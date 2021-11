જૈન ધર્મના 63 બાળકોએ કર્યું ઉપધાન તપ

નવકાર મંત્રનો જાપ કરવા ઉપધાન તપ કરવું જરૂરી

47 દિવસના તપ દરમિયાન બાળકો જીવશે સાદું જીવન

અમદાવાદઃ શહેરમાં વિમલ નમિનાથ આરાધક જૈન સંઘ (Vimal Naminath Aradhak Jain Sangh) અંતર્ગત 63 બાળકો 47 દિવસનું ઉપધાન તપ (Upadhan Tap) કરી રહ્યા છે. જૈન ધર્મમાં નવકાર મંત્રનો જાપ કરવા માટે આ તપ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જોકે, નવાઈની વાત એ છે કે, આ 47 દિવસનું તપ કરનારા 63 બાળકો આટલા દિવસ મોબાઈલ અને ઈલેક્ટ્રિસિટીથી ( stay away from mobile and electricity) દૂર રહેશે. વર્તમાન સમયમાં મોબાઈલ અને ઈલેક્ટ્રિસિટી (Mobile and electricity) વગર ન રહી શકનારા બાળકો માટે આ ખૂબ જ મોટો પડકાર હશે.

ઉપધાન તપમાં શું હોય છે?

આ 47 દિવસના તપ (Upadhan Tap) દરમિયાન બાળકો તાપ અને ટાઢને વેઠે છે. 47 દિવસ તેઓ સ્નાન પણ નથી કરતા. જ્યારે 24 કલાકમાં એક જ વખત ભોજન કરવાનું હોય છે. તેમ જ તેઓ સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધી પાણી ગ્રહણ કરી શકે છે. આ ઉપરાંત સ્ત્રી અને પુરુષ એક બીજાને અડી પણ શકતા નથી.

આ તપ શા માટે કરાય છે?

આ અંગે જૈન અગ્રણી હિતેશ ડોસલિયાએ (Jain pioneer Hitesh Doslia) જણાવ્યું હતું કે, જૈન ધર્મમાં નવકાર મંત્રનો જાપ કરવા માટે આ તપ કરીને શરીર અને મનને શુદ્ધ કરવું જરૂરી છે. ત્યારબાદ જ તેનો હક મળે છે.

તપસ્વીઓને મોક્ષ માળા અપાશે

તપના અંતે 1 ડિસેમ્બરે આરાધકોનો મહાઅભિષેક (The anointing of the worshipers) કરવામાં આવશે. તેમને પારણાં કરાવવામાં આવશે અને મહેંદીની વિધિ અને આરાધકોનું પૌષધ કરવામાં આવશે. તો બીજા દિવસે ભવ્ય વરઘોડો અને 108 દીપકની પરમાત્માની આરતી (108 Deepak's Paramatmani Aarti) કરવામાં આવશે. આ સાથે જ અમીચંદની અમીદ્રષ્ટિ ભવ્ય નાટિકા ભજવાશે. તો ત્રીજા દિવસે આચાર્ય ભગવંતોનું સામૈયું અને મોક્ષ માળા પ્રદાન કરવામાં આવશે.

કોણ-કોણ રહેશે કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત?

આ કાર્યક્રમમાં 100થી વધુ શ્રમણ-શ્રમણી ભગવંતો અને રાજ્યના ગૃહ પ્રધાન હર્ષ સંઘવી ઉપસ્થિત રહેશે.