અમદાવાદ: શહેરના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં બે સગીરને પોલીસ દ્વારા માર મારવાની ઘટના (Police beat two minors in Chandkheda) સામે આવી છે. ગત બુધવારે આ બન્ને સગીર પોતાના અભ્યાસ અર્થે હાઈસ્કૂલ ગયા હતા અને વાલીઓ પર ફોન આવ્યો કે તમારા બાળકોને ચાંદખેડા પોલીસની PCR વાનમાં બેસાડીને અવાવરું જગ્યા લઇ જવાયા છે અને ત્યાં તેને પોલીસ કર્મીઓએ ઢોર માર (constable beat two minors) માર્યો છે, જેનાથી તેમને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા છે. આ વાત સાંભળી સગીરના વાલીઓ તાત્કાલિક આ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા.

અમદાવાદમાં રક્ષક જ ભક્ષક બન્યો, પોલીસ કોન્સ્ટેબલે બે સગીરને માર્યો ઢોર માર

સગીરને નજીવી બાબતની આટલી મોટી સજા આપી

પરિવારે સગીરની પૂછપરછ કરી તો જાણવા મળ્યું કે, પોતાની સાથે જ અભ્યાસ કરતા એક વિદ્યાર્થીની મજાક કરી હતી, જેને કારણે તે વિદ્યાર્થીએ ધર્મના બનાવેલા મામા એવા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મહિપાલસિંહ ચાવડાને જાણ કરી હતી. જે તેની મજાક કરવામાં આવી છે તે વાત ને લઇને મહિપાલસિંહ ચાવડાએ બન્ને સગીરને સમાધાન કરવા માટે બોલાવ્યા અને PCR વાનમાં બેસાડીને અવાવરું જગ્યા પર લઈ જઈને અપશબ્દો બોલીને પોલીસની લાકડીથી ઢોર માર માર્યો હતો. પોલીસ કર્મી મહિપાલસિંહ ચાવડાએ પોતાની વર્દીનો ખોટી રીતે દુરુપયોગ કરીને માસુમ સગીરને નજીવી બાબતની આટલી મોટી સજા આપી હતી.

ચાંદખેડા પોલીસે ફરિયાદ નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી

આ સમગ્ર મામલે પરિવારે ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનમાં પોલીસ કર્મીના વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે, ત્યારે ચાંદખેડા પોલીસે પોતાના પોલીસ સ્ટેશનના કોન્સ્ટેબલ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

