અમદાવાદ પૈતૃક સંપત્તિમાં પોતાનો દાવો છે એવી ત્રીજી પેઢી દ્વારા અરજી કરવામાં આવતા ગુજરાત હાઇકોર્ટે ભારોભાર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. ગુજરાત હાઈકોર્ટની નારાજગી દર્શાવતાં જણાવ્યું હતું કે, આજની પેઢી ખૂબ જ બગડી રહી છે અને વર્તમાન પેઢી ( Third Generations Property Claims ) દ્વારા દેશ માટે કોઈપણ બીજી અપેક્ષા રાખી શકાય નહી. આ સાથે જ પૈતૃક સંપત્તિમાં દાવો (Nominations in ancestral Property ) કરનાર ત્રીજી પેઢી ઉપર હાઇકોર્ટે નારાજગી ( Gujarat High Court Angered )વ્યક્ત કરી હતી.

આ કેસની વિગતો જોઈએ તો અમદાવાદમાં મિલકત માટે ત્રીજી પેઢીનો દાવો થવાના મામલામાં ગુજરાત હાઈકોર્ટની નારાજગી દર્શાવી હતી.. પૈતૃક મિલકતના દાવામાં અરજીનું કારણ અને પૈતૃક સંપત્તિમાં વારસાઇ નામને (Nominations in ancestral Property ) લઇને હતી. આ કેસ શ્રેયસ ક્રોસિંગ પાસેના આયોજનનગર સોસાયટીના એક ઘરનો છે. આ ઘરના માલિક અને તેના પુત્રના અવસાન બાદ પૌત્રએ મિલકતમાં હિસ્સા ( Third Generations Property Claims ) માટે સિટી સિવિલ કોર્ટમાં દાવો દાખલ કરેલો જેમાં કોર્ટે તેની તરફેણમાં હુકમ કરેલો. જેની સામે અરજદારના આન્ટીએ હાઈકોર્ટમાં અરજી કરેલી. જે ઘરમાં અરજદાર મહિલા રહે છે તે અપરિણીત છે અને તેઓ વૃદ્ધ દંપતિની સારસંભાળ રાખતા હતાં. ત્યારબાદ તેમના મૃત્યુ બાદ એ જ ઘરમાં રહી રહ્યા હતાં. જેની સામે આ પરિવારની ત્રીજી પેઢીને વાંધો ( Cause of litigation in Property Claims ) પડ્યો હતો અને તેમણે આ સંપત્તિ પોતાની છે તેવો દાવો કરી પૈતૃક સંપત્તિમાં પોતાનો હિસ્સો માંગ્યો હતો.

આગલી પેઢીએ કોઇ વાંધો ન પાડ્યો તો તમે કેમ પાડો છો આ સમગ્ર મામલો સામે આવ્યા બાદ હાઇકોર્ટ ( Gujarat High Court Angered ) ત્રીજી પેઢી પ્રત્યે નારાજગી દર્શાવતા ટકોર કરી હતી કે આ દાવો કરનાર ત્રીજી પેઢીના ( Third Generations Property Claims ) છે. જેમણે તેમના પરિવાર માટે કંઈ કર્યું જ નથી, તેમ છતાં પણ તેમને બધું જોઈએ છે. જે પણ સંપત્તિ છે તે વડીલોપાર્જિત સંપત્તિ છે તો પછી ત્રીજી પેઢી આ સંપત્તિમાં પોતાનો હિસ્સો (Nominations in ancestral Property ) કેમ માંગે છે. હાઇકોર્ટે એ પણ ટકોર કરી હતી કે તમારા પિતા દ્વારા પણ આ સંપત્તિમાં દાવો કરવામાં આવ્યો નથી ( Cause of litigation in Property Claims ) તો તમે શા માટે દાવો કરી રહ્યા છો કે જ્યારે તમારા આન્ટી આ જ ઘરમાં રહી રહ્યાં છે ?

બાળકો પણ તેવું શીખશે આ સમગ્ર મામલે હાઇકોર્ટે ( Gujarat High Court Angered )કહ્યું હતું કે આજની આ પેઢીમાં આટલો બધો ગુસ્સો કેમ છે. કાયદા પ્રમાણે જોઈએ તો પૈતૃક સંપત્તિમાંથી ( Third Generations Property Claims ) તેમનો હિસ્સો મળે તે બાબતે સુનિશ્ચિત હોય છે પરંતુ પારિવારિક મિલકતો માટે દાવો માંડવાથી (Nominations in ancestral Property ) આવનારી પેઢી પર પણ આ બાબતો પર ખરાબ અસર પડશે. આજની પેઢી પોતાની દુનિયામાં સ્વાર્થી થઈને જીવી રહી છે. તેમના આવનારા બાળકો પણ એવું જ શીખશે અને એક સમય આવતા ભવિષ્યમાં તમારા બાળકો પણ તમને ઘરમાંથી કાઢી મુકશે અને સંપત્તિ માટે થઈને તમારા ઉપર કેસ ( Cause of litigation in Property Claims ) કરવાનું શીખશે.

કેસને સમાધાનથી ઉકેલવાનો આગ્રહ રાખ્યો આમ આ કેસ મામલે હાઇકોર્ટે ભારોભાર નારાજગી ( Gujarat High Court Angered ) વ્યક્ત કર્યા બાદ આ કેસને સમાધાનથી ઉકેલવાનો આગ્રહ રાખ્યો હતો અને જે પેઢી ( Third Generations Property Claims ) દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો ( Cause of litigation in Property Claims ) છે તેમને શાંતિથી આ વિશે વિચાર કરવાની કોર્ટે ટકોર કરી હતી.