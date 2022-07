હૈદરાબાદ: રાજ્યમાં ચકચારી લઠ્ઠાકાંડ પછી પોલીસે રાજ્યભરમાં દેશી દારૂના અડ્ડા પર દરોડા પાડ્યા હતા. જોકે, આ સમયે પણ કૂતરાની પૂંછડી વાંકીને વાંકી જેવો ઘાટ જોવા મળ્યો હતો. કારણ કે, એક તરફ રાજ્યભરની પોલીસ દારૂના અડ્ડા પર દરોડા પાડી આરોપીઓને પકડી રહી છે. તેમ છતાં આ સમયે પણ કેટલાક પોલીસ કર્મચારીઓ હપ્તા લેવાનું ચૂકતા નથી.

પોલીસકર્મીઓ સસ્પેન્ડ - રાજ્યમાં ચકચારી લઠ્ઠાકાંડ (કેમિકલ કાંડ) મામલે (Gujarat Chemical Kand) ગૃહ વિભાગે મોટી કાર્યવાહી (State Home Department in Action) કરી છે. ગૃહ વિભાગે આ મામલે 5 પોલીસકર્મીઓને સસ્પેન્ડ કર્યા છે. જ્યારે અમદાવાદ ગ્રામ્ય SP વિરેન્દ્રસિંહ યાદવ અમદાવાદ મેટ્રોમાં સિક્યોરિટી ઈન્ચાર્જની સત્તા સોંપવામાં આવી છે અને બોટાદના SP કરણરાજ વાઘેલાને ગાંધીનગરની સરકારી બિલ્ડીંગોની સુરક્ષા સોંપવામાં આવી છે. તો આ સાથે જ બોટાદના DySP એસ. કે. ત્રિવેદી, ધોળકાના DySP એન. વી. પટેલ, ધંધુકાના PI કે. પી. જાડેજા, બરવાળાના PSI બી. જી. વાળા સહિત રાણપુર PSI રાણાને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.

લઠ્ઠાકાંડની તપાસ વચ્ચે પોલીસની હપ્તાખોરી - હજી તો બોટાદ લઠ્ઠાકાંડનો મામલો શાંત નથી થયો ત્યાં તો અમદાવાદમાં પોલીસની હપ્તા ઉઘરાણીનો વીડિયો વાઈરલ થયો છે. ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસકર્મીઓ મહિલા બૂટલેગર પાસે ઉઘરાણી કરી રહી હતી. તેનો વીડિયો વાઈરલ થયો હતો. જોકે, ETV Bharat આ વીડિયોની પુષ્ટી નથી કરતું.

કેમિકલ કાંડ પછી પોલીસ જાગી - મહત્વનું છે કે, કેમિકલ કાંડ (Gujarat Chemical Kand) બાદ રાજ્યમાં પોલીસ સફાળી જાગી છે. ત્યારે પોલીસે 200થી વધુ ટીમ બનાવીને તમામના ઘરે ઘરે જઈને અને વાડી-ખેતરમાં જઈને તપાસ હાથ ધરી હતી. તેમ જ દર્દીઓને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા હતા.

પોલીસની સ્પેશિયલ ડ્રાઈવ - તો આ કેમિકલ કાંડ બાદ પોલીસે રાજ્યમાં સ્પેશિયલ ડ્રાઈવ હાથ (Gujarat Police Special Drive) ધરી છે. તેમાં દેશી દારૂના 2,200થી વધુ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તો આ ઘટનામાં 3 ગુના દાખલ કરીને કુલ 38 આરોપીઓમાંથી અત્યાર સુધી 15 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

પોલીસ જ દારૂ પીતા ઝડપાઈ - હજી તો લઠ્ઠાકાંડનો મામલો શાંત નથી પડ્યો ને વલસાડમાં તો ખૂદ પોલીસ જ દારૂ પીતા ઝડપાઈ હતી. અહીં અતુલ ખાતે રહેતા શનિ બાવિસકર નામના યુવકની બર્થ ડે પાર્ટી (Valsad PSI and Constables arrested for liquor party) ચાલી રહી હતી. તેમાં નાનાપોઢાના PSI અને 3 કોન્સ્ટેબલ સહિત 19 વ્યક્તિઓ દારૂની મહેફિલ માણતા ઝડપાયા હતા. વલસાડ SP રાજદીપસિંહ ઝાલાએ અહીં (Valsad DSP raid in Liquor Party) દરોડા પાડ્યા હતા.

સુરત પોલીસે નોંધ્યા દારૂના કેસ - બીજી તરફ સુરતમાં પણ પોલીસે છેલ્લા 2 દિવસમાં ઈંગ્લિશ અને દેશી દારૂના 229 કેસ નોંધ્યા હતા. તેમાં કુલ 226 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ પોલીસે દેશી દારૂનો 2,588 લિટરનો જથ્થો અને ઈંગ્લિશ દારૂની 4,804 બોટલ કબજે કરી હતી.

પોલીસે કેમિકલ જપ્ત કર્યું - તો આ કેમિકલ કાંડમાં તપાસ માટે સ્થાનિક પોલીસ, ક્રાઈમબ્રાન્ચ, સ્ટેટ મોનિટરીંગ સેલ અને ATSના અધિકારીઓની ખાસ ટુકડીઓની રચના કરવામાં આવી છે. આ ટીમોએ ગણતરીના કલાકોમાં કેમિકલયુક્ત પ્રવાહી તૈયાર કરવાથી લઈ વેચવાવાળા સુધીના ગુનાહિત કૃત્યમાં સંડોવાયેલા આરોપીઓને શોધી કાઢ્યા હતા. આ તમામની ધરપકડ કરવામાં તેમને સફળતા મળી હતી. તેમ જ કુલ 550 લીટર જેટલું કેમિકલ રિકવર કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે જ હવે તપાસ ઝડપી કરી ફાસ્ટ ટ્રેક ટ્રાયલ ચલાવી આરોપીઓને કડકમાં કડક સજા કરાવવા તરફ સરકાર કામ કરશે.

વડોદરામાં પોલીસે પકડ્યો દેશી દારૂ - વડોદરામાં પણ પોલીસે દારૂના અડ્ડા પર દરોડા પાડ્યા હતા. અહીં ખૂલ્લેઆમ દેશી દારૂની પોટલીઓ વેચાતી હતી અને લોકો પી રહ્યા હતા. પોલીસે સમા કેનાલ રોડ પર દેશી દારૂના વેચાણને ઝડપી પાડ્યું હતું.

હપ્તાખાઉ ASIની ટ્રાન્સફર - બોટાદમાં બરવાળા પોલીસ સ્ટેશનનાં ASI (Transfer of ASI of Barwala Police Station) યાસ્મીનબાનુ હપ્તા લેતાં હોવાનું સામે આવતા તેમની ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. દારૂના ખૂલ્લેઆમ વેચાણમાં હપ્તા લેતા હોવાના મામલે ASIનો ઓડિયો વાઈરલ થતાં તેમને તાત્કાલિક અસરથી હેડ ક્વાર્ટર મૂકવામાં આવ્યાં છે.