હૈદરાબાદ ક્રેડિટ કાર્ડના વપરાશે પહેલાની જેમ વેગ (Credit card usage picked up momentum unlike before) પકડ્યો. આ વર્ષે મે મહિનામાં આરબીઆઈ (Statistics released by the RBI in May this year) દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડામાં ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની સરખામણીમાં ક્રેડિટ કાર્ડ્સમાં 23 ટકા 9Showed a 23 per cent increase in credit cards) નો વધારો જોવા મળ્યો હતો. નવા યુગની નાણાકીય કંપનીઓ અને સંસ્થાઓ ગ્રાહકોના તમામ વર્ગો સુધી પહોંચવા માટે તાજેતરના વર્ષોમાં તમામ પ્રકારની લોનમાં વધારો કરી રહી છે. તો પણ, તેઓ ક્રેડિટ કાર્ડનો વિકલ્પ લઈ શકતા નથી. રોજિંદા જીવનમાં તેના વ્યાપક ઉપયોગને કારણે ક્રેડિટ કાર્ડ લેવાની જરૂરિયાત પણ વધી ગઈ છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, ક્રેડિટ કાર્ડ લેતા પહેલા વ્યક્તિએ સંપૂર્ણ સંશોધન કરવું જોઈએ.

આ પણ વાંચો Stock Market India Update છેલ્લા દિવસે શેરબજારની મજબૂત શરૂઆત

ઓનલાઈન શોપિંગ જે બેંકો ક્રેડિટ કાર્ડ પ્રદાન કરવા આગળ આવી રહી છે અને તેઓ કયા લાભો આપે છે તેના પર નજીકથી નજર રાખવી જોઈએ. જો તમે વધુ ઓનલાઈન શોપિંગ કરો છો, તો વધુ સારા પુરસ્કારો અને ઓફર્સ સાથેનું ક્રેડિટ કાર્ડ લઈ શકાય છે. હોમ એપ્લાયન્સિસ ખરીદતી વખતે બિલને કોઈ વ્યાજ વગર EMI માં ફેરવવા માટે આ ઉપયોગી સાબિત થશે.

બિલની સમયસર ચુકવણી ક્રેડિટ કાર્ડ લીધા પછી, તમારે નિષ્ફળ થયા વિના સમયસર ચુકવણી કરવી જોઈએ. આમાં કોઈપણ ક્ષતિ ભારે દંડ તરફ દોરી જશે. જો માસિક ચૂકવણીમાં ન્યૂનતમ બાકી રકમ ચૂકવવામાં આવે તો વ્યાજનો બોજ વધારે હશે. જો બિલ સમયસર ચૂકવવામાં નહીં આવે તો વ્યાજ અને દંડ વધશે. ક્રેડિટ કાર્ડ વપરાશકર્તાએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે ઉપલબ્ધ ક્રેડિટના 30 ટકાથી વધુનો ઉપયોગ ન કરવો.

આ પણ વાંચો આ કારણે આવ્ચો NDTVના શેરમાં 5 ટકાનો ઉછાળો

નિયમિતપણે બિલ ચૂકવવા આ વ્યક્તિની નાણાકીય શિસ્ત સૂચવે છે. ઓછો ખર્ચ નિયમિતપણે બિલ ચૂકવવાની ક્ષમતાને સક્ષમ કરશે. જો ક્રેડિટ વપરાશ રેશિયો ઓછો હશે તો ક્રેડિટ સ્કોર વધશે. જો 750 ક્રેડિટ સ્કોર હોય તો લોન લેવી વધુ સરળ છે. અનિયંત્રિત ખર્ચ બિલ ચૂકવવામાં નિષ્ફળતા તરફ દોરી શકે છે, જે ક્રેડિટ સ્કોરને પ્રતિકૂળ અસર કરશે.

ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કોરોનાવાયરસ પછી, ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનની ઝડપ વધી છે. ઓનલાઈન ખરીદીમાં ઘણો વધારો થયો છે. તે જ સમયે, સાયબર છેતરપિંડી વધી રહી છે. કેટલાક ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેની સંપૂર્ણ જાણકારી વિના લઈ રહ્યા છે. આજકાલ ઘણા બધા વ્યવહારો આપણી જાણ વગર થઈ રહ્યા છે. તેથી, કાર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં કોઈ બેદરકારી ન હોવી જોઈએ.

આ પણ વાંચો ગણેશ ચતુર્થી પર ઘરે કરો શાનદાર શણગાર, ભગવાન ગણેશ પણ જોઈને થઈ જશે ખુશ

ક્રેડિટ કાર્ડનો મહત્તમ લાભ કાર્ડ નંબર, CVV અને OTP કોઈની સાથે શેર ન કરવા જોઈએ. કાર્ડ હંમેશા કાર્ડ ધારકો પાસે હોવા જોઈએ. કાર્ડ પેમેન્ટ માટે દ્વિ સ્તરની સુરક્ષા આવશ્યક છે. માત્ર ક્રેડિટ કાર્ડ લેવું પૂરતું નથી. બિલની સમયસર ચુકવણી અને બિનજરૂરી વ્યાજ અને દંડ ટાળવા વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. માત્ર ત્યારે જ વ્યક્તિ ક્રેડિટ કાર્ડનો મહત્તમ લાભ લઈ શકે છે.