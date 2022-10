હૈદરાબાદ: વીમા પૉલિસી (Zero cost life covers offer extra benefit) તમારા સમગ્ર પરિવારની નાણાકીય સુરક્ષા માટે મજબૂત પાયો નાખે છે, પરંતુ આપણામાંથી મોટાભાગના લોકો તાત્કાલિક નાણાકીય લાભના અભાવે તેને લેવાનું ટાળે છે. જો કોઈ પોલિસીધારક સંપૂર્ણ મુદત સુધી જીવે તો જીવન યોજનાઓ માટે કોઈ સમર્થન નથી કે જે કંઈપણ ઉપજ આપતું નથી. આના પ્રકાશમાં આપણે નાણાકીય અસરોને ધ્યાનમાં લેવી પડશે. જો આવક મેળવનારને કંઈ થાય છે, તો નાણાકીય મુશ્કેલીઓ તમામ આશ્રિત પરિવારના સભ્યો, જેમાં જીવનસાથી, બાળકો, માતાપિતા અને અન્ય આશ્રિતોને પર મુશ્કેલી આવી પડે છે. તેથી સમગ્ર પરિવાર (financial security of family) ની ભાવિ સલામતીની જવાબદારી લેવી જોઈએ અને તે મુજબ રોકાણ કરવું જોઈએ.

પરિવારની આર્થિક સુરક્ષા: જો જીવન વીમો લેવામાં આવે છે, તો તે તમામ પ્રકારની આર્થિક તકલીફને અટકાવશે, પછી ભલેને કમાવનારનું અપ્રિય ઘટનાઓમાં મૃત્યુ થઈ જાય. હાલમાં જીવન વીમા બજાર ઘણા પ્રકારની યોજનાઓ પ્રદાન કરે છે, ટર્મ ઈન્સ્યોરન્સ, એન્ડોમેન્ટ, ULIPs (યુનિટ લિંક્ડ ઈન્સ્યોરન્સ પ્લાન્સ), મની બેક પોલિસી, વગેરે. આ બધામાંથી, ટર્મ પોલિસી ન્યૂનતમ પ્રીમિયમ પર મહત્તમ વીમો ઓફર કરે છે. જો કે જો વીમાધારક કાર્યકાળ કરતાં વધુ જીવે છે તો ટર્મ પ્લાન મેચ્યોરિટી લાભો આપતા નથી. પરિણામે કેટલાક લોકો એવી ધારણા હેઠળ ટર્મ પ્લાનમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરતા નથી કે, પાકતી મુદતની ચૂકવણીની ગેરહાજરીમાં તેમના નાણાં વેડફાઈ જશે.

રીટર્ન ઓફ પ્રીમિયમ: પોલિસી ધારકોની આ ચિંતાઓને દૂર કરવા માટે કેટલીક વીમા કંપનીઓ ટર્મ પ્લાન પર 'રીટર્ન ઓફ પ્રીમિયમ' ઓફર કરી રહી છે. જો પોલિસીધારકો સંપૂર્ણ મુદત સુધી જીવે છે, તો કંપની ત્યાં સુધી પ્લાન ધારકો દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલ તમામ પ્રીમિયમની ચુકવણી કરશે. હવે વીમા કંપનીઓ 'ઝીરો કોસ્ટ ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ' પ્લાનના નામે આવા લાભો આપી રહી છે. તેઓ ચોક્કસ સમયગાળા પછી પોલિસી પાછી ખેંચવાના વિકલ્પો પણ છે.

ઝીરો કોસ્ટ પ્લાન: જો 'ઝીરો કોસ્ટ ટર્મ પ્લાન' ધારકો ઉપાડશે તો કંપની તેમને ત્યાં સુધી ચૂકવેલ તમામ પ્રીમિયમ ચૂકવશે. તેથી પોલિસી ધારક આ સમયગાળા દરમિયાન તેમના તરફથી ખર્ચ કર્યા વિના વીમા કવરેજનો લાભ મેળવી શકે છે. આ કારણે વીમા કંપનીઓએ તેને 'ઝીરો કોસ્ટ પ્લાન' નામ આપ્યું છે. ઘણા લોકો 70 થી 80 વર્ષની ઉંમર સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી લાંબા ગાળાના લક્ષ્યને લઈને પોલિસીઓ લે છે. પરંતુ તેઓ ઘણીવાર થોડા સમય પછી રસ ગુમાવે છે. વધુમાં જો હવે કોઈ આશ્રિત ન હોય, તો તેઓ વીમા યોજનાઓ બંધ કરવાનું વલણ ધરાવે છે. તેઓ વધારાનો લાભ મેળવશે કારણ કે, તેઓ ત્યાં સુધી ચૂકવેલ તમામ પ્રિમીયમ પાછા મેળવશે. 'ઝીરો કોસ્ટ ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ' યોજનાઓ તેમની નિવૃત્તિ અંગે સ્પષ્ટતા ન ધરાવતા અને લાંબા ગાળાના રોકાણનું લક્ષ્ય રાખનારાઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. આ પ્લાન્સ હાલમાં મેક્સ લાઇફ, બજાજ એલિયાન્ઝ અને HDFC લાઇફ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે.

પૉલિસી પાછી ખેંચી શકે: 'ઝીરો કોસ્ટ ટર્મ પ્લાન્સ'ની આકર્ષક સુવિધાઓમાં પોલિસીધારક માટે નિશ્ચિત પ્રારંભિક સમયગાળા પછી ગમે ત્યારે છોડવાની સુવિધાનો સમાવેશ થાય છે. ત્યાં સુધી ચૂકવેલ તમામ પ્રીમિયમ પરત કરવામાં આવશે. જો કે, આ લાભ ત્યારે જ આપવામાં આવશે જ્યારે 35 થી 40 વર્ષ સુધીના ટર્મ પ્લાનના સંદર્ભમાં હશે. ઉપલબ્ધ ડેટા મુજબ 60 ટકાથી વધુ પોલિસીધારકો તેમના પરિવારની લાંબા ગાળાની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને 70 થી 80 વર્ષની ઉંમર સુધી ટર્મ પ્લાન ચાલુ રાખવાનું પસંદ કરે છે. આવી વ્યક્તિઓ આ પૉલિસી સરળતાથી પાછી ખેંચી શકે છે.

કોને મળશે પ્લાનનો લાભ: વીમા કંપનીઓ પૉલિસી ધારકને તેના ઉપાડ પર GST કાપીને તમામ પ્રીમિયમ ચૂકવશે. 'ઝીરો કોસ્ટ પ્લાન્સ' હેઠળનું પ્રીમિયમ અન્ય નિયમિત ટર્મ પ્લાન્સ જેવું જ છે અને પ્રીમિયમ પ્લાનનું વળતર અથવા TROP (પ્રીમિયમના વળતર સાથેનો ટર્મ ઇન્શ્યોરન્સ) જેવા ખર્ચાળ નથી. માત્ર 45 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના લોકો જ ઝીરો કોસ્ટ પ્લાનનો લાભ લેવા માટે પાત્ર છે.