અમદાવાદ : AIMIMના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઔવેસી(AIMIM National President Asaduddin Owaisi) આજે વહેલી સવારે અમદાવાદ આવી પહોંચ્યાં હતાં. રમઝાન માસની ઇફતારીના કાર્યક્રમમાં આવ્યાં (Asaduddin Owaisi in Ahmedabad)હોવાથી અસદુદ્દીન ઔવેસી અમદાવાદના શાંતિપુરામાં AIMIMના કાર્યકર્તાઓ સાથે ઇફ્તારી કરવાના છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આવીને તેઓ સીધા આવી પહોંચ્યા છે. એરપોર્ટથી ખાનપુર વિસ્તારની એક હોટલમાં રોકાણ માટે રવાના થયાં હતાં આ પહેલાં એરપોર્ટ પર માધ્યમો સાથેની વાતચીતમાં ઔવેસીએ ગુજરાતમાં આવવાના પ્રયોજન વિશે જણાવ્યું કે લાંબા સમયથી ગુજરાતમાં પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને મળ્યાં નથી તેથી અને આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણી સંદર્ભમાં AIMIM કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદ કરવા આવ્યો છું.તેમણે ઉમેર્યું કે હવે તેઓ ગુજરાત આવતાં રહેશે.

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર અસદુદ્દીન ઔવેસી

તાજેતરની કોમી હિંસા માટે સરકારને જવાબદાર ઠેરવી - તાજેતરમાં હિંમતનગર અને ખંભાતમાં થયેલી કોમી હિંસા મુદ્દે ઔવેસીએ જણાવ્યું (Owaisi's statement on communal violence in Himmatnagar and Khambhat)કે ક્યાંય પણ હિંસા કોઈ માટે સારી નથી. રાજય સરકાર જવાબદાર હોય છે. રાજય સરકાર જો ઈચ્છે તો હિંસા થાય અને ન ઈચ્છે તો ન થાય. હિંસા થઈ એ માટે સરકાર જવાબદાર છે. જે લોકો જવાબદાર છે તેમની સામે કાર્યવાહી થાય. IBના ઇનપુટ હતાં તો સરકારે કેમ પગલાં ન લીધાં? જો ઇનપુટ હતાં તો હિંસા રોકી શક્યા હોત. પોતાની નાકામયાબી છુપાવવા માટે આમ કહે છે. જો કાવતરું હોય તો પેગાસીસ, કોલ રેકોર્ડીંગ છે તો કેમ ન પકડી શક્યાં. શોભાયાત્રા કાઢવા માટેની પરમિશન પોલીસ આપે તો પુરી કરવાની જવાબદારી પોલીસની જ છે.

આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી લડવા તૈયારીઓ - વર્ષની આખરમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ આવશે તેને લઇને પાર્ટીનું શું આયોજન છે તે વિશે પૂછાતાં ઔવૈસીએ જણાવ્યું હતું કે પાર્ટીનું સંગઠન મજબૂત કરવા તેમજ જે કમજોરી છે તે દૂર કરવા માટે માહિતી મેળવવા જ આજે અમદાવાદ આવ્યો છું. આગામી દિવસોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના જંગમાં અમે મજબૂતી સાથે ઉતરીશું. પોઝિટિવ મુદ્દા અને લાંબાગાળાના વિઝન સાથે ચૂંટણી લડીશું. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે મે અને જૂન મહિનામાં પણ અમદાવાદ અને ગુજરાતના અન્ય શહેરોમાં પણ જઇને પાર્ટીની લોકો સુધીની પહોંચ મજબૂત કરીને વિધાનસભા ચૂંટણી (AIMIM will contest Gujarat Assembly Elections 2022)મજબૂત રીતે લડશે.

અખંડ ભારતના નિવેદન મુદ્દે ઔવેસીએ શું કહ્યું - જ્યારે RSSના પ્રમુખ મોહન ભાગવતના અખંડ ભારતના નિવેદન મુદ્દે ઔવેસીએ કહ્યું કે, 'અખંડ ભારતની વાત કરો છો તો પૂરું અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન કબજો કરેલું કાશ્મીર, શ્રીલંકા અને ચીન છે તેની વાત કરો.'

આજે રાતે કાર્યકર્તાઓ સાથે રોકાશે - આજે સાંજે તેઓ સાણંદ રોડ પર શાંતિપુરા પાસે AIMIMના કાર્યકર્તાઓ સાથે વાતચીત કરશે અને ઇફતારી (Asaduddin Owaisi in Shantipura Iftari )પણ કરશે. આખી રાત તેઓ શાંતિપુરા ખાતે કાર્યકર્તાઓ સાથે રોકાણ પણ કરવાના છે. આપને જણાવીએ કે ગત વર્ષે AMCની ચૂંટણીમાં AIMIMને 7 બેઠક મળી છે તેથી પાર્ટીનું નામ અમદાવાદના લોકો માટે નવું નથી. ​​​​​​​ જમાલપુર બેઠક પરના તમામ 4 અને મકતમપુરા બેઠક પર AIMIMના ત્રણ ઉમેદવારની જીત થઈ હતી. જેને લઇને ઉત્સાહિત AIMIM આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ઝૂકાવવા આયોજન કરી રહી છે.