અમદાવાદઃ રિવરફ્રન્ટ ઈવેન્ટ સેન્ટર ખાતે (Celebrate Yoga Day at the Riverfront Event Center) વિશ્વ યોગ દિવસની (International Yoga Day 2022) ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ અહીં (CM Bhupendra Patel celebrates Yoga Day) યોગ કર્યા હતા. તેમની સાથે ગૃહ રાજ્યપ્રધાન હર્ષ સંઘવી સહિતના અગ્રણી નેતાઓ પણ જોવા મળ્યા હતા. અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લામાં વિવિધ સ્થળ પર યોગ દિવસની વિશેષ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

મુખ્યપ્રધાને કરી યોગ દિવસની ઉજવણી

રિવરફ્રન્ટ પર 2 લાખ લોકોએ કર્યા યોગ જોકે, રિવરફ્રન્ટ ઈવેન્ટ સેન્ટર ખાતે 2 લાખ લોકોએ યોગ કર્યા હતા. જ્યારે અમદાવાદ જિલ્લા કક્ષાનો યોગ દિવસની ઉજવણીનો કાર્યક્રમ અદાણી શાંતિગ્રામ ખાતે યોજાયો છે. મહત્વનું છે કે, આ વખતે યોગ દિવસની થીમ 'માનવતા માટે યોગ' (The theme of Yoga Day is Yoga for Humanity) છે.

2 લાખ લોકોએ કર્યા યોગ

અપડેટ ચાલુ છે...