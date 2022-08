હૈદરાબાદ: સામાન્ય ધારણા છે કે, નિવૃત્તિ પછી વધુ ખર્ચ નહીં થાય. ઘણા લોકો આવું વિચારવાનું વલણ ધરાવે છે. જ્યારે તેઓ નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં હોય છે, ત્યારે મોટાભાગના લોકો તેમની તાત્કાલિક કમાણી અને માસિક ખર્ચ વિશે જ ચિંતા કરે છે. કેટલાક એવા છે, જેઓ અગાઉથી અંદાજ લગાવે છે કે, જ્યારે તેમની માસિક આવક અચાનક બંધ થઈ જાય ત્યારે તેમને કેવા પ્રકારની સમસ્યાઓ થશે. ફક્ત આવા લોકો, જેઓ અગાઉથી આયોજન કરે છે, તેઓ પોતાના માટે અને તેમના જીવનસાથી અને પરિવારના સભ્યો માટે સુખી અને શાંતિપૂર્ણ નિવૃત્ત જીવનની ખાતરી (happy retired life tips) કરશે.

નિવૃત્તી પછીના પ્લાન દરેક વ્યક્તિ 60 વર્ષની વયે નિવૃત્ત થાય ત્યાં સુધીમાં સારી કમાણી કરવા માટે 35 વર્ષથી વધુ સમય માટે દિવસ-રાત મહેનત કરે છે. તકનીકી તબીબી પ્રગતિને ધ્યાનમાં રાખીને, વ્યક્તિનું સરેરાશ આયુષ્ય 90 વર્ષ અને તેથી વધુ થઈ ગયું છે. તેનો અર્થ એ કે તેઓએ નિવૃત્તિ પછીના 30 વર્ષના લાંબા સમયગાળા માટે માસિક પગાર વિના જવું પડશે. પરંતુ, તેમને રોજબરોજના ખર્ચાઓ (what to do for happy retired life) કોઈને કોઈ રીતે પહોંચી વળવા પડે છે. મોંઘવારી એ બીજો મુદ્દો છે, જે નિવૃત્ત લોકોએ જોવો જોઈએ. જો 40 વર્ષનો વ્યક્તિ માસિક રૂપિયા 1 લાખનો ખર્ચ કરે છે, તો તે વધીને રૂપિયા 60 વર્ષનો થાય ત્યાં સુધીમાં ભાવ વધારાને કારણે 2.65 લાખ ખર્ચ થશે. ખર્ચ આગળ વધીને રૂ. 80 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં 7 લાખ અને રૂ. 90 વર્ષ સુધીમાં 11.5 લાખ. આમ જોવા જઈએ તો 50 વર્ષના સમયગાળામાં ખર્ચમાં 11 ગણો વધારો થવાની સંભાવના છે. આ અવિશ્વસનીય લાગે છે, પરંતુ આ ખર્ચમાં અંદાજિત વધારો છે જે 5 ટકાના કહેવાતા વાર્ષિક ફુગાવા કરતાં વધુ છે. વાસ્તવિક જીવનમાં આવા તથ્યોને (investment for retirement) કોઈ ભૂલી શકતું નથી.

અગાઉથી સંપૂર્ણ નાણાકીય યોજના બનાવવી લાંબા ગાળાની સંભાવનાઓ પર લક્ષ્ય રાખવું એ વ્યક્તિની સખત કમાણી સાથે પ્રારંભિક રોકાણ કરવા જેટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે. માત્ર ત્યારે જ ફુગાવા છતાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજની અસર હેઠળ તમારા નાણાંનો સતત વિકાસ દર રહેશે. ઉદાહરણ તરીકે, 25 વર્ષીય વ્યક્તિ દર મહિને રૂ. 10,000નું રોકાણ કરે છે. 12 ટકા વાર્ષિક વ્યાજના દરે, તે 60 વર્ષનો થાય ત્યાં સુધીમાં તેના હાથમાં રૂ. 5 કરોડનું ફંડ હશે. જો તે દર વર્ષે તેના રોકાણમાં 5 ટકાનો વધારો કરે તો તેને 8 કરોડ રૂપિયાની વધુ રકમ મળશે. અગાઉથી એક સંપૂર્ણ નાણાકીય યોજના બનાવવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, જેથી નિવૃત્તિના સમય સુધીમાં એકમ રકમ મેળવી શકાય. આનાથી નિવૃત્ત વ્યક્તિની માસિક આવક બંધ હોવા છતાં અમને નાણાકીય સ્થિરતા (Financial investment plan) મળવી જોઈએ. તે જ સમયે, વ્યક્તિની આવક પર ટેક્સમાં રાહત મેળવવાના માર્ગો શોધવા જોઈએ. સમય જતાં, ખાતરીપૂર્વકની આવક મેળવવાનું ચાલુ રાખતા, ઉભરતી જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે રોકાણ આંશિક રીતે પાછું ખેંચી શકાય છે.