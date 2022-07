અમદાવાદ- આ દ્રશ્યોમાં દેખાય છે તેમ પોલીસ કસ્ટડીમાં ઉભેલા આરોપી સસરા વીરેન્દ્ર પટેલ અને પતિ ગિરીશ પટેલને (Arrest of husband and father-in-law) જરા ધ્યાનથી જુઓ.દેખાવે સરળ અને સીધા લાગે છે પરંતુ હકીકતમાં એવું નથી. બંને આરોપીઓએ પરિણીતાનું જીવન નર્ક બનાવી દીધું હતું. જેમાં પરિણીતાના લગ્ન બાદ આરોપી પતિ માનસિક ત્રાસ આપી વારંવાર માર ઝૂડ કરી પરિણીતાને ઘરની બહાર કાઢી મૂકતો હતો. પરિણીતા જો સાસુ સસરાને ફરિયાદ કરે તો સાસુસસરા પણ પતિનું ઉપરાણું લઈને પરિણીતા પર ત્રાસ (Ahmedabad Crime News) ગુજારતા હતા.

પતિ અને સાસુસસરા સામે ઘરેલુ હિંસા અને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડીની ફરિયાદ

દહેજનો પણ મામલો -પરિણીતાની ફરિયાદમાં છે તેમ આ લોકો દહેજના ભૂખ્યા હતાં. સાસુ સસરા અને પતિએ પરિણીતાને કરિયાવરમાં આવેલ સોનાચાંદીના દાગીના અને રોકડ એમ અલગ અલગ થઈને કુલ 3 કરોડ રૂપિયા (case of dowry) લઈ પરત ન આપી પરિણીતાને ઘરની બહાર કાઢી મૂકી હતી.આખરે સાસરિયાંના ત્રાસ કંટાળીને પરિણીતાએ પોલીસ (Vastrapur Police) સ્ટેશનમાં સાસુ , સસરા અને પતિ વિરૂદ્ધ ફરિયાદ (Complaint of domestic violence) નોંધાવતા (Ahmedabad Crime News) પોલીસે સસરા અને પતિની ધરપકડ (Arrest of husband and father-in-law) કરી લીધી છે.

આરોપીઓ કન્સ્ટ્રક્શનના વેપાર સાથે સંકળાયેલા - પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે આરોપીઓ કન્સ્ટ્રક્શનના વેપાર (Complaint against builder) સાથે સંકળાયેલા છે. આરોપી પતિ અને પરિણીતાના 2010માં લગ્ન થયાં હતાા.લગ્ન બાદ આરોપીઓ એ પરિણીતાના પિતા પાસેથી ધંધા માટે ટુકડે ટુકડે 1 કરોડ 79 લાખ રૂપિયા લઈ લીધા હતાં.પરિણીતાના પિતાએ પૈસા પાછા માંગતા (Complaint of fraud ) ફોન પર બિભત્સ ગાળો બોલી જો પૈસા માંગ્યા તો જાનથી માટી નાખવાની ધમકી આપતા હતા. પોલીસે (Vastrapur Police) ફરિયાદ (Complaint of domestic violence) આધારે તપાસ કરતા પતિ અને સસરાની ધરપકડ (Arrest of husband and father-in-law) કરી જેલ સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે.

પૈસાની રિકવરીની તજવીજ- આ મામલે (Complaint of domestic violence) હાલ તો વસ્ત્રાપુર પોલીસે (Vastrapur Police) સસરા અને પતિની ધરપકડ કરી (Arrest of husband and father-in-law) સાસુની ધરપકડ માટેની તજવીજ હાથ ધરી છે.સાથે છેતરપિંડી કરી લીધેલા પૈસા રિકવરી માટેની તજવીજ હાથ ધરી છે. પરંતુ દિવસે ને દિવસે વધતું જતું દહેજનું દૂષણ દરેક સમાજ માટે કલંકરૂપ સાબિત થઈ રહ્યું છે.