અમદાવાદઃ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વર્ષ 2021ની ચૂંટણીમાં (AMC Election 2021) કુબેરનગર વોર્ડમાં કૉંગ્રેસની પેનલની જીત થઈ હતી. જોકે, કૉંગ્રેસ ઉમેદવાર જગદીશ મોહનાણીથી (Kubernagar Ward Congress candidate Jagdish Mohnani) વિજેતાનું પ્રમાણપત્ર છીનવાઈ જતા તેઓ કોર્ટની શરણે ગયા હતા. ત્યારે કોર્ટે કુબેરનગર વોર્ડ માટે પુનઃ મતગણતરીના આદેશ (Court order for recount ) કર્યા હતા. ત્યારે આજે કુબેરનગર વોર્ડની મતગણતરી (Recount for Kubernagar ward) અમદાવાદની એલ. ડી. એન્જિનિયરિંગ કૉલેજમાં (Ahmedabad LD College of Engineering) થઈ રહી છે.

આ પણ વાંચો- પાટિલ ભાઉ બોલે કંઈક ને ભાજપ કરે કંઈક, શું આ રીતે જીતી શકશે ભાજપ ચૂંટણી...

મતગણતરીના 8 રાઉન્ડ પૂર્ણ - જોકે, આ મતગણતરીના કુલ 8 રાઉન્ડ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. જ્યારે કૉંગ્રેસ ઉમેદવાર જગદીશ મોહનાણી (Kubernagar Ward Congress candidate Jagdish Mohnani) 15,303 મતથી આગળ છે. જ્યારે ગીતાબા ચાવડાને 13,766 મત મળ્યા છે. જોકે, તમામ રાઉન્ડમાં કૉંગ્રેસના ઉમેદવાર આગળ જ રહ્યા છે.