અમદાવાદ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા ( Big Operation of Ahmedabad Crime Branch ) પાકિસ્તાની ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીઓ સાથે સંપર્ક ધરાવતા યુવકની ધરપકડ ( ACB Arrested Youth Spying for Pakistan ) કરવામાં આવી છે. આ યુવકની ધરપકડના પગલે સુરક્ષા એજન્સીઓમાં હલચલ જોવા મળી રહી છે.

કોટ વિસ્તારમાંથી ઝડપાયો અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આ યુવકની શહેરના કોટ વિસ્તારમાંથી ધરપકડ કરી છે. જેમાં યુવક અહીંથી સીમકાર્ડ પાકિસ્તાન મોકલતો હતો તેવી જાણકારી બહાર આવી છે. સૂત્રો આધારિત માહિતી પ્રમાણે યુવક પાકિસ્તાની જાસૂસ ( Ahmedabad Youth Spy for Pakistani intelligence ) હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્યારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બાતમીના આધારે ધરપકડ કરી છે.

વધુ પૂછપરછ જારી ત્યારે હાલ તો ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ( Big Operation of Ahmedabad Crime Branch ) યુવકની ધરપકડ કરીને વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે ત્યારે પાકિસ્તાન( ACB Arrested Youth Spying for Pakistan ) માટે શું કામ કરતો હતો તે તમામ મુદ્દાઓને Ahmedabad Youth Spy for Pakistani intelligence લઈને હાલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તપાસ કરી રહી છે.