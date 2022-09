અમદાવાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 72માં જન્મદિવસે 14 ફૂટ જેટલી લાંબી કેક અતિક અન્સારી દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી. આનોખી કેકને કાપીને વડાપ્રધાન મોદીને ખૂબ જ શુભેચ્છાઓ આપવામાં આવી હતી. આની સાથે જ એક કોમી એકતાનો સંદેશો પણ તેમના દ્વારા પાઠવવામાં આવ્યો હતો.

અમદાવાદના હાટકેશ્વર વિસ્તારમાં આવેલા રોશન બેકરીના માલિક અતિકઅન્સારીએ 14 ફૂટ જેટલી લાંબી કેક બનાવી

72 કિલો અને 14 ફૂટ લાંબી કેક અમદાવાદના હાટકેશ્વર વિસ્તારમાં (Ahmedabad Hatkeswar area) આવેલા બેકરીના માલિક અતિક અન્સારીએ 14 ફૂટ જેટલી લાંબી કેક વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 72માં જન્મદિવસે નિમિતે બનાવી હતી. અતિક અન્સારીએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 72માં જન્મદિવસે હું ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું (Best wishes to PM Modi from Cake Shop Owner) છું. વડાપ્રધાન મોદીના જન્મદિવસને ખાસ બનાવવા માટે મને વિચાર આવ્યો હતો. તેથી કાઉન્સિલરો સાથે મળીને 72 કિલો અને 14 ફૂટ લાંબી કેકનું (Ahmedabad Bakery Owner make Giant Cake) બનાવવાનું આયોજન કર્યું હતું. આ અનોખી કેક કાપીને નાગરિકોમાં વહેંચી દેવામાં આવી હતી.

ભારત દેશને વૈશ્વિક ટોચે પ્રસ્થાપિત કરે તેવી શુભકામનાઓ મોદીજીના જન્મદિન નિમિત્તે ખાસ કરીને સામાજિક આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. વડાપ્રધાન મોદીના વૈશ્વિક યોગદાનને (PM Modi Global Contribution) યાદ કરીને ભારત દેશને વધુમાં વધુ વૈશ્વિક ટોચે પ્રસ્થાપિત કરે તેવી શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. દેશનો આગામી દોર પણ એમના જેવા જ નેતૃત્વમાં સુરક્ષિત રહે. એવી કામના પણ કરવામાં આવી હતી.