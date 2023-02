અમદાવાદ: કોઈપણ સંજોગોમાં ટેક્સની ગણતરીને અવગણવી ન જોઈએ. આ સંદર્ભમાં કરદાતાઓને મદદ કરવા માટે આવકવેરા વિભાગે તેના પોર્ટલ પર નવું ટેક્સ કેલ્ક્યુલેટર રજૂ કર્યું છે. આનો ઉપયોગ કરીને વ્યક્તિ સરળતાથી જાણી શકે છે કે કઈ સિસ્ટમમાં કેટલો ટેક્સ લાગુ થાય છે અને કઈ ફાયદાકારક છે.

IT ટેક્સ કેલ્ક્યુલેટર: ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરવાની મંજૂરી 1 એપ્રિલથી આપવામાં આવશે. રિટર્ન ફોર્મ પહેલેથી જ સૂચિત છે. તે આ સંદર્ભમાં છે કે IT ટેક્સ કેલ્ક્યુલેટર કરદાતાઓમાં કર જાગૃતિ વધારવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. નવી અને જૂની બંને સિસ્ટમમાં તમારા લાગુ પડતા ટેક્સને જાણવા માટે આવકવેરા વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઇટ - www.incometax.gov.in પર IT ટેક્સ કેલ્ક્યુલેટર બ્રાઉઝ કરો.

મૂળભૂત કેલ્ક્યુલેટર: તમે ક્વિક લિંક્સમાં 'ઈન્કમ ટેક્સ કેલ્ક્યુલેટર' જોઈ શકો છો. તેના પર ક્લિક કરશો તો બે ઓપ્શન દેખાશે. 1) મૂળભૂત કેલ્ક્યુલેટર 2) અદ્યતન કેલ્ક્યુલેટર. બંનેનો ઉપયોગ કરીને જાણી શકાય છે કે કેટલો ટેક્સ લાગુ છે. મૂળભૂત કેલ્ક્યુલેટરમાં તમારે આકારણી વર્ષ, કરદાતાની શ્રેણી, કરદાતાની ઉંમર, રહેણાંક સ્થિતિ વગેરે પસંદ કરવાની રહેશે. તમારી વાર્ષિક આવક અને તમારી કુલ કપાત દાખલ કરો. જૂની અને નવી કર વ્યવસ્થા હેઠળ કેટલો ટેક્સ વસૂલવામાં આવશે તે તમે સીધું જાણી શકશો.

અદ્યતન કેલ્ક્યુલેટર: ચૂકવવાપાત્ર કરની વધુ વિગતવાર ગણતરી માટે ઉપયોગી છે. સૌપ્રથમ તમારે જણાવવાની જરૂર છે કે તમે કઈ જૂની અને નવી ટેક્સ સિસ્ટમ પસંદ કરી રહ્યા છો. તે પછી મૂલ્યાંકન વર્ષ, કરદાતાની શ્રેણી, કરદાતાની ઉંમર, રહેણાંક સ્થિતિ વગેરે પસંદ કરો. તમારે કેલ્ક્યુલેટર દ્વારા પૂછવામાં આવેલી વિગતો આપવાની રહેશે. પ્રથમ તમારા પગારની આવક દાખલ કરો. જો તમારી પાસે મકાનમાંથી આવક, મૂડી આવક, અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી કોઈપણ આવક હોય તો તેને સંબંધિત વિભાગોમાં સંપૂર્ણ માહિતી આપો.

ટેક્સની જાતે ગણતરી: કર બચત રોકાણો અને અન્ય મુક્તિ સંબંધિત વિગતો કપાત હેઠળ દેખાતી આવકની વિગતો જુઓ. નવી ટેક્સ સિસ્ટમ હેઠળ કપાત લાગુ પડતી નથી. તેથી સંબંધિત વિગતો દાખલ કરવાની કોઈ શક્યતા રહેશે નહીં. જૂની ટેક્સ સિસ્ટમમાં અમુક સેક્શન હેઠળ છૂટ મળે છે. તેઓ સીધા રજીસ્ટર થઈ શકે છે. કરદાતાઓ તેમની આવક, છૂટ વગેરે વિશેની માહિતીમાંથી આવકવેરા વિભાગ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલા કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને ટેક્સની જાતે ગણતરી કરી શકે છે. કઈ પદ્ધતિ ફાયદાકારક છે તે જાણીને વ્યક્તિ તે પદ્ધતિ પસંદ કરી શકે છે અને રિટર્ન સબમિટ કરી શકે છે.