અમદાવાદ: કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ મોટાભાગના ધાર્મિક તહેવારો તેઓ પરિવાર સાથે ગુજરાતમાં જ મનાવવાનું પસંદ કરતાં હોય છે. અમિત શાહ ઉત્તરાયણનો તહેવાર પણ અમદાવાદમાં પરિવાર (Amit shah Uttarayan celebration) સાથે મનાવશે. તેઓ આવતીકાલે અમદાવાદ (Amit Shah In Ahmedabad) આવશે.

નહીં ઊડાડે પતંગ

દર વર્ષે કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન ઉત્તરાયણે અમદાવાદ આવતા હોય છે. તેઓ સૌપ્રથમ જગન્નાથ મંદિરે દર્શન (Amit Shah At Jagannath Temple Ahmedabad) અને ગૌપૂજન કર્યા બાદ નારણપુરા વિસ્તાર (Amit shah At Naranpura)માં પતંગ ઊડાડવા જતા હોય છે, પરંતુ થોડા સમય અગાઉ તેમના નજીકના સંબંધીનું નિધન થવાથી અને ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસ (Corona Cases In Gujarat) અતિશય વધેલા હોવાથી તેમની પતંગ ઊડાડવાની શક્યતા નહિવત છે.

ગુજરાતની ચૂંટણીઓને લઇ કરી શકે છે બેઠક

15 જાન્યુઆરીએ તેઓ રાજ્યપાલ કે મુખ્યપ્રધાન સાથે મુલાકાત કરી શકે છે. ઉપરાંત ગુજરાતમાં આગામી ચૂંટણીઓ (Gujarat Assembly Election 2022)ને લઈને અગ્રણી નેતાઓ સાથે બેઠક યોજી શકે છે. આ ઉપરાંત રસીકરણને લઈને તેઓ પોતાના મત વિસ્તારનો તાગ મેળવી શકે છે.

