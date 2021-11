યુએસની ઓપન ડોર પોલિસી પછી બીજી પસંદ અમેરિકા

ડિસેમ્બર મહિનાથી વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની ઓપન થશે

કોવેકસીન લેનાર વિદ્યાર્થીઓએ 15 દિવસ રહેવું પડે છે કવોરન્ટાઇન

અમદાવાદ : કોરોનાની બીજી લહેર પૂર્ણ થયા બાદ વિદ્યાર્થીઓ માટે વિદેશની બોર્ડર ધીમે ધીમે ખૂલી રહી છે. ત્યારે કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝીલેન્ડ, યુકે જેવા દેશની યુનિવર્સિટીઓ વિદ્યાર્થીઓ માટે પહેલી પસંદ બની રહી છે. ગુજરાતમાં અને તેમાં પણ ખાસ કરીને અમદાવાદમાં વિદેશની યુનિવર્સિટીઓમાં ભણવાનો ક્રેઝ વિદ્યાર્થીઓમાં દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે.

1 ડીસેમ્બરથી ઓસ્ટ્રેલિયા કરશે ઓપન ડોર

વિદ્યાર્થીઓ માટે અન્ય સારા સમાચાર એ પણ છે કે જેઓ ઓસ્ટ્રેલિયા સ્ટડી માટે જઈ રહ્યા છે તેમના માટે 1ડિસેમ્બરથી ઓસ્ટ્રેલિયા ઓપન થઇ જશે. પરંતુ વિદ્યાર્થીઓએ કોવેક્સિન પહેલાથી લીધી છે તેમને મુશ્કેલીઓનો સામનો પણ અન્ય દેશોમાં પ્રવેશતાની સાથે જ થઇ રહ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓ મિકેનિકલ, કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ, બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ અને સાયકોલોજીના કોર્સમાં લઈ રહ્યાં છે. એડમિશન કરિયર લાઇનના ડિરેકટર ભાવિન શેઠે કહ્યું કે, કેનેડા ( First choice of students for Abroad Study Canada ) બાદ યુએસ, યુકે બંને કન્ટ્રીમાં સેકન્ડ નંબર પર વિદ્યાર્થીઓ જઈ રહ્યાં છે. કેમ કે ત્યાં વેલકમ બિહેવિયર છે. આ વિદ્યાર્થીઓની પહેલી પસંદ સ્ટડીના કોર્સ માટે એન્જિનિયરિંગ છે અને તેમાં પણ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ અને કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ કરવાનું વિદ્યાર્થીઓ વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે.

વિદ્યાર્થીઓની બીજી પસંદ અમેરિકા અને યુકે

બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ પસંદગીનો કોર્સ

આ ઉપરાંત બિઝનેસ મેનેજમેન્ટને લગતા કોર્સ પણ વિદ્યાર્થીઓ વિદેશની યુનિવર્સિટીમાં કરવાનું વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી યુનિવર્સિટીઓમાં સાયકોલોજીમાં વિદ્યાર્થીઓ ભણવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે. એ પણ ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો છે. ખાસ કરીને કેનેડાની ( First choice of students for Abroad Study Canada ) જો વાત કરવામાં આવે તો ઇન્ડિયામાંથી 1,75,000 એપ્લિકેશન આવી છે તેમાંથી અંદાજિત 18 થી 22 ટકા ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ ( 22 percent of Gujarat students out of 1.75 lakh applications in the country ) છે જ્યારે 55 હજાર જેટલા ભારત દેશમાંથી વિદ્યાર્થીઓ યુએસ જવા માટે તૈયારી બતાવી છે જેમાંથી અંદાજિત 30 ટકા ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ છે.

વિદેશમાં અભ્યાસ માટે વિદ્યાર્થીઓની પહેલી પસંદ બની રહ્યું છે કેનેડા

કોવેકસીન રસી લેનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે મુશ્કેલી

કોવેકસીન ( Covexin Vaccine ) લેનાર વિદ્યાર્થીઓએ સ્વ ખર્ચે એક રૂમમા 14 દિવસ ક્વોરન્ટાઇન રહેવું પડે છે. જે વિદ્યાર્થીઓએ બહુ સમય પહેલાં જ કોવેકસીન લીધી છે તેવા વિદ્યાર્થીઓએ વિદેશમાં જઈ 14 દિવસ માટે ક્વોરન્ટાઇન રહેવું પડે છે. તે માટે વિદ્યાર્થીઓએ ખુદ ખર્ચ ઉઠાવવો પડે છે. આ અંગે ભાવિન શેઠે કહ્યું કે, જોકે ડબલ્યુએચઓએ આ વેકસીનને ( Covexin Vaccine ) એક્સેપ્ટ કરી છે. અન્ય દેશો પણ ધીમે ધીમે તેને એક્સેપ્ટ કરશે, પરંતુ અત્યારે વિદ્યાર્થીઓને જવા માટે છૂટ મળી રહી છે. પરંતુ ત્યાં તેમને ક્વોરન્ટાઇન રહેવું ફરજિયાત છે. આ વિદ્યાર્થીઓનો RTPCR ટેસ્ટ પણ ત્યાર બાદ કરવામાં આવે છે. લગભગ 50થી 60 હજાર જેટલો ખર્ચ અંદાજિત 15 દિવસમાં વિદ્યાર્થીઓને ખર્ચ કરવો પડી રહ્યો છે.

ન્યુઝીલેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જતાં વિદ્યાર્થીઓ પણ મોટી સંખ્યામાં

ન્યુઝીલેન્ડ ટૂંક સમયમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓપન થશે ઓસ્ટ્રેલિયા જનાર વિદ્યાર્થીઓએ શરૂ કરી તૈયારીઓ કેનેડા, યુએસ યુકેની જેમ જ ઓસ્ટ્રેલિયા જવા માટેનો વિદ્યાર્થીઓમાં ક્રેઝ જોવા મળતો હોય છે ત્યારે આ વખતે કોરોનાને કારણે ઓસ્ટ્રેલિયા વિદ્યાર્થીઓ માટે અત્યાર સુધી બંધ હતું જે ડિસેમ્બર મહિનામાં ઓપન થશે જેથી વિદ્યાર્થીઓએ તેને લઈને અત્યારથી તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતમાંથી ન્યૂઝીલેન્ડ જવાવાળા વિદ્યાર્થીઓ પણ મોટી સંખ્યામાં હોય છે પરંતુ હજુ સુધી ન્યૂઝીલેન્ડ બોર્ડર ઓપન નથી થઈ. આગામી સમયમાં જલ્દી ઓપન થશે.

