અમદાવાદઃ રાજસ્થાનના જયપુરમાંથી 12 કિલો RDX મળી (RDX captured from Rajasthan) આવવાના મામલે ગુજરાત ATSની ટીમે એક આરોપીની મુંબઈથી અટકાયત (Gujarat ATS arrested one accused from Mumbai) કરી છે. આ સાથે જ ગુજરાત ATSને મોટી સફળતા મળી છે. પકડાયેલો આરોપી આકીફ નાછને (Accused Akif Nachan arrested) મધ્યપ્રદેશના રતલામમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટની તાલીમ પણ લીધી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આરોપીઓની યોજના RDX મગાવી રાજસ્થાનમાં બ્લાસ્ટ કરવાની (Planning of RDX Blast in Rajasthan ) હતી. અગાઉ રાજસ્થાન પોલીસ (Rajasthan Police) RDX કેસમાં 5 આરોપીની ધરપકડ કરી ચૂકી છે.

અપડેટ ચાલુ છે...