ન્યુઝ ડેસ્ક: ગુજરાત ભારતમાં એક એવું સ્થળ છે કે જ્યાં, વિવિધ રુચિ ધરાવતા લોકો અનુસાર ફરવા માટેના ઘણા સ્થળો છે. જેઓ પ્રકૃતિ પ્રેમી છે, તેઓને અહીં સુંદર સ્થળો જોવા મળશે, જ્યારે કલા, વન્યજીવન પસંદ કરનારા લોકો માટે અહીં ઘણી જગ્યાઓ છે. અહીંની સંસ્કૃતિમાં (Culture of Gujarat) એટલી બધી ભિન્નતા છે કે, લાખો લોકો આખા વર્ષ દરમિયાન અહીં મુલાકાત લેવા આવે છે. આ મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું ઘર પણ છે, તેની સાથે એવી ઘણી જગ્યાઓ છે જ્યાં તમારું દિલ ખુશ થઈ જશે. નવરાત્રિ દરમિયાન અહીંનો નજારો વધુ સુંદર હોય છે. ચાલો જોઈએ ગુજરાતના કેટલાક પ્રવાસન સ્થળો (Places to visit in Gujarat) વિશે.

આ પણ વાંચો: ખેડૂતને ખેતર માંથી મળ્યા કિંમતી હિરા, જેની કિંમત જાણીને ચોંકિ જાશો

રાણ કી વાવ

પાટણમાં એક વાવ, રાણી કી વાવ, ભીમદેવની રાણી દ્વારા બાંધવામાં આવી હતી, ઉદયમંતી. ભૂગર્ભ જળને બચાવવા માટે 11મી સદીમાં બાંધવામાં આવેલી રાની કી વાવ આજે યુનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે. સ્ટેપવેલની મુખ્ય વિશેષતાઓ તેની દિવાલો છે જે અલંકારિક રૂપરેખાઓથી શણગારેલી છે અને હિંદુ મંદિરના વિવિધ દેવી-દેવતાઓની છબીઓ દર્શાવે છે. દરેક માળના મધ્ય ભાગમાં પ્રાથમિક શિલ્પ છે. રાની કી વાવની મુલાકાત લેવા માટે શિયાળો એ શ્રેષ્ઠ મોસમ છે કારણ કે તમે રાની કી વાવ ઉત્સવ દરમિયાન લાઇટ શો, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અને પ્રદર્શનોનો આનંદ માણી શકો છો.

ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન: એશિયાટિક સિંહોનું સૌથી મોટું ઘર

એશિયાટીક સિંહોની સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતું ભારતનું એકમાત્ર સ્થળ હોવાને કારણે, ગુજરાતના જૂનાગઢમાં આવેલ ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન (Gir National Park) વન્યપ્રાણી પ્રેમીઓ માટે એક ઉત્તમ સ્થળ છે. સિંહોની સાથે, આ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ગ્રેટહોર્ન્ડ ઘુવડ, ક્રેસ્ટેડ સર્પન્ટ ઇગલ જેવી 300 થી વધુ પક્ષીઓની પ્રજાતિઓનું ઘર છે. તે ચિત્તાની જેમ બિલાડી પરિવારના અન્ય સભ્યો દ્વારા પણ વસે છે.

દ્વારકાધીશ મંદિર: હિન્દુ તીર્થયાત્રાઓ માટેનું પવિત્ર સ્થળ

ચારધામ ગંતવ્યોમાંનું એક છે. દ્વારકા ગુજરાતનું દ્વારકાધીશ જગત મંદિર એક મહત્વપૂર્ણ ધાર્મિક સ્થળ છે. 'દ્વારકા' શબ્દ બે શબ્દોથી બનેલો છે. 'દ્વાર' એટલે કે માર્ગ, અને 'કા' શાશ્વત મહત્વ દર્શાવે છે. પૌરાણિક નોંધો દ્વારા જોવામાં આવે તો, દ્વારકા ભગવાન કૃષ્ણનું રાજ્ય હતું અને તેઓ થોડો સમય ત્યાં રહ્યા હતા. આ પાંચ માળનું મંદિર 72 સ્તંભો પર ઉભું છે, જે પુરાતત્વ-ખગોળશાસ્ત્રના વિજ્ઞાન અનુસાર ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે. મંદિરોની રેતીના પત્થરો અને દિવાલોને નર્તકો, હાથીઓ, સંગીતકારો અને અવકાશી માણસોને દર્શાવતી પેનલોથી શણગારવામાં આવી છે. મંદિરના પાયા પર આવેલો સુદામા સેતુ નામનો પુલ ગોમતી ખાડીને પાર દરિયા કિનારે લઈ જાય છે.

સફેદ રણ: કચ્છનું મહાન રણ: છૂટાછવાયા મીઠાના રણનું અદભૂત સ્થળ

ગુજરાતની સફર પર અવશ્ય મુલાકાત લેવી જોઈએ, કચ્છનું મહાન રણ વિશ્વના સૌથી મોટા સફેદ મીઠાના રણમાંના એક તરીકે જાણીતું છે. 7500 ચોરસ કિમીના વિસ્તારમાં ફેલાયેલું, મીઠું રણ રણ ઉત્સવ દરમિયાન મુલાકાત લેવા માટે શ્રેષ્ઠ છે, જે નવેમ્બર અને માર્ચ વચ્ચે થાય છે. રણ ઉત્સવ દરમિયાન પ્રવાસીઓ માટે રણની વચ્ચે ટેન્ટ સિટી બનાવવામાં આવે છે અને સાંસ્કૃતિક ઉત્સવોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. તહેવાર દરમિયાન, તમે ઊંટ સફારીનો આનંદ માણી શકો છો અને ગુજરાતની પરંપરાગત હસ્તકલા જોઈ શકો છો. હોડકા અને ધોરડો જેવા નજીકના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પણ તમે ગ્રામ્ય જીવનનો અનુભવ કરી શકો છો.

સોમનાથ મંદિર: જ્યોતિર્લિંગ જે સમયની કસોટીનો સામનો કરે છે

ભગવાન શિવના 12 જ્યોતિર્લિંગોમાંનું એક પ્રાથમિક મંદિર, સોમનાથ મંદિર જૂનાગઢ જિલ્લાના નાના શહેરમાં આવેલું છે અને તે ગુજરાતમાં એક મહત્વપૂર્ણ આધ્યાત્મિક સ્થળ છે. હિન્દુ મંદિર સૌથી મોંઘી આરતીઓમાંની એક માટે જાણીતું છે. સ્થાનિક લોકો આ મંદિરને 'શાશ્વત મંદિર' કહે છે કારણ કે તે સમયની કસોટી સામે ટકી રહ્યું છે. તે છ વખત નાશ પામ્યું હતું અને દરેક વખતે તે ફરીથી બનાવવામાં આવ્યું હતું. મંદિરનું વર્તમાન માળખું ગુજરાતના માસ્ટર મેસન્સ દ્વારા સ્થાપત્યની ચાલુક્ય શૈલીમાં બનાવવામાં આવ્યું છે, જે સોમપુરા તરીકે ઓળખાય છે. મંદિરમાંનું શિવલિંગ 'સ્વયંભુ' અથવા મંદિરમાં સ્વયં પ્રગટ થયેલું માનવામાં આવે છે

પોલો મોન્યુમેન્ટ અને વિજયનગર ફોરેસ્ટ: કેમ્પિંગ અને હાઇકિંગ માટે એક પરફેક્ટ ડેસ્ટિનેશન

વિજયનગર નજીક સ્થિત પોલોના મંદિરો ગુર્જરા-પ્રતિહાર હેઠળ 10મી અને 15મી સદીની વચ્ચે બાંધવામાં આવ્યા હતા. પાછળથી રાઠોડે બાંધકામનો વિસ્તાર કર્યો અને તેનો ઉપયોગ દુશ્મનો, નાગરિકો અને પ્રખર સૂર્યથી પણ છુપાઈ જવા માટે કર્યો. પોલો ફોરેસ્ટ પ્રદેશ હવે અમદાવાદ નજીક એક મહાન સપ્તાહાંત સ્થળ બની ગયું છે જ્યાં લોકો કેમ્પિંગ અને ટ્રેકિંગનો આનંદ માણી શકે છે. પોલો ફોરેસ્ટના મુખ્ય આકર્ષણોમાં સાર્નેશ્વર મંદિર હજી પણ ઉપયોગમાં છે, લાખા ડેરા જૈન મંદિર અને શિવ શક્તિ મંદિર છે. તે પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ, સાહસિકો અને ફોટોગ્રાફરો માટે યોગ્ય સ્થળ છે.

આ પણ વાંચો: રામ રહીમ માટે આવે છે હજારોની સંખ્યામાં રાખડીઓ,પોસ્ટ ઓફિસના કર્મચારીઓ પણ છે પરેશાન

ચાંપાનેર: પાવાગઢ પુરાતત્વીય ઉદ્યાન: ઇતિહાસ પ્રેમીઓ માટે એક અદભૂત સ્થળ

યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઈટ તરીકે માન્યતા પ્રાપ્ત ચાંપાનેર પાવાગઢની તળેટીમાં આવેલું છે અને ગુજરાતના ઈતિહાસ પ્રેમીઓ માટે શ્રેષ્ઠ સ્થળ છે. ચાંપાનેર – પાવાગઢ પુરાતત્વીય ઉદ્યાન એક ખડકાળ ટેકરી પર વિસ્તરેલ છે અને તેમાં કિલ્લાઓ, મસ્જિદો, મંદિરો અને મહેલો છે જે ગુજરાતના ઐતિહાસિક અને જીવંત સાંસ્કૃતિક વારસાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ સાઇટ વડોદરાથી થોડે દૂર છે અને સપ્તાહના અંતે એક ઉત્તમ સ્થળ બનાવે છે. ચાંપાનેરનો મોટો ભાગ આજે ખંડેર હાલતમાં હોવા છતાં, ત્યાં ઘણી જૂની મસ્જિદો અને મહેલો છે જે ઇસ્લામિક અને જૈન સ્થાપત્ય શૈલીના મિશ્રણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. અહીં તમે 16મી સદીના 11 વિવિધ પ્રકારના હેરિટેજ સ્મારકો શોધી શકો છો જેમ કે કબરો, પ્રવેશદ્વાર, મસ્જિદો, મંદિરો, કિલ્લાઓ અને દિવાલો, મહેલો અને પેવેલિયન, હેલિકલ કૂવા, કસ્ટમ હાઉસ. કેવડા મસ્જિદ અને સેનોટાફ, જામી મસ્જિદ, લીલા ગુંબજ કી મસ્જિદ, પાવાગઢ કિલ્લો, લકુલીસા મંદિર અને હેલિકા સ્ટેપ-વેલ, ચાંપાનેર – પાવાગઢ પુરાતત્વીય ઉદ્યાનમાં જોવા માટેના કેટલાક ટોચના આકર્ષણો છે.

સાબરમતી આશ્રમ: મહાત્મા ગાંધીના જીવન પર પ્રકાશ ફેંકતો વ્યાપક સંગ્રહ

મૂળરૂપે સત્યાગ્રહ આશ્રમ તરીકે ઓળખાતું, સાબરમતી આશ્રમ એ મહાત્મા ગાંધીનો બીજો આશ્રમ છે, જ્યાં તેમણે 1917 અને 1930 ની વચ્ચે નોંધપાત્ર સંખ્યામાં સ્વતંત્રતા ચળવળોનું આયોજન કર્યું હતું. આ સ્થળ ઇતિહાસ પ્રેમીઓ અને મહાત્મા ગાંધીની અંદર જોવા માંગતા લોકો માટે યોગ્ય છે. નમ્ર જીવન અને તેમની અપાર રાજકીય શક્તિ. સાબરમતી આશ્રમ પણ અમદાવાદમાં ટોચનું આકર્ષણ છે. ભારતના આર્કાઇવ્સમાં સાબરમતી આશ્રમનો વિશેષ ઉલ્લેખ મળી શકે છે કારણ કે મહાત્મા ગાંધીએ અહીં સ્વદેશી ચળવળો, અહિંસક અને સવિનય અસહકાર જેવી તેમની ચળવળોમાં જોડાવા માટે કાર્યકરોને તાલીમ આપી હતી. સાબરમતી આશ્રમમાં ગાંધીજીનું વસવાટ કરો છો ક્વાર્ટર અને તેમના ઘણા સાથીઓ પણ આવેલું છે, અને ત્યાં એક ઓપન-એર મ્યુઝિયમ છે જે તેમના જીવન અને ઉપદેશોનો માહિતીપ્રદ રેકોર્ડ રજૂ કરે છે.

મરીન નેશનલ પાર્કઃ ભારતનો પ્રથમ મરીન નેશનલ પાર્ક

જામનગરના ઉત્તર કિનારે અને કચ્છના દક્ષિણ કિનારે 42 ટાપુઓનો દ્વીપસમૂહ, મરીન નેશનલ પાર્ક એ ભારતનો પ્રથમ દરિયાઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને વન્યજીવ અભયારણ્ય છે. આ પાર્ક ભારતમાં એકમાત્ર એવી જગ્યા છે જ્યાં તમે પાણીમાં ડૂબકી માર્યા વિના વિવિધ આકાર અને કદના કોરલ રીફ જોઈ શકો છો.મરીન નેશનલ પાર્ક ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ વન્યજીવન સ્થળોમાંનું એક બનાવે છે. અહીંના મુખ્ય આકર્ષણો પિરોટન, નરલા, અજાદ અને પોસીતારા છે. દરિયાઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન સુધી પહોંચવા માટે, તમારે બેડી પોર્ટ અથવા સિક્કા બંદરથી બોટ ભાડે લેવી પડશે.

સાપુતારા: ઉનાળાની ગરમીમાં રાહત મેળવવા માટે એક આદર્શ માર્ગ

જો તમને લાગતું હોય કે ગુજરાત એ કિલ્લાઓ, મહેલો, મંદિરો અને જંગલો વિશે છે, તો તમારે જાણવું જોઈએ કે તેમાં એક હિલ સ્ટેશન, સાપુતારા પણ છે . ગુજરાતનું એકમાત્ર હિલ સ્ટેશન, સાપુતારા ડાંગના જંગલની વચ્ચે સહ્યાદ્રીની ટેકરીઓમાં આવેલું છે અને લોકોને રાજ્યમાં ઉનાળાની રજાઓનો ઉત્તમ વિકલ્પ આપે છે. સાપુતારાના મુખ્ય આકર્ષણોમાં મધમાખી કેન્દ્ર, રોઝ ગાર્ડન, લેક ગાર્ડન, સ્ટેપ ગાર્ડન, ગીરા વોટરફોલ્સ, મહાલ ફોરેસ્ટ, ગાંધીશિખર અને સનરાઈઝ પોઈન્ટ છે.

ધોળાવીરા: ભારતમાં બીજી-સૌથી મોટી હડપ્પન સાઇટ

ભુજથી લગભગ 250 કિમી દૂર કચ્છ જિલ્લામાં ધોળાવીરાનું પુરાતત્વીય સ્થળ આવેલું છે, જે હડપ્પન સંસ્કૃતિ પર પ્રકાશ ફેંકે છે. 100 હેક્ટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલું, ધોળાવીરા એ ભારતમાં બીજા ક્રમનું સૌથી મોટું હડપ્પન સ્થળ છે અને ભારતીય ઉપખંડમાં પાંચમું સૌથી મોટું છે અને તે 2900 BC-1500 BC સુધીનું છે. ગુજરાતની મુલાકાત લેતા દરેક ઈતિહાસ પ્રેમી માટે ધોળાવીરાની મુલાકાત લેવી જ જોઈએ. ધોળાવીરાની સફર પર, તમે પ્રાચીન જળાશયો અને 5,000 વર્ષ જૂના સ્ટેપવેલમાંથી પસાર થઈ શકો છો જે વિશ્વની સૌથી પ્રાચીન અને શ્રેષ્ઠ આયોજન કરેલ જળ સંરક્ષણ પ્રણાલીને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ધોળાવીરામાં પ્રાચીન સિંધુ લિપિમાં લખાયેલ વિશ્વનું પ્રથમ સાઈનબોર્ડ શું હોઈ શકે તે પણ જોઈ શકાય છે.

લોથલ: એક પ્રાચીન હડપ્પન બંદર નગર ઇતિહાસ પ્રેમીઓ માટે આદર્શ છે

ધોળાવીરાની જેમ, લોથલ પણ હડપ્પન સંસ્કૃતિનું એક મહત્વપૂર્ણ સ્થળ છે. અમદાવાદથી કેટલાક વિચિત્ર 75 કિમીના અંતરે સરગવાલા ગામમાં, લોથલ એક પુરાતત્વીય સ્થળ છે જે 4500 વર્ષ જૂનું છે. એક સમયે એક મહત્વપૂર્ણ બંદર શહેર, તે ઇતિહાસ પ્રેમીઓ માટે ગુજરાતની મુલાકાત લેવા માટેનું એક શ્રેષ્ઠ સ્થાન છે. સ્થળને વધુ સારી રીતે જાણવા માટે તમે મ્યુઝિયમની પણ મુલાકાત લઈ શકો છો, જે સ્થળની નજીકમાં સ્થિત છે અને ખોદકામમાંથી મળેલી 5089 પ્રોડક્ટ્સનું પ્રદર્શન કરે છે જેમ કે ટેરાકોટાના ઘરેણાં, કવચ અને હાથીદાંતની વસ્તુઓ, સીલ અને સીલિંગની પ્રતિકૃતિઓ, ખોદકામમાંથી પ્રાપ્ત થયેલા સાધનો અને માટીકામ, તાંબા અને કાંસાની વસ્તુઓ પ્રાણી અને માનવીની મૂર્તિઓ, વજન વગેરે. મ્યુઝિયમ લોથલ અને તેના ખોદકામ વિશેની એક ડોક્યુમેન્ટ્રી પણ ભજવે છે જે તમને સ્થળની સમજ આપે છે.

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી

પ્રખ્યાત ભારતીય શિલ્પકાર રામ વી સુતાર દ્વારા ડિઝાઇન કરાયેલ સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટી, 18મી સદીના સૌથી આદરણીય ભારતીય સ્વતંત્રતા સેનાનીઓમાંના એક સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની વિશાળ પ્રતિમા છે. આ પ્રતિમા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના ભારતના વિઝનનો પ્રચાર કરવા અને ભારતના નાગરિકોને તેમની દેશભક્તિ અને સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ દ્વારા પ્રેરિત કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે. લગભગ 790 ફૂટની ઉંચાઈ પર ઉભેલી આ પ્રતિમા વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા છે જે અવકાશમાંથી પણ જોઈ શકાય છે.