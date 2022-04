હૈદરાબાદ: લોન માટે બેંકોનો સંપર્ક કરવાને બદલે તમારા નામે લોન ખાતું બનાવવામાં આવશે. તમારા ખાતામાં કોઈ પૈસા મૂકવામાં આવશે નહીં, પરંતુ તમને ચુકવણીઓ ચૂકવવા માટે સૂચનાઓ પ્રાપ્ત થશે. પરિણામે, તમારો CIBIL ક્રેડિટ સ્કોર વિન્ડોની બહાર ફેંકાઈ જશે. NBFCs પાસેથી નાની લોન મેળવવા માટે કેટલાક સ્કેમર્સ તમારા PAN અને આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ(What to do if someone borrows in our name) કરે છે તેનું આ પરિણામ છે. તે તમારી ભૂલ નથી તે હકીકત હોવા છતાં, બેંકોની દૃષ્ટિએ તમને લોન ડિફોલ્ટર્સની સૂચિમાં ઉમેરવામાં આવશે. તો, જો તમે તમારી જાતને આ પરિસ્થિતિમાં જોશો તો તમે શું(How to safeguard yourself from loan frauds) કરશો? બેંક બજારના સીઈઓ અધિલ શેટ્ટી ટેક્સ ચોરી કરનારાઓની યાદીમાંથી તમારું નામ દૂર કરવાની રીત પ્રદાન કરે છે.

ચુકવણીના પ્રકારને આધારે કંપનીઓ ક્રેડિટ સ્કોર નક્કી કરશે - પ્રમાણપત્રો ચોરાઈ જવાની અને છેતરપિંડી કરનારાઓ તમારા પ્રમાણપત્રો, ઓળખ અને સરનામાનો ઉપયોગ અરજીઓ અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી નાણાં ઉછીના લેવા માટે ઘણી બધી વાર્તાઓ સાંભળી છે. જો કે, પૈસા બીજાના હાથમાં જાય છે. જ્યાં સુધી તમે તમારી ક્રેડિટ રિપોર્ટ્સ તપાસો નહીં, ત્યાં સુધી તમને ખબર નથી હોતી કે તમારે કેટલા પૈસા આપવાના છે. દરેક લોન ખાતાની જાણ બેંકો/એનબીએફસી દ્વારા ક્રેડિટ એજન્સીઓ જેમ કે CIBIL અને Experianને કરવામાં આવે છે. લોનના હપ્તાની ચુકવણીના પ્રકારને આધારે કંપનીઓ ક્રેડિટ સ્કોર અસાઇન કરશે. કારણ કે લોન મેળવવા માટે છેતરપિંડી કરનારાઓ દ્વારા તમારા નામનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તેવા સંજોગોમાં ચૂકવણી કરવામાં આવતી નથી, તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને અનિવાર્યપણે નુકસાન થશે. જો કે, કેવી રીતે સ્કેમર્સ લોન લેવા માટે અન્ય લોકોની ઓળખનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છે તે એક બહું મોટો વિષય છે.

પાન અને આધાર કાર્ડનો દુરુપયોગ - PAN કેટલીકવાર અન્ય લોકોના લોન ખાતાઓ સાથે જોડાયેલ(Misuse of PAN and Aadhaar cards ) હોય છે ઉદાહરણ તરીકે, સંયુક્ત લોનના કિસ્સામાં, જ્યારે પતિ-પત્ની બંને ઉધાર લે છે અને ચૂકવણી તેમના ખાતામાંથી કરવામાં આવે છે. જો ચુકવણીઓ સમયસર ચૂકવવામાં ન આવે તો બંન્ને ક્રેડિટ સ્કોર્સને અસર થશે. જો અન્ય લોકો દ્વારા લેવામાં આવેલી લોન માટેની ગેરંટી પર સહી કરવામાં આવી હોય તો પણ, PAN તેમના લોન ખાતા સાથે જોડવામાં આવશે. જો તેઓ બાકી રકમ ચૂકવતા નથી, તો તમારો ક્રેડિટ રેકોર્ડ આને પ્રતિબિંબિત કરશે. પરિણામે, તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને નુકસાન થશે. પરિણામે, કોઈ ભૂલો છે કે કેમ તે નિર્ધારિત કરવા માટે તમારી ક્રેડિટ રિપોર્ટ તપાસવી એ સારો વિચાર છે.

અન્ય વ્યક્તિઓ કેટલાક કિસ્સાઓમાં તમારી જાણ વગર અનૌપચારિક રીતે PANનો ઉપયોગ કરી શકશે. કમનસીબે, કેટલીક ધિરાણ આપતી સંસ્થાઓ પહેલા PAN ની ચકાસણી કર્યા વિના લોન આપે છે. તપાસ કરવાથી સમસ્યાનું તાત્કાલિક નિરાકરણ આવે છે, પરંતુ જ્યાં સુધી વાસ્તવિક માલિક ફરિયાદ ન કરે ત્યાં સુધી સત્તાવાળાઓ બેફિકર છે. જો કે, નુકસાન પહેલાથી જ થઈ ગયું હતું.

તમારા CIBIL સ્કોર નિયમિતપણે તપાસો - વાસ્તવમાં, જ્યાં સુધી તમે તમારો ક્રેડિટ રેકોર્ડ તપાસો(Check your CIBIL score regularly) નહીં, ત્યાં સુધી તમને ખબર નહીં પડે કે તમારા નામે કોઈએ ખોટી રીતે પૈસા ઉછીના લીધા છે કે નહીં. પરિણામે, આ અહેવાલોની વારંવાર તપાસ થવી જોઈએ. જેમણે અગાઉ લોન લીધી છે તેઓએ વધુ સાવધ રહેવું જોઈએ. આને મહિનામાં ઓછામાં ઓછું એકવાર જોવું જોઈએ. ઘણા વ્યવસાયો હવે મફત ક્રેડિટ રિપોર્ટ્સ પ્રદાન કરે છે. નિયમિત તપાસ તમને નકલી લોનની શોધમાં રહેવામાં મદદ કરી શકે છે. જો કોઈ સમસ્યા ઊભી થાય, તો તે ઝડપથી ઉકેલી શકાય છે.

બ્યુરોમાં ઓનલાઈન ફરિયાદો નોંધાવી શકાય - આ મુદ્દાની ઓળખ થતાં જ લોન સંસ્થા અને ક્રેડિટ બ્યુરોને જાણ કરવી જોઈએ. તમને વિનંતી કરવાનો અધિકાર છે કે જો તમારું PAN કાર્ડ તમારી અધિકૃતતા વિના કોઈ દેવા સાથે લિંક કરવામાં આવ્યું હોય તો તેને કાઢી નાખવામાં આવે. તમારી ચિંતા ધિરાણ સંસ્થા સાથે સંબોધવામાં આવશ્યક છે. બ્યુરોમાં ઓનલાઈન ફરિયાદો નોંધાવી શકાય છે. એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ક્રેડિટ બ્યુરો ધિરાણ આપતી સંસ્થાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીના આધારે તમારા ક્રેડિટ રિપોર્ટમાં ફેરફાર કરે છે અને ઉમેરે છે.

નાણાકીય માહિતીનું નિયમિતપણે નિરીક્ષણ કરવું - જો ધિરાણકર્તા તમારી ફરિયાદ ન સ્વીકારે, અને રિપોર્ટમાં સુધારો કરવો શક્ય ન હોય, તો તમારે સ્થાપિત કરવું પડશે કે તમારી પરવાનગી વિના તમારા PANનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. જો તમારા ક્રેડિટ સ્કોર પર અસર થાય છે, તો નવી લોન મેળવવી મુશ્કેલ બનશે, અને જો તમે કરો છો, તો વ્યાજ દર વધુ પડતો હોઈ શકે છે. તેવી જ રીતે, લોનની અરજી કોઈપણ સમયે નકારી શકાય છે. પરિણામે, તમારે સાવચેત રહેવું જોઈએ, અને આ સમસ્યાનો જવાબ એ છે કે તમારી નાણાકીય માહિતીનું નિયમિતપણે નિરીક્ષણ કરવું, બેંક બજારના સીઈઓ અધિલ શેટ્ટી ભલામણ કરે છે.