અમદાવાદઃ ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત FMCG ડિસ્ટ્રિબ્યૂટર એસોસિએશન (Federation of Gujarat FMCG Distributors Association) અને કેમિસ્ટ એસોસિએશનની (Chemist Association) સંયુક્ત બેઠકમાં વેપારીઓ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. અહીં ડિફરન્શિઅલ પ્રાઈઝ અને પેક પૉલિસી માટે છૂટક અને જથ્થાબંધ વેપારીઓ (Discussion on Differential Price and Pack Policy) સાથે ચર્ચા થઈ હતી. સાથે જ વેપારીઓએ આ બેઠકમાં પોતાની વિવિધ માગની પણ રજૂઆત કરી હતી.

વેપારીઓએ રજૂ કરી વિવિધ માગ

વેપારીઓએ રજૂ કરી વિવિધ માગ - આ બેઠકમાં કંપનીઓને કિંમત અને માર્જિન પૉલિસીના તફાવત દૂર કરવા માટે રજૂઆત (Demand to clear a difference between price and margin) કરવામાં આવી હતી. તો સરકાર વન નેશન વન ટેક્સ પોલિસી (One Nation One Tax Policy) લાગુ કરવા માટે સરકારને સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું. તો કંપનીના ડિફરન્શિઅલ પ્રાઈઝ અને પેક પૉલિસીના (Discussion on Differential Price and Pack Policy) કારણે રિટેલર્સને ધંધો કરવામાં ખૂબ જ મુશ્કેલી પડી રહી છે.

ફેડરેશન ડિસ્ટ્રિબ્યૂટર રિટેલર્સ વચ્ચેની કડી તરીકે કામ કરે છે. ફેડરેશનના સભ્યો સમગ્ર ગુજરાતમાં FMCG બિઝનેસ કરે છે. રાષ્ટ્રીય સ્તરે 5,00,000થી વધુ વિતરકો અને 1.5 કરોડથી વધુ રિટેલર્સ છે. જેઓ છેલ્લા 100 વર્ષથી વધુ સમયથી આ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે.