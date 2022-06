અમદાવાદ: બાળકોના જૂવેનાઇલ કોર્ટમાં ફૂલટાઈમ સ્ટેનોગ્રાફરની નિયુક્તિ કરવાની માગ (Demand for Stenographer appointment in Juvenile Court) સાથે ક્રિમિનલ બાર એસોસિએશને મેટ્રો કોર્ટમાં રજૂઆત (Representation of the Criminal Bar Association in the Metro Court) કરી છે. સ્ટેનોગ્રાફરના અભાવના કારણે કેસમાં પણ ખલેલ પડતી હોવાનું એસોસિએશને જણાવ્યું હતું.

તાત્કાલિક ધોરણે સ્ટેનોગ્રાફરની નિમણૂકની માગ - ક્રિમિનલ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ ભરત એચ. શાહ અને સેક્રેટરી અશ્વિન પટેલે મેટ્રો કોર્ટને પત્ર લખીને જાણ કરી છે. તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, અમદાવાદ શહેરની જુવેનાઈલ કોર્ટમાં સ્ટેનોગ્રાફરના કારણે કામગીરીને ખૂબ જ અસર (Lack of stenographer in juvenile court) પહોંચી રહી છે. આજકાલ બાળકોના અને બાળ ગુનેગારોના કેસોની સંખ્યામાં ખૂબ જ ઝડપી વધારો થઈ રહ્યો છે. ત્યારે બાળકોના ગુનામાં ઝડપી ન્યાય મળે અને તેઓ હાલાકીનો ભોગ ન બને. તે માટે થઈને જુવેનાઈલ કોર્ટમાં તાત્કાલિક ધોરણે સ્ટેનોગ્રાફરની નિમણૂક કરવાની માગ (Demand for Stenographer appointment in Juvenile Court) કરવામાં આવી છે.

સ્ટેનોગ્રાફરના કારણે કામ અટકી પડ્યું છે - આ ઉપરાંત જૂના રિપોર્ટમાં પ્રમાણે પોલીસ સ્ટેશનોમાં સૌથી વધારે કે, જેમાં બાળ ગુનેગારોને લગતા કેસોની સુનાવણી વધુ થાય છે. પરંતુ સ્ટેનોગ્રાફરના અભાવના (Lack of stenographer in juvenile court) લીધે કામગીરી અટકી પડતાં ઘણા બધા કેસ અત્યારે પેન્ડિંગ જોવા મળી રહ્યા છે.

ક્રિમિનલ કોર્ટે અરજીને હાઈકોર્ટ મોકલી - જોકે, આ માગ સાથેની બાર એસોસિએશનની અરજી હવે અમદાવાદ ક્રિમિનલ કોર્ટે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મોકલી છે. તેની પર ઝડપથી પગલા લેવાશે તેવી મેટ્રો કોર્ટે (Application of the Criminal Bar Association in the Metro Court) ખાતરી આપી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, જુવેનાઈલ એક્ટને લઈને અને તેમાં પડેલી ખાલી જગ્યાને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં થોડા સમય પહેલાં જ જાહેરહિતની અરજી કરવામાં આવી હતી. તેને લઈને જ હવે બાર એસોસિએશન દ્વારા પણ આ માગ સાથે મેટ્રો અને હાઈકોર્ટમાં પણ અરજી કરવામાં આવી છે.