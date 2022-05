અમદાવાદઃ કૉંગ્રેસના કાર્યકારી પ્રમુખ હાર્દિક પટેલે આજે કૉંગ્રેસમાં દરેક પદ પરથી રાજીનામું (Hardik Patel resigns from Congress) આપી દીધું છે. પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિના યુવા નેતા એવા હાર્દિક પટેલ વર્ષ 2019માં કૉંગ્રેસ પાર્ટીમાં (Hardik Patel joined Congress in 2019) જોડાયા હતા. વર્ષ 2020માં તેમને ગુજરાત કૉંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે, છેલ્લા ઘણા સમયથી તેઓ પાર્ટીથી નારાજ હતા. તેમ જ તેમની માગણીને ધ્યાને ન લેવાતા તેમણે આખરે કૉંગ્રેસને રામ રામ (Hardik Patel Resign Letter on Social Media) કહી દીધું છે. આ સાથે જ ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે.

કૉંગ્રેસના ઈતિહાસમાં ખરાબ તબક્કો - કૉંગ્રેસ પાર્ટી આ દિવસોમાં ઈતિહાસના સૌથી ખરાબ તબક્કામાંથી પસાર (Earthquake in Gujarat Congress) થઈ રહી છે. એક તરફ પાર્ટી એક પછી એક ચૂંટણી (Gujarat Assembly Election 2022) હારી રહી છે. ત્યારે ડૂબતી નાવની જેમ દિગ્ગજ નેતાઓ એક પછી એક કૉંગ્રેસ પક્ષમાંથી દૂર ભાગી રહ્યા છે, પરંતુ એવું લાગે છે કે, પાર્ટી હાઈકમાન્ડ હજી પણ તેના નેતાઓને એકજૂટ રાખવામાં અસફળ રહ્યા છે. રાજ્યમાં આ વર્ષે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી (Gujarat Assembly Election 2022) યોજાવાની છે. તેવામાં જોવા મળી રહ્યું છે કે, પાટીદાર આંદોલનમાંથી ઊભરી આવેલા યુવા નેતા હાર્દિક પટેલ પાર્ટીની કામગીરીથી ભારે નારાજ હતા.

એક વર્ષથી નારાજ હતા હાર્દિક પટેલ - હાર્દિક પટેલે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, તેમની ફરિયાદો પર હાઈકમાન્ડ દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી. હાર્દિક પટેલ ગુજરાતના પાટીદાર સમાજના પ્રભાવશાળી અને યુવા નેતા છે. પાર્ટીએ તેમને ગુજરાતના કાર્યકારી અધ્યક્ષ બનાવ્યા છે. કહેવાય છે કે, તેઓ છેલ્લા એક વર્ષથી પાર્ટીના કામકાજથી નારાજ હતા. તેમણે અનેક વખત જાહેરમાં પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.

હાર્દિક પટેલે અનેક વિકલ્પ ખૂલ્લા હોવાનું પણ આપ્યું હતું નિવેદન - ભૂતકાળમાં પણ હાર્દિક પટેલે એમ પણ કહ્યું હતું કે, તેમના માટે ઘણા વિકલ્પ ખૂલ્લા છે. હાર્દિકના આ નિવેદનનું અર્થઘટન ભાજપમાં જોડાવાની સંભાવના તરીકે કરવામાં આવી રહ્યું હતું. જોકે, બીજા જ દિવસે હાર્દિકે ટ્વિટ કરીને સ્પષ્ટ (Hardik Patel Resign Letter on Social Media) કર્યું હતું કે, તે અન્ય કોઈ પાર્ટીમાં જોડાવાના નથી. જોકે, પાર્ટી પ્રત્યે તેમની નારાજગી હજી પણ યથાવત્ છે. ચાલો જાણીએ એવા કારણો વિશે જેના કારણે હાર્દિક પટેલ કોંગ્રેસ પાર્ટીથી નારાજ છે.

હાર્દિક પટેલ ક્યારે જોડાયા કોંગ્રેસમાં? - પાટીદાર આંદોલનથી જાણીતા થયેલા યુવા નેતા હાર્દિક પટેલ 12 માર્ચ 2019ના દિવસે (Hardik Patel joined Congress in 2019) અડાલજમાં કૉંગ્રેસની જનસંકલ્પ રેલીમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અહીં કૉંગ્રેસના તત્કાલીન અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ ખેસ પહેરાવીને તેમનું કૉંગ્રેસમાં સ્વાગત કર્યું હતું. આ પહેલા તેમની શાહીબાગ ખાતે CWCની બેઠકમાં મિટિંગ પણ થઈ હતી.

કૉંગ્રેસમાં જોડાતા જ હાર્દિક પટેલે ભાજપ પર કર્યા હતા પ્રહાર - હાર્દિક પટેલ રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, સોનિયા ગાંધી, સચિન પાઈલટ, જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા જેવા નેતાઓની હાજરીમાં હાર્દિક પટેલ કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા. હાર્દિક પટેલે કોંગ્રેસમાં જોડાયા બાદ સ્ટેજ પર કહ્યું હતું કે, ભાજપ પૂલવામા ઍટેકના શહીદોના નામનો ઉપયોગ રાજનીતિ માટે કરે છે. હું આવા લોકો સામે લડવા માટે કૉંગ્રેસમાં જોડાયો છું. હાલ બાપુના ભારત કરતા અલગ ભારત બનાવવાનો પ્રયાસ થઇ રહ્યો છે. 6 કરોડ ગુજરાતીઓની સેવા કરવા કૉંગ્રેસમાં જોડાયો છું. સત્તાના દમ પર દેશને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ થઇ રહ્યો છે.

પક્ષના નિર્ણયોથી દૂર રહો - ગુજરાત કૉંગ્રેસના યુવા પાટીદાર પૂર્વ નેતા હાર્દિક પટેલે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, પાર્ટીમાં જોડાયાના 3 વર્ષ બાદ પણ તેના પર વિશ્વાસ નથી. આ કારણ છે કે, પાર્ટીમાં જોડાયાના 3 વર્ષ બાદ પણ ગુજરાત કૉંગ્રેસની નિર્ણય પ્રક્રિયામાં તેમનો સમાવેશ થતો નથી. આંકડાઓ આપતા તેમણે કહ્યું કે, માર્ચમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસે 75 મહાસચિવ અને 25 ઉપપ્રમુખની નિમણૂક કરી હતી. તેમનો આરોપ હતો કે, આ દરમિયાન તેની ચર્ચા પણ કરવામાં આવી નહતી. આ ઉપરાંત હાર્દિકે ગયા વર્ષે રાજ્યમાં યોજાયેલી નગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ટિકિટ વિતરણમાં બેદરકારીનો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો. પાટીદાર નેતા નરેશ પટેલના કોંગ્રેસમાં જોડાવાના મામલે પાર્ટીમાં રહેલી દ્વિધાથી હાર્દિક પણ નારાજ હોવાનું કહેવાય છે.

પ્રમુખ બદલ્યા પછી પણ પરિસ્થિતિ બદલાઈ નથી - હાર્દિક પટેલનું કહેવું હતું કે, પાર્ટી હાઈકમાન્ડને વારંવાર આજીજી કરવા છતાં પણ સ્થિતિ જેમની તેમ જ છે. હાર્દિકે આરોપ લગાવ્યો છે કે, પાર્ટી હાઈકમાન્ડ (Congress High Command) અને પાર્ટીના જનરલ સેક્રેટરી કેસી વેણુગોપાલને મળ્યા બાદ કંઈક સારું થશે. તેવી ખાતરી આપવામાં આવી હતી. કહેવામાં આવતું હતું કે, તમને તમારું સ્થાન મળશે, પરંતુ હાર્દિક નારાજ છે કે, છેલ્લા એક વર્ષમાં પ્રમુખ બદલવા સિવાય પક્ષમાં કંઈ બદલાયું નથી. નોંધનીય છે કે, ગઈ વર્ષે ડિસેમ્બરમાં કોંગ્રેસે OBC નેતા અને પૂર્વ સાંસદ જગદીશ ઠાકોરને ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા.

નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં પક્ષનો ખર્ચ પણ આપવામાં આવ્યો ન હતો - પાર્ટીથી નારાજ હાર્દિક પટેલનો દાવો છે કે, વર્ષ 2021ની સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં તેણે પોતે પાર્ટીના ચૂંટણી પ્રચાર રોડમેપને અમલમાં મૂકવાની જવાબદારી લીધી હતી. હાર્દિકનો દાવો છે કે, આ દરમિયાન તેણે માત્ર પાટીદાર બહુમતીવાળા વિસ્તારોમાં જ નહીં, પરંતુ અમદાવાદ જેવા વિસ્તારોમાં પણ પ્રચાર કર્યો હતો, પરંતુ પાર્ટીએ કોઈ ખર્ચ કર્યો નહોતો. આથી તેણે આખો ખર્ચ પોતાના ખિસ્સામાંથી ઉઠાવવો પડ્યો.

પક્ષથી અલગ પડી ગયા - હાર્દિક પટેલે વધુમાં એ પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, આંદોલન દરમિયાન કેસ લડવામાં પાર્ટીએ કોઈ પણ પ્રકારની મદદ કરી નહતી. ખરેખર હાર્દિક સામે 28 કેસ નોંધાયેલા છે. તેમાંથી 2 કેસ રાજદ્રોહ સંબંધિત છે. નોંધનીય છે કે, રાજકીય મામલાઓથી દટાયેલા હાર્દિકે આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં જાહેરાત કરી હતી કે, જો 2015ના ક્વોટા આંદોલન દરમિયાન પાટીદારો પર નોંધાયેલા કેસો પાછા ખેંચવામાં નહીં આવે તો 23 માર્ચથી હડતાળ પર ઉતરવાની ફરજ પડશે.

ભાજપ સરકારે હાર્દિક પટેલ પરના કેસ ખેંચ્યા હતા પરત - હાર્દિકના આ નિવેદન બાદ ગુજરાતની ભાજપ સરકારે તેની સામેના 10 કેસ પાછા ખેંચવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવાની વાત કરી હતી. કહેવાય છે કે, હાર્દિકને એ વાતનો પણ ગુસ્સો છે કે, ભાજપે તેની ચેતવણીને ધ્યાને લીધી હતી, પરંતુ તેની જ પાર્ટીએ તેની ચેતવણી પર ધ્યાન આપ્યું હતું. પરંતુ કોંગ્રેસે કોઈ ધ્યાન આપ્યું નહતું. ઉલ્લેખનીય છે કે, વર્ષ 2015ના પાટીદાર આંદોલન કેસની સુનાવણી કરતી વખતે દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે હાર્દિકને આપવામાં આવેલી સજા પર રોક લગાવી દીધી હતી. આ સિવાય હાર્દિકને એ વાતની પણ ચિંતા છે કે, તે આગામી ચૂંટણી (Gujarat Assembly Election 2022) લડવા માગે છે, પરંતુ હજી સુધી પાર્ટી તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી.

પ્રદેશ કોંગ્રેસમાં ઘમાસાણનો આક્ષેપ - રાહુલ ગાંધી હાર્દિક પટેલને કૉંગ્રેસમાં લાવ્યા હતા. વર્ષ 2019માં પાર્ટીમાં (Hardik Patel joined Congress in 2019) જોડાયાના એક વર્ષની અંદર તેમને 12 જુલાઈ 2020ના રોજ ગુજરાત કોંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારપછી પણ તેઓ સતત કૉંગ્રેસ પર ધ્યાન ન આપવાનો આરોપ લગાવી રહ્યા હતા. કૉંગ્રેસના એક નેતાએ નામ ન આપવાની શરતે કહ્યું હતું કે, આના કારણે પાર્ટીમાં લાંબા સમયથી હાજર નેતાઓમાં અસ્વસ્થતા હતી, જે સ્વાભાવિક છે. જોકે, સાથેસાથે તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, હાર્દિક અને જિગ્નેશ મેવાણી જેવા યુવા અને મહત્વાકાંક્ષી નેતાઓને આંદોલનથી અલગ રીતે વર્તવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આથી પાર્ટીએ પણ તેમને તેમના કદ પ્રમાણે સ્થાન આપ્યું છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, 2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં, હાર્દિક પટેલ તેઓ અહેમદ પટેલ પછી તે ગુજરાતમાંથી એકમાત્ર કોંગ્રેસના નેતા હતા, જેમને સ્ટાર પ્રચારકનો (Hardik Patel the star campaigner of the Congress ) દરજ્જો મળ્યો હતો. આ પછી 2022ની પંજાબ ચૂંટણીમાં તેમને ફરીથી સ્ટાર એટેન્ડન્ટનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો.