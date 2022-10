હૈદરાબાદ: ગ્રાહકો ક્રેડિટ કાર્ડ પર આકર્ષક ઑફર્સ અને ડિસ્કાઉન્ટથી લલચાય છે. નિઃશંકપણે, ક્રેડિટ કાર્ડ્સ 5 થી 10 ટકા વધારાના ડિસ્કાઉન્ટ (Dont miss out on discounts) મેળવે છે. આ સંદર્ભમાં, તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. ચાલો થોડી ટિપ્સ (Credit card tips for smart users) તપાસીએ.

કાર્ડની ક્રેડિટ લિમિટ: તમારા કાર્ડની ક્રેડિટ લિમિટ કેટલી છે ? તેનો કેટલો ઉપયોગ કર્યો છે ? બિલ કેટલું બાકી છે? જાણો આ બધી બાબતો વિશે. નવી ખરીદી કરતા પહેલા રિવોર્ડ પોઈન્ટ અને બિલિંગની નિયત તારીખ તપાસો. ત્યારપછી જ તમે જાણી શકશો કે કયા કાર્ડનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને કેટલી રકમ ખર્ચવાની છે.

ખરીદી કર્યા પછીનો સમય: સામાન્ય રીતે, ક્રેડિટ કાર્ડ પર ખરીદી કર્યા પછી તમને 30 થી 40 દિવસનો સમય મળે છે. તમે આ લાભ ત્યારે જ મેળવી શકો છો જ્યારે બિલિંગ તારીખની શરૂઆતમાં કાર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. ઉદાહરણ તરીકે, ધારો કે તમારી બિલિંગ તારીખ 8 મીથી શરૂ થાય છે, પછી 9 અને 15મી વચ્ચેની ખરીદી તમને સમયનો લાભ આપશે.

ડિસ્કાઉન્ટ: કેટલીક બ્રાન્ડ્સ ક્રેડિટ કાર્ડ કંપનીઓ સાથે જોડાણ કરે છે અને નિયમિત ડિસ્કાઉન્ટ કરતાં વિશેષ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરે છે. તે મોટાભાગે તહેવારો દરમિયાન ઉપલબ્ધ હોય છે. જેમની પાસે બે કે ત્રણ કાર્ડ છે, તેમણે જાણવું જોઈએ કે, કયું કાર્ડ તેમને વધુ ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે. જેના દ્વારા તેઓ કેટલાક પૈસા બચાવી શકે છે.

રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ: વ્યક્તિએ ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સનો ટ્રેક રાખવાની જરૂર છે. ખરીદી કરતી વખતે તેનો ઉપયોગ કરવાની તક છોડશો નહીં. શું આ પૉઇન્ટ તમને કૅશબૅક મળે છે ? તપાસી જુઓ. જો તમે તેના વિશે વધુ જાણતા નથી, તો કાર્ડ ગ્રાહક સેવા કેન્દ્ર પર કૉલ કરો અને બધી વિગતો મેળવો. એવા કાર્ડનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે, જે તમને ખરીદી પર વધુ રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ મેળવે છે.

EMIs: ઘણા ક્રેડિટ કાર્ડ્સનો કોસ્ટ EMI ઓફર કરે છે. જો તમારી પાસે પૂરતી રોકડ નથી, તો તમે આ તકનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આવા વ્યાજ મુક્ત ગુણો માટે, કેટલીકવાર તમારે કેટલીક છૂટ છોડી દેવી પડે છે. જ્યારે કેટલાક કાર્ડ્સ ડિસ્કાઉન્ટ અને મફત EMI પણ ઓફર કરે છે. નવી ખરીદી અંગે સમજી વિચારીને નિર્ણય લો.

ડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ: ઉપરાંત ખાતરી કરો કે, તમે કોઈપણ સંજોગોમાં તમારી કાર્ડ મર્યાદાના 30 થી 40 ટકાથી વધુ ખર્ચ કરશો નહીં અને સમયસર બિલ ચૂકવો. બાકી રકમ રાખવાથી તમારો ક્રેડિટ સ્કોર બગડી શકે છે. બેંકબજારના સીઈઓ અધિલ શેટ્ટી કહે છે કે, તહેવારોની સિઝનમાં જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ સમજદારીપૂર્વક કરી શકો તો તમને ફાયદો થશે.