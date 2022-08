અમદાવાદ: શહેરની સિવિલ મેડિસીટીની કીડની ઇન્સ્ટીટ્યુટને(Kidney Institute of Civil Medicine) ગર્ભાશયના પ્રત્યારોપણની પરવાનગી મળી છે. હવેથી કિડની ઈન્સ્ટીટ્યૂટમાં કિડની, લીવર, સ્વાદુપીંડ ઉપરાંત યુટેરસ એટલે કે ગર્ભાશયનું પણ પ્રત્યારોપણ(Uterus Transplant Service) શક્ય બનશે. સમગ્ર દેશમાં સરકારી અને અર્ધસરકારી સંસ્થામાં ગર્ભાશયનું પ્રત્યારોપણની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરનાર કીડની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પ્રથમ સંસ્થા બનશે.

પુનાની ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જ ફક્ત ગર્ભાશયનું પ્રત્યારોપણ શક્ય હતું- સ્ટેટ ઓથોરાઇઝેશન કમિટી(State Authorization Committee) દ્વારા ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ઓફ હ્યુમન ઓર્ગન એક્ટ(Transplantation of Human Organs Act) ઓફ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત 1994 અંતર્ગત કીડની ઇન્સ્ટિટ્યૂટને ગર્ભાશયના ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટેની પરવાનગી આપવામાં આવી છે. IKDRCના(Institute Of Kidney Disease And Research Centre) ડાયરેક્ટર ડૉ. વિનીત મિશ્રા સમગ્ર વિગતો આપતા જણાવે છે કે, આ અગાઉ દેશમાં ફક્ત પુનાની ખાનગી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ગર્ભાશયનું પ્રત્યારોપણ શક્ય બનતું હતું. જેમાં ગર્ભાશય પ્રત્યારોપણના 6 કિસ્સા નોંધાયા છે.

ગુજરાતમાં 22 જગ્યાએ પ્રત્યારોપણ કેન્દ્રો કાર્યરત - અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાત સરકારની અંગદાન અને પ્રત્યારોપણ ક્ષેત્રે કાર્યરત SOTTO (State Organ and Tissue , Transplant Organisation) દ્વારા શ્રેષ્ઠત્તમ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં 22 જગ્યાએ પ્રત્યારોપણ કેન્દ્રો કાર્યરત છે. કેટલાક કારણોસર માતા બનવાનું સુખ પ્રાપ્ત ન કરી શકતી મહિલાઓ માટે ગર્ભાશયનું પ્રત્યારોપણ વરદાનરૂપ સાબિત થશે.

સ્ત્રીઓમાં અમુક તકલીફોને કારણે માતા બની શકતી નથી - કેટલાક કિસ્સામાં સ્ત્રીઓમાં જન્મ જાત ગર્ભાશયની રચના(Structure of the uterus in women) ન હોવાને કારણે અથવા અમુક કારણોસર સમય જતા ગર્ભાશયની તકલીફ ઉભી થવાના કારણે ગર્ભાશયને કાઢી નાખવામાં આવે છે. આવા કિસ્સામાં સ્ત્રીઓ માતા બનવાનું સુખ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, પરંતુ હવે ગર્ભાશયનું પ્રત્યારોપણ શક્ય બનતા આ પ્રકારની તકલીફ ધરાવતી સ્ત્રીઓ માટે આ પ્રત્યારોપણ આશીર્વાદરૂપ બની રહેશે. અત્રે નોંધનીય છે કે, ગર્ભાશય અને અંડકોશ નિકળી ગયું હોય તેવી સ્ત્રીઓમાં હોર્મોન્સ સંતુલન અટકે(Balancing hormones in women) છે. હવે પ્રત્યારોપણ શક્ય બનતા ઋતુચક્રની દરમિયાન હોર્મોનલ અસંતુલન અટકશે.

પ્રત્યારોપણની સેવા સંપૂર્ણપણે નિ:શુલ્ક અથવા સામાન્ય ખર્ચે થશે - અમદાવાદની કિડની ઈન્સ્ટીટ્યૂટમાં સરકારી યોજના હેઠળ સંપૂર્ણપણે નિ:શુલ્ક અથવા સામાન્ય ખર્ચે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. કીડની ઈન્સ્ટીટ્યૂટમાં અત્યાર સુધીમાં 587 લીવર, 365 કિડની, 4 સ્વાદુપિંડ અને છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કુલ 1472 રીનલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે.