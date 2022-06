હૈદરાબાદ: જીવનમાં ઘણા નાણાકીય લક્ષ્યો હાંસલ કરવાના છે. આ માટે કમાણીમાંથી અમુક રકમ રોકાણ માટે (Some Amount Has To Be Allocated For Investment) ફાળવવી પડશે. તેમાંથી પેદા થતી આવક સંપત્તિ બનાવવાની તક આપે છે, પરંતુ વધતી જતી મોંઘવારી આપણી ચોખ્ખી આવકમાં ઘટાડો કરવાનું ચાલુ રાખે છે. તેથી, હંમેશા આવા રોકાણોની પસંદગી કરવી જરૂરી છે જેની લાંબા ગાળે વધુ અસર ન થાય.

આ પણ વાંચો: Share Market India: સેન્સેક્સ-નિફ્ટીમાં સામાન્ય ઉછાળો

ઊંચા ફુગાવાના કારણે રોકાણના મૂલ્યમાં ઝડપથી ઘટાડો થાય છે : હાલમાં આપણા દેશમાં ભાવમાં અપેક્ષા કરતાં વધુ વધારો થયો છે. આ ઊંચા ફુગાવાના કારણે રોકાણના મૂલ્યમાં ઝડપથી ઘટાડો થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, ધારો કે રોકાણ યોજના સાત ટકા વળતર આપે છે. જો ફુગાવો છ ટકા છે. ચોખ્ખું વળતર માત્ર એક ટકા છે. તેથી, કોઈપણ રોકાણ યોજના પસંદ કરતી વખતે ખાતરી કરો કે, સરેરાશ વળતર ફુગાવા કરતાં ઓછામાં ઓછું બે થી ત્રણ ટકા વધારે છે. તો જ તમે ઇચ્છિત લક્ષ્યો હાંસલ કરી શકશો.

સોનું એ ફુગાવા પ્રતિરોધક રોકાણ છે : જ્યારે ફુગાવા-પ્રતિરોધક રોકાણોની વાત આવે છે, ત્યારે સોનું પ્રથમ વસ્તુ છે જે ધ્યાનમાં આવે છે. તમામ અર્થતંત્રોને અતિ ફુગાવા માટે સંવેદનશીલ ગણવામાં આવે છે. સોનામાંથી મળતું વળતર હંમેશા ઊંચું ન હોઈ શકે. જો કે, જ્યારે અનિશ્ચિતતા વધારે હોય, જેમ કે યુદ્ધમાં હોય ત્યારે તેને વિશ્વસનીય રોકાણ કહી શકાય. લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચના સાથે તેને પસંદ કરવાથી સારું વળતર મેળવવાની ક્ષમતા છે. આ માટે, સોનાની સીધી ખરીદી, ગોલ્ડ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ્સ (Gold Exchange Traded Funds) અને સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ્સ (એસજીબી) પર વિચાર કરી શકાય છે. SGBમાં રોકાણ કરવાથી વાર્ષિક 2.5 ટકા વળતર મળે છે. મુદત પૂરી થયા પછી મળેલી રકમ પર કોઈ કેપિટલ ગેઈન ટેક્સ (Capital Gain Tax) લાગતો નથી.

શેરોમાં રોકાણ : શેરબજાર આધારિત રોકાણનો અર્થ છે કે, તમે શેરોમાં સીધું રોકાણ કરો કે ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (Equity Mutual Fund) પસંદ કરો, તેમાં થોડું જોખમ સામેલ છે. જ્યારે ફુગાવો ઊંચો હોય ત્યારે ટૂંકા ગાળામાં આમાં વધઘટ થાય છે. તેઓ બજારની પરિસ્થિતિઓ પર ઝડપથી પ્રતિક્રિયા આપે છે. શેરબજાર લાંબા ગાળે રોકાણકારોને ઘણી તકો આપે છે. જો તમે ઇક્વિટી ફંડ્સ અને સ્ટોક્સમાં રોકાણ કરવા માંગતા હો, તો સ્ટ્રક્ચર્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કીમ (Structured Investment Scheme) પસંદ કરવાનું વધુ સારું છે. આના કારણે પૈસાનો સરેરાશ નફો થાય છે અને નુકસાનનો ભય પણ ઓછો રહે છે. એ જ રીતે, ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરતી વખતે તમે જેટલું કરી શકો તેટલું વૈવિધ્ય બનાવો.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવું વધુ સારું : તમારી જોખમ સહિષ્ણુતા અને વળતરની અપેક્ષાઓની સ્પષ્ટ સમજણ હોય તે પછી જ ઇક્વિટી-આધારિત રોકાણોની પસંદગી કરવી જોઈએ. ઉપલબ્ધ ભંડોળ તે બધાને ફાળવવું જોઈએ નહીં. જ્યારે લાંબા સમય સુધી રાખવામાં આવે ત્યારે જ આ ફુગાવા કરતાં વધુ વળતર આપી શકે છે. જેઓ બજારમાં નવા છે, તેમના માટે શેરોમાં સીધા રોકાણ કરવાને બદલે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવું વધુ સારું છે.

રિયલ એસ્ટેટ રોકાણ ટ્રસ્ટ : સોનું સીધું કે ડિજિટલ રીતે ખરીદી શકાય છે. તેવી જ રીતે રિયલ એસ્ટેટમાં પણ સીધું રોકાણ કરી શકાય છે. આ સિવાય તમે ડિજિટલ દ્વારા પણ રોકાણ કરી શકો છો. આ હેતુ માટે રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ્સ (REITs) પસંદ કરી શકાય છે. જ્યારે ફુગાવો ઊંચો હોય છે, ત્યારે મકાન સામગ્રીના ભાવ વધે છે. બેંકો પણ હોમ લોન પર વ્યાજમાં વધારો કરે છે. આના કારણે અમે રિયલ એસ્ટેટના ભાવમાં પણ વધારો જોઈ શકીએ છીએ. આ બધાને કારણે ભાડું પણ વધી રહ્યું છે. આથી, આવા સમયમાં REIT માં રોકાણ કરવાથી સારું વળતર મળવાની શક્યતા છે. નાની રકમ સાથે REITs માં રોકાણ પણ શક્ય છે. આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની જેમ કામ કરે છે કારણ કે, રોકાણકારો પાસેથી એકત્ર કરાયેલ ભંડોળ શેરમાં રોકાણ કરવામાં આવશે. REITs આવક પૂરી પાડતી રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરશે. REIT પસંદ કરતા પહેલા, તેની પાસે કઈ સંપત્તિ છે તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે. તમારા લાંબા ગાળાના લક્ષ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને આની પસંદગી કરવી શ્રેષ્ઠ છે.

આ પણ વાંચો: જીવનનો આનંદ માણવા વહેલા નિવૃત્ત થવાની ઈચ્છા છે, તો જાણો F.I.R.E સિદ્ધાંતો..

લાંબા ગાળાની લોન યોજનાઓ : વ્યાજદર વધવાની સ્થિતિમાં લાંબા ગાળાની લોન યોજનાઓ પર પ્રતિકૂળ અસર થશે. આથી ડેટ ફંડમાં રોકાણ કરનારાઓએ તેના બદલે ટૂંકા ગાળાની ડેટ સ્કીમ્સનો વિચાર કરવો જોઈએ. વ્યાજદરમાં વધારાની અલ્ટ્રા-શોર્ટ-ટર્મ ડેટ ફંડ્સ અને લિક્વિડ ફંડ્સ પર વધુ અસર નહીં થાય. તમે તમારા સરપ્લસને ટૂંકા/અલ્ટ્રા શોર્ટ-ટર્મ ડેટ ફંડ્સમાં રોકાણ કરી શકો છો. રોકાણ યોજનાઓનું પ્રદર્શન ક્યારેય સરખું હોતું નથી. વ્યૂહરચના બદલાતા સંજોગોને અનુરૂપ હોવી જોઈએ. બેંકબઝાર કોમના સીઈઓ આદિલ શેટ્ટી કહે છે કે, જોખમ સહનશીલતા, ઉંમર અને ભાવિ લક્ષ્યો યોજનાઓની પસંદગીમાં મહત્વપૂર્ણ પરિબળો છે તે ભૂલશો નહીં.