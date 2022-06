અમદાવાદઃ રાજ્યમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી કોરોનાના કેસનો આંકડો 50ને પાર આવી (Corona Cases in Ahmedabad) રહ્યો છે. તેવામાં અમદાવાદમાં પણ કોરોનાના કેસ વધી (Corona Cases in Ahmedabad) રહ્યા છે. શહેરમાં છેલ્લા એક સપ્તાહમાં કોરોનાના 217 કેસ નોંધાયા છે. તેને ધ્યાનમાં રાખી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને હવે બસ અને રેલવે સ્ટેશન પર કોરોના ટેસ્ટિંગ શરૂ કર્યું છે. તો હવે ગીતા મંદિર એસટી બસ સ્ટેશન અને કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પર આવતા પ્રવાસીઓનું કોરોના ટેસ્ટિંગ (Corona Testing Dome at ST Bus Station and Railway Station) કરાશે. આ માટે સ્ટેશન પર કોરોના ટેસ્ટિંગ ડોમ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.

હજી કોરોનાનું સંકટ ટળ્યું નથી - આ સાથે જ હજી શહેર અને રાજ્યમાં કોરોનાનું સંકટ ટળ્યું નથી. તે સાબિત થઈ રહ્યું છે. જોકે, અમદાવાદમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 44 કેસ નોંધાયા હતા. જ્યારે 32 દર્દી સાજા થયા હતા. સામાન્ય રીતે આટલો આંકડો સમગ્ર રાજ્યના કેસનો હતો, પરંતુ હવે 44 કેસ તો માત્ર અમદાવાદ શહેરમાં નોંધાયા છે, જે ચિંતાજનક છે. એટલે જ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ તંત્ર હવે હરકતમાં (Ahmedabad Municipal Corporation in action) આવ્યું છે.

