છે. ગરમીનું પ્રમાણ એટલું વધી ગયું છે કે લોકો જો સુવિધા હોય તો ઘરમાં આખો દિવસ ACમાં જ બેસી રહેવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે. વળી ઓફિસમાં કામ કરતા લોકો પણ કામનો સમય પૂર્ણ થયા બાદ પોતાના ઘરે ગયા બાદ બહાર જવાનું ટાળી રહ્યા છે. આના પરથી ગરમીનો પ્રકોપ કેટલો છે તે સ્પષ્ટપણે સમજી શકાય છે.

અમુક વિસ્તારમાં વરસાદની આગાહી - આ તમામ વચ્ચે હવામાન વિભાગે આગામી 8 થી 10 જૂન દરમિયાન (Monsoon activity is likely to start on June 8 in Gujarat) દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી (Monsoon 2022) કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત સુરત, વલસાડ, નવસારી, અમરેલીમાં પણ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. વળી દમણ, દાદરાનગર હવેલી, ગીર સોમનાથમાં પણ વરસાદ પડવાની (Weather Update in Gujarat ) પૂરી સંભાવના છે. અમદાવાદવાસીઓને ગરમીમાં રાહત જલ્દી મળે તેવું દેખાઇ રહ્યું છે.

ગરમીનો પારો નીચે ઉતરશે - અમદાવાદમાં આજે બપોરના 42.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. જોકે, 9 જૂન (Monsoon activity is likely to start on June 8 in Gujarat) બાદથી ગરમીનો પારો 40 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે. સોમવારે અમદાવાદ, ભાવનગર, કંડલા, અમરેલી, રાજકોટ, વલ્લભ વિદ્યાનગર, વડોદરા, સુરેન્દ્રનગર, ડીસા, ગાંધીનગર સહિત 10 શહેરોમાં મહત્તમ તાપમાનનો પારો 40થી 42.6 ડિગ્રી વચ્ચે રહેવા પામ્યો હતો. જોકે હવામાન ખાતાએ જણાવ્યું છે કે આજથી ગરમીનું પ્રમાણ ઘટશે અને ચાર દિવસ દરમિયાન મહત્તમ તાપમાનનો પારો ત્રણથી ચાર ડિગ્રી જેટલો (Weather Update in Gujarat ) નીચે ઉતરશે. ગરમી ભલે ઓછી થાય પરંતુ બફારો (Monsoon 2022) વધશે, કારણ કે આજે રાજકોટ સહિત રાજ્યના અનેક શહેરોમાં સવારે વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધી ગયું હતું અને આકાશમાં છુટા છવાયા ભેજવાળા વાદળો જોવા મળ્યા હતાં. આવી સ્થિતિમાં જો વરસાદ એકવાર પડીને બંધ થાય છે તો બફારો વધી શકે છે અને તેના કારણે લોકો વધુ પરેશાન થઇ શકે છે.