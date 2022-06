અમદાવાદઃ ગુજરાત કૉંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા ભરતસિંહ સોલંકી ફરી એક વાર વિવાદમાં (Bharatsinh Solanki in Controversy) ફસાયા છે. કારણ કે, આ વખતે તેમનાં પત્ની રેશ્મા સોલંકીએ ભરતસિંહને અજાણી યુવતી સાથે એક જ ઘરમાંથી ઝડપી પાડ્યા હતા. ભરતસિંહ અન્ય સ્ત્રી સાથે આણંદના આશ્રય બંગ્લોઝમાં (Anand Ashray Bungalows) જોવા મળ્યા હતા. તો અહીં તેમનાં પત્ની રેશ્મા સોલંકી અચાનક પહોંચી જતાં ભરતસિંહનો ભાંડો ફૂટી ગયો હતો. જોકે, આ અંગેનો વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાઈરલ (Video of Congress leader Bharatsinh Solanki goes viral)થઈ રહ્યો છે.

આ પણ વાંચો- કોરોનાથી સ્વસ્થ થયા બાદ ભરતસિંહ સોલંકીનું વર્તન બદલાયું :પત્ની રેશ્મા

ભરતસિંહ સોલંકીનો વીડિયો વાઈરલ - વાઈરલ થયેલા વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે, ભરતસિંહ સોલંકી ઘરનો દરવાજો ખોલે છે અને બહાર તેમનાં પત્ની રેશ્મા સોલંકી ઊભાં છે. જેવા તેઓ ઘરની અંદર જાય છે. ત્યારે ભરતસિંહ અને તેમનાં પત્ની વચ્ચે ઝપાઝપી (Bharatsinh Solanki in Controversy) થાય છે. કૉંગ્રેસના આ દિગ્ગજ નેતા ભરતસિંહ સોલંકીનું અન્ય સ્ત્રી (Video of Congress leader Bharatsinh Solanki goes viral) સાથે પકડાવવું એ કૉંગ્રેસની છબીને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

મારા જેવી દશા તારી પણ થશે - કૉંગ્રેસ નેતા ભરતસિંહ સોલંકીના પત્ની રેશ્મા સોલંકી આ વીડિયોમાં અન્ય સ્ત્રીને કહી રહ્યા છે કે, તે મારો નથી થયો. તેના માટે મેં આખી દુનિયા છોડી દીધી. મારા જેવી દશા તારી પણ થશે.રેશ્મા સોલંકીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ભરતસિંહની આ ગેરવર્તણૂક અંગે મેં કૉંગ્રેસના ઉચ્ચ નેતાઓને પણ અનેક રજૂઆત કરી છે. તેમ છતાં કોઈ નિવેડો નથી આવ્યો. સાથે જ ભરતસિંહ સોલંકી તેમને છૂટાછેડા આપવા દબાણ કરતા હોવાનો પણ ભરતસિંહ પર આક્ષેપ (Bharatsinh Solanki in Controversy) કર્યો હતો.