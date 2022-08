હૈદરાબાદ જ્યારે તમે અણધારી રીતે હોસ્પિટલમાં દાખલ થાવ ત્યારે આરોગ્ય વીમો તમને નાણાકીય બોજથી બચાવે છે. આ માટે, બદલાતા સમય પ્રમાણે વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં કેટલી હદ સુધી રકમ પર્યાપ્ત છે તેની સમીક્ષા કર્યા વિના અમે વર્ષો સુધી નિયમિતપણે પ્રીમિયમ ચૂકવીએ છીએ. આ પૃષ્ઠભૂમિમાં, અમારી વીમા પૉલિસી (Taking out an insurance policy) માં ફેરફારો અને વધારા ફરજિયાત છે. પાંચ વર્ષ પહેલા રૂપિયા 3 લાખ (Rs 3 lakh policy is more than enough) ની પોલિસી પર્યાપ્ત કરતાં વધુ છે. જ્યાં સુધી આપણે ગંભીર સ્થિતિમાં ન હોઈએ અને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવામાં એટલો ખર્ચ નહીં થાય. હવે, જો તમે હોસ્પિટલમાં જશો તો કેટલો ખર્ચ થશે તે કહેવું અશક્ય છે. અમે જાણીએ છીએ કે તબીબી ફુગાવો ઝડપથી વધી રહ્યો છે. ઘણી સારવારના વર્તમાન ખર્ચને ધ્યાનમાં લેતા, ચાર જણના પરિવાર પાસે ઓછામાં ઓછી રૂપિયા 10 લાખ (Rs 10 lakh is mandatory) ની પોલિસી હોવી જોઈએ. વીમા કંપની પૉલિસી રિન્યુઅલ સમયે જ વીમાની રકમ વધારવાનો વિકલ્પ આપે છે.

3 લાખ રૂપિયાની પોલિસી પર્યાપ્ત હતી વીમા પોલિસી લેવી એ પ્રોટેક્શન વ્હીલ જેવું છે. પરંતુ, ઘણા લોકોને લાગે છે કે, તેની શું જરૂર છે અને તેઓ જે પ્રીમિયમ ચૂકવી રહ્યા છે તે વેડફાય છે. આપણા માટે શું સ્ટોર છે તે કોઈને ખબર નથી. કમનસીબે, જ્યારે અમારે દાવો કરવો હોય, ત્યારે અમારે બે કે ત્રણ વર્ષ પછી તપાસ કરવી પડે છે કે તે અમને સંપૂર્ણ વીમો આપે છે કે નહીં. એકવાર રૂપિયા 3 લાખની પોલિસી ચાર જણના પરિવાર માટે પૂરતી હતી. હવે, જ્યાં સુધી ઓછામાં ઓછા રૂપિયા 10 લાખ નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે તે યોગ્ય રકમ નથી. ચાલો જોઈએ કે કયા કેસોમાં સ્વાસ્થ્ય વીમા પૉલિસીની રકમની સમીક્ષા કરવી.

એક વ્યક્તિ માટે રૂપિયા 5 લાખની પોલિસી પૂરતી જો કુટુંબ વધે તો ચાલો કહીએ કે, એક વ્યક્તિ માટે ઓછામાં ઓછી રૂપિયા 5 લાખની પોલિસી પૂરતી છે. પરંતુ, જ્યારે જીવનસાથી આવે છે, બાળકો વધે છે અને કુટુંબ વધે છે, ત્યારે અંગત નીતિ ફ્લોટર બની જશે. જ્યારે પણ પરિવારમાં કોઈ નવો સભ્ય હોય, ત્યારે તે મુજબ વીમાની રકમ વધારવી જોઈએ. બાળકના જન્મના 90 દિવસ પછી, સ્વાસ્થ્ય વીમા પોલિસીમાં સામેલ કરવાનો વિકલ્પ છે. જન્મ પછી તરત જ સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવે છે. પોલિસીમાં બાળકોના સમાવેશ માટે તમારા વીમા કંપની દ્વારા અનુસરવામાં આવતા નિયમો જાણો. જો જરૂરી હોય તો નિષ્ણાતની સલાહ લો. તે સ્વાભાવિક છે કે, જ્યારે નવા સભ્યો જોડાય છે, જ્યારે વીમાની રકમ વધે છે, ત્યારે પ્રીમિયમ વધે છે. આ માટે તૈયાર રહો.

વ્યક્તિગત પોલિસી આ જ નિયમ એમ્પ્લોયર દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી વ્યક્તિગત પોલિસી અથવા જૂથ વીમા પોલિસીઓને લાગુ પડે છે. જો તમે બેઝિક પોલિસીની રકમ વધારવા માંગતા નથી, તો ઓછામાં ઓછી સુપર ટોપ અપ પોલિસી લેવી વધુ સારું છે. પ્રીમિયમ થોડું ઓછું છે. ભૂલશો નહીં કે, જો પોલિસી જરૂરી રકમ કરતાં ઓછી હોય, તો હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાથી લઈને સારવાર સુધીની દરેક બાબતમાં સમાધાન કરવું પડશે.

પોલિસીની રકમ અને પ્રીમિયમમાં વધારો જોઈ રહ્યા છીએ જો નિયમો બદલાય તો વીમા ક્ષેત્રમાં સમયાંતરે નવા ફેરફારો આવતા રહે છે. કંપનીઓના મર્જર અને IRDA નિયમોમાં ફેરફાર પોલિસીને અસર કરી શકે છે. આવા કિસ્સાઓમાં, અમે પોલિસીની રકમ અને પ્રીમિયમમાં વધારો જોઈ રહ્યા છીએ. જો આ નિર્ણય તમારી તરફેણમાં હોય તો નીતિ સાથે ચાલુ રાખો. અથવા અન્ય વીમા કંપનીઓ માટે પોર્ટેબિલિટીનો પ્રયાસ કરો. આ માટે અરજી રિન્યુઅલના ઓછામાં ઓછા 45 દિવસ પહેલા કરવી જોઈએ.

કંપનીઓની પોલિસીમાંના મુદ્દાઓ તપાસવા જોઈએ કંપનીનો સંપર્ક કરો તમારી પોલિસી પર આપવામાં આવતા લાભો તમારે અન્ય કંપનીઓની પોલિસીમાંના મુદ્દાઓ તપાસવા જોઈએ. જો પૉલિસી વિશે કોઈ શંકા હોય તો તેઓનો સંપર્ક કરવો જોઈએ અને વીમા કંપની દ્વારા ક્લિયર કરવું જોઈએ. આ ઉપરાંત, જુઓ કે, કોઈ નવા રોગો અને સારવારની પદ્ધતિઓ આવરી લેવામાં આવી છે. બાકાત અને નેટવર્ક હોસ્પિટલો વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવો. પોલિસી રિન્યુઅલ સમયે, તે જે લાભો આપે છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કરો.