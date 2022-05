અમદાવાદ- થોડા સમય પહેલા થયેલા ભાવનગરની ઘરફોડ ચોરી (Case of burglary in Bhavnagar)માં હાઈકોર્ટે એક મહત્વનો આદેશ કર્યો. જે કેસ થયો હતો તેમાં આરોપીના અન્ય સહઆરોપીના કરેલા નિવેદનને માન્ય ગણી શકાય નહીં એવું હાઈકોર્ટે કહ્યું છે. હાઈ કોર્ટે કરેલા આદેશ મુજબ કોઈપણ સહ આરોપીના નિવેદન કે કરેલી કબૂલાતને લઈને કોઈ પણ બીજા આરોપીને સામે પુરાવા તરીકે લઈ શકાય નહીં કે એમના નિવેદનના આધારે કોઈ પણ વ્યક્તિને દોષિત ઠેરવી શકાય નહીં. એવું હાઇકોર્ટ દ્વારા આ કેસમાં મહત્વનું અવલોકન કરવામાં આવ્યું છે.

શું છે સમગ્ર મામલો - આ સમગ્ર બનાવની વિગતો જોતા ભાવનગર શહેરમાં થોડા સમય પહેલાં ઘરફોડ ચોરીનો (Case of burglary in Bhavnagar)કેસ થયો હતો. જેમાં આરોપીએ ઘરમાંથી સોના-ચાંદીના અને ઘરેણા ચોર્યા હતા અને તેને સોનીની દુકાને જઇને વેચી દીધા હતા. ચોરીના ઘરેણા હોવા છતાં પણ દુકાનદારે એક ચોર પાસેથી દુકાનદારે ઘરેણા ખરીદી લીધા હતા. ચોરીના ઘરેણા રાખવા બદલ જ્વેલર્સને આરોપી બનાવવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર બનાવની તપાસ હાથ ધરાતા વિગતો સામે આવી હતી જેને લઇને પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવતા દુકાનદાર અને આરોપી સામે પગલાં લેવામાં આવ્યા હતાં.

હાઇકોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો મામલો- તપાસ દરમિયાન આરોપી દ્વારા અપાયેલા નિવેદન મુજબ અરજદારની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી હતી. જેને લઇને ત્યાર બાદ આ સમગ્ર કેસ ભાવનગરની એડિશનલ જિલ્લા કોર્ટમાં (Trial court of Bhavnagar )ચાલ્યો હતો. પરંતુ અરજદારની ગુનામાં સંડોવણી હોવાના પુરાવા પોલીસ રજૂ કરી શકી ન હતી તેથી ભાવનગર જિલ્લા તેને આમાંથી મુક્ત કર્યા હતાં.આ કેસને લઇને જોકે એડિશનલ જિલ્લા હુકમના હુકમને પડકારતી રાજ્ય સરકારે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી.સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકારની હાઇકોર્ટમાં રજૂઆત હતી કે આ ઘરફોડ ચોરીનો કેસ (Case of burglary in Bhavnagar)છે અને આરોપી ચોરીના સોના-ચાંદીના ઘરેણાં દુકાનદારને વેંચ્યા હતા અને પોલીસ તપાસમાં પણ આ સમગ્ર વિગતો સામે આવી છે.

ભાવનગરની ટ્રાયલ કોર્ટમાં શું થયું- રજૂઆત થઇ હતી કે કોઈ પણ જ્યારે કોઈની પાસેથી ઘરેણાની ખરીદી કરે ત્યારે તેનો રેકર્ડ રાખવા માટે ફરજિયાત હોય છે. આ કેસમાં દુકાનદારને ખબર હોવા છતાં પણ તેને ચોર પાસેથી આ ચોરીના ધરણા કરી રહ્યા છે તેથી આ પ્રકારની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરવાની તેની આદત ધરાવે છે. તેથી અરજદાર સામે આઈપીસીની કલમ 413 આ ગંભીર પ્રકારનો ગુનો બને છે અને તેમાં આજીવન કેદની સજાની જોગવાઈ હોય છે. પરંતુ ભાવનગરની ટ્રાયલ કોર્ટે (Trial court of Bhavnagar )આ બાબતને અવગણીને સહઆરોપી નિવેદનના આધારે અરજદારને દોષિત જાહેર કરવાની ના પાડી છે તેથી આ હુકમને અવગણવામાં આવે.

હાઇકોર્ટે આપ્યો મહત્ત્વનો નિર્ણય - જોકે સમગ્ર સુનાવણી બાદ હાઇકોર્ટે પોતાનું મહત્ત્વનું અવલોકન કરતાં જણાવ્યું કે, કોઈપણ વ્યક્તિને તેના સહઆરોપી દ્વારા કરેલા નિવેદન કે કબૂલાત ઉપરથી કોઈની પણ ધરપકડ કરી શકાય નહીં. કારણકે એવિડન્સ એક્ટની કલમ 24 24 ની જોગવાઈ મુજબ આ પ્રકારની કબૂલાત પર કડકાઈથી રોક લગાવેલી છે અને આ નિવેદનો ધાક-ધમકી કે લાલચથી પણ અપાયેલા હોઈ શકે છે. આ ઉપરાંત આ કેસમાં અરજદારની કોઇ સંડોવણી છે કે નહીં તે અંગે પણ પોલીસે કોઇ પુરાવા રજૂ કર્યા નથી.કોઈપણ વ્યક્તિને માત્ર નિવેદનના આધાર પર દોષિત ઠેરવવાનો એકમાત્ર આધાર હોઈ શકે નહીં તેથી ગુજરાત હાઈકોર્ટે (Trial court of Bhavnagar ) ભાવનગરના એડિશનલ જિલ્લાના હુકમ યથાવત્ (Case of burglary in Bhavnagar) રાખ્યો છે અને તેને રદ કરવાની ના સાથે આ મહત્વનો આદેશ કર્યો છે.