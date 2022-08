નવી દિલ્હી અદાણી જૂથ દ્વારા મીડિયા કંપનીને ટેકઓવર કરવાની ઓફર (NDTV share price rises amid Adani groups offer) વચ્ચે NDTV લિમિટેડના શેર (Shares of NDTV Ltd on the rise) ગુરુવારે ચઢવાનું ચાલુ રાખ્યું અને અપર સર્કિટ લિમિટને સ્પર્શ્યું. NSE તેમજ BSE પર, શરૂઆતના વેપારમાં સ્ક્રીપ 5 ટકા ઉછળી હતી અને સંબંધિત અપર સર્કિટ લિમિટને (NDTV shares gain 5 pc hit upper circuit) સ્પર્શી હતી. બુધવારે રૂપિયા 388.20 પર બંધ થયા બાદ કંપનીનો શેર NSE પર 5 ટકા વધીને રૂપિયા 407.60 થયો હતો, જે તેની 52 સપ્તાહની ઊંચી સપાટી પણ છે.

કંપનીનું માર્કેટ વેલ્યુએશન એ જ રીતે, NDTV લિમિટેડ BSE પર 5 ટકા વધીને રૂપિયા. 403.70 પર પહોંચી ગયો. બોર્સ પર કંપનીના શેર માટે પણ તે 52 સપ્તાહની ઊંચી સપાટી છે. બે દિવસમાં કંપનીનું માર્કેટ વેલ્યુએશન BSE પર રૂપિયા 241.78 કરોડ વધીને રૂપિયા 2,602.71 કરોડ થયું છે. વ્યાપક બજારમાં, 30 શેરો ધરાવતો BSE બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 331.48 પોઈન્ટ વધીને 59,414.17 પોઈન્ટ પર ક્વોટ થયો હતો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 96.40 પોઈન્ટ વધીને 17,701.35 પોઈન્ટ પર પહોંચ્યો હતો.

અદાણી જૂથોની ઓફર વચ્ચે NDTVના શેરના ભાવમાં વધારો બુધવારે પણ NDTV લિમિટેડના શેર અપર સર્કિટની મર્યાદાને સ્પર્શી ગયા હતા. મંગળવારે પણ શેર ઊંચા સ્તરે સમાપ્ત થયો હતો જ્યારે અદાણી જૂથ દ્વારા કંપની માટે ઓપન ઓફરની જાહેરાત તે જ દિવસે બજારના કલાકો પછી આવી હતી. NDTVના શેરની કિંમત આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં 250.28 ટકા વધી છે. મંગળવારે એક અદભૂત ચાલમાં, અદાણી જૂથે કંપનીમાં 29.18 ટકા શેરહોલ્ડિંગના પરોક્ષ સંપાદન પછી NDTV લિમિટેડમાં વધારાનો 26 ટકા હિસ્સો હસ્તગત કરવા માટે ઓપન ઓફર શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી હતી.

બજાર નિયમનકાર સેબીની મંજૂરી જરૂરી જો કે, NDTVએ જણાવ્યું છે કે અદાણી જૂથની ફર્મ વિશ્વપ્રધાન કોમર્શિયલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (VCPL) માટે કંપનીની પ્રમોટર એન્ટિટી RRPR હોલ્ડિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં હિત મેળવવા માટે બજાર નિયમનકાર સેબીની મંજૂરી જરૂરી છે. ટેકઓવર બિડ પાછળનું મુખ્ય તત્વ અવેતન લોન છે. VCPL પાસેથી RRPR મેળવ્યું. એન્ટિટીએ 2009 10માં રૂપિયા 403.85 કરોડની લોન લીધી હતી અને આ રકમ સામે આરઆરપીઆર દ્વારા વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યા હતા. વોરંટ સાથે, VCPL પાસે લોનની ચુકવણી ન થાય તો તેને RRPRમાં 99.9 ટકા હિસ્સામાં રૂપાંતરિત કરવાનો અધિકાર હતો. (પીટીઆઈ)