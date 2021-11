શહેરમાં IT વિભાગના સૌથી મોટા દરોડા

પાઇપ બનાવતી ASTRAL કંપની પર ત્રાટકી IT વિભાગની ટીમ

વહેલી સવારે સિંધુ ભવન ઓફિસ પર દરોડા

અમદાવાદ: નવા વર્ષની શરૂઆતની સાથે જ IT વિભાગ સક્રિય થયું છે. ગેર કાયદેસર બિલો અને બેનામી સંપત્તિ ધરાવતા એકમો વિરુદ્ધ લાલઆંખ કરવામાં આવી રહી છે. રાજકોટ અને અમદાવાદમાં અનેક મોટા ઓપરેશન બાદ ફરીથી અમદાવાદમાં મોટી રેડ (The biggest raids by the IT department) કરાઇ છે. ASTRAL નામની કંપનીના ત્યાં ઇન્કમટેક્સ વિભાગે દરોડા પાડ્યા છે.

ASTRAL પાઇપની અલગ અલગ ઓફિસ પર દરોડા

દિવાળી બાદ આવેકવેરા વિભાગ કરચોરી અને બેનામી સંપત્તિ, બેનામી હિસાબો ધરાવતા એકમો વિરુદ્ધ સક્રિય થઈ ગયું છે. કરચોરી કરતા એકમો વિરુદ્ધ IT વિભાગે લાલઆંખ કરી છે. રાજકોટ અને અમદાવાદમાં અનેક મોટા ઓપરેશન બાદ ફરી વખત અમદાવાદમાં મોટી રેડ (The biggest raids by the IT department) પાડવામાં આવી છે. ASTRAL PVC પાઇપ બનાવતી કંપનીના ત્યાં ઈન્કમટેક્સ વિભાગે દરોડા (IT raids on ASTRAL company) પાડ્યા છે. ITના અધિકારીઓની જુદી જુદી ટીમો બનાવી અલગ અલગ સ્થળોએ દરોડા છે. રાજ્યમાં જુદી જુદી ઓફિસના IT અધિકારીઓ આજના આ દરોડામાં જોડાયા છે.

કંપનીની આસપાસ મોટી સંખ્યામાં પોલીસ સ્ટાફ તૈનાત કરાયો

અમદાવાદના સિંધુ ભવન પાસે ASTRAL કંપનીનું (IT raids on ASTRAL company) હાઉસ આવેલું છે. જ્યાં વહેલી સવારે જ આવકવેરાની ચાર ગાડીઓ હથિયારધારી પોલીસ કાફલા સાથે આવે પહોચી હતી. કંપનીની આસપાસમાં મોટી સંખ્યામાં હાલ પોલીસ કાફલો પણ ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. હાલ એસ્ટ્રલ કંપનીમાં સર્ચ અને સર્વેની કામગીરી ચાલી રહી છે. સૂત્રોની માહિતી પ્રમાણે મોટી સંખ્યામાં બેનામી બિલો અને કરચોરી બહાર આવે તેવી પ્રબળ શક્યતા જોવા મળી રહી છે.